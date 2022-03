Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Landstuhl (ots) – Am Mittwoch, 23.03.2022 gegen 19:17 Uhr befuhr ein 62-jähriger

Fahrradfahrer aus Kaiserslautern die L363 von Landstuhl kommend in Richtung

Bann. Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz wollte mit seinem Pkw den

Fahrradfahrer überholen und aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei in den

angrenzenden Straßengraben und verletzt sich schwer am linken Bein. Er wurde in

das Westpfalzklinikum nach Kaiserlautern verbracht. Der Pkw-Fahrer entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte ermittelt und an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde

daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am heutigen Montag wird bekannt, dass der Fahrradfahrer am Samstag im

Krankenhaus verstorben ist. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu

melden.|pilan

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende ein Fahrrad in der

Carola-Dauber-Straße gestohlen. Das Fahrrad wurde am Freitag gegen 18 Uhr mit

einem Fahrradschloss an einem Zaun in Höhe des Anwesens Nummer 1 befestigt. Als

die Besitzerin am Sonntag gegen 16 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, waren

weder Fahrrad noch Schloss zu finden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein

Kinderrad der Marke „Woom 4“ in der Farbe gelb. Nachträglich wurden Front- und

Rückscheinwerfer amerikanischer Bauweise am Fahrrad angebracht, an denen das

Fahrrad zu erkennen sei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

|elz

Reifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der Dornenstraße die

Reifen eines Hyundai i40 plattgestochen. Der weiße Wagen parkte in Höhe der

Hausnummer 9. Zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr machten sich

Vandalen an dem Auto zu schaffen und stachen den rechten hinteren Reifen platt.

Während der Aufnahme des Schadens meldeten sich zwei weitere Zeugen, deren

Reifen in der Straße platt gestochen wurden. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Autofahrer fliegt über eine Schutzplanke in ein Waldstück

A6 Abfahrt Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Glück im Unglück hatte ein 35 jähriger

Autofahrer, als er in der Nacht zum Sonntag die Autobahn 6, an der

Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau verlassen wollte. Die Ermittlungen der

Autobahnpolizei ergaben, dass der Fahrer aufgrund von nicht angepasster

Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wurde. Dort fuhr er am linken

Fahrbahnrand auf die abgeflachte Schutzplanke auf. Hierdurch wurde sein Fahrzeug

in die Luft katapultiert und landete auf der Seite in einem angrenzenden

Waldstück. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und erlitt

nur leichte Verletzungen. Trotzdem musste er vorsorglich ins Westpfalzklinikum

verbracht werden. Da zur Bergung des Fahrzeuges mehrere kleine Bäume gefällt

werden mussten, wurde diese auf den Folgetag verlegt.

Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen

Sonntagmorgen in der Hohenecker Straße in Richtung Kaiserslautern-Hohenecken

einen Unfall gebaut – und ist anschließend abgehauen. Die weiteren Insassen

riefen die Polizei. Laut Aussage der Mitfahrer geriet der Wagen kurz vor der

Unterführung an der Einmündung Burgherrenstraße/Landolfstraße vermutlich auf

Grund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der

Fahrbahn ab. Der 19-jährige Fahrer fuhr in den Graben, streifte einen

Leitpfosten und stieß frontal an einen Erdhügel. Zunächst versuchte der Fahrer

das Fahrzeug noch weiter in die Burgherrenstraße zu führen, wurde jedoch von der

Fahrzeugeigentümerin und Beifahrerin aufgefordert umgehend stehen zu bleiben.

Der Fahrer rannte nach Abstellen des Autos weg, konnte aber wenig später

ausfindig gemacht werden. Weil er nach Alkohol roch, wurde er zum

Atemalkoholtest gebeten – Ergebnis: 0,99 Promille. Der 19-Jährige musste deshalb

mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn

wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz