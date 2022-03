Körperverletzung vor Gaststätte

Fulda. In der Nacht von Samstag (26.03.) auf Sonntag (27.03.) kam es gegen 00.25 Uhr in der Karlstraße zu einer Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann warf vor einer dortigen Gaststätte zunächst mit einer Glasflasche, woraufhin er von einem Unbekannten zu Boden gebracht wurde. Als der 35-Jährige am Boden lag, trat ein weiterer Täter dem Mann mehrfach ins Gesicht, so dass er verletzt wurde. Der 35-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, aus dem er nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde.

Der Täter, der den am Boden liegenden 35-Jährigen gegen den Kopf trat, kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25-35 Jahre alt, hellhäutig, trug dunkle Oberbekleidung, eine beige Hose und Turnschuhe der Marke „New Balance“. Weiterhin hatte der Unbekannte eine auffällig große Uhr am linken Arm.

Hinweise zu dieser Körperverletzung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Neuhof. Im Bereich der Ortslage von Hauswurz kam es zwischen Freitagabend (25.03.) und Samstagmorgen (26.03.) zu insgesamt drei Diebstählen aus Fahrzeugen.

In der Kirchbergstraße entwendeten die unbekannten Diebe aus einem schwarzen 3er BMW Kombi ein Tablet im Wert von rund 200 Euro sowie aus einem schwarzen VW Passat Bargeld in Höhe von circa 50 Euro – im Birkenweg aus einem weißen Skoda Superb ein Notebook im Wert von rund 2.000 Euro.

Ob die Taten in Verbindung zueinander stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Diebstahl

Kalbach. In der Zeit zwischen Freitag (25.03.), 19.45 Uhr, und Samstag (26.03.), 08.30 Uhr, wurde in der Straße „Am Gründchen“ ein schwarzer Ford Focus mit FD-Kennzeichen entwendet. Der Pkw stand in der Einfahrt eines Wohnanwesens und hatte einen Wert in Höhe von circa 2.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell. Auf einem Wanderparkplatz im Bereich der Friesenhausener Straße kam es in der Nacht von Donnerstag (24.03.) auf Freitag (25.03.) zu einem Kennzeichendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten beide Nummernschilder „FD-XB 368“, die an einem weißen Peugeot 207 Kombi angebracht waren.

Hinweise zu diesem Kennzeichendiebstahl bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber. In Zeit zwischen Mittwochmittag (23.03.) und Freitagmorgen (25.03.) kam es in der Biebersteiner Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Beide amtliche Kennzeichen „FD-AM 184“ eines schwarzen Mercedes SLK wurden gestohlen. Auch die Kennzeichenhalterung des auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes wurden durch die Täter beschädigt.

Hinweise zu diesem Kennzeichendiebstahl bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Fahrrad gestohlen

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Königstraße war in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (23.03.) und Donnerstagmorgen (24.03.) das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten zunächst die Hauseingangstüre auf und entwendeten aus dem dortigen Hausflur ein Mountainbike und Bekleidungsgegenstände. Das Fahrrad des Herstellers „Haibike“ hat einen Wert von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Hünfeld. In der Straße „Zur Gänsewiese“ kam es in der Zeit zwischen Donnerstag (24.03.), 15 Uhr, und Freitag (25.03.), 17 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten über das Garagendach auf eine Terrasse und öffneten eine dortige Nebeneingangstür. Aus den Wohnräumen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Über das Diebesgutes können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bedroht 15-Jährigen im Zug (FOTO)

Großenlüder (Landkreis Fulda) / Fulda (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde

letzten Samstag (26.3.) ein 15-Jähriger aus Bad Salzschlirf. Ein bislang

Unbekannter soll den Jugendlichen am Kragen gepackt und massiv bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr in einem Zug der Hessischen

Landesbahn (HLB), im Bahnhof Großenlüder. Der schwerbehinderte Jugendliche war

mit einem Verwandten in Fulda in die Bahn gestiegen, um nach Großenlüder zu

fahren.

Streit wegen Nichttragen eines Mund-Nase-Schutzes

Weil der Jugendliche eine Frau ansprach, die nicht den vorgeschriebenen

Mund-Nase-Schutz trug, mischte sich plötzlich der Unbekannte ein, packte den

15-Jährigen am Kragen und drohte ihm verbal Gewalt an. Erst als ein anderer

Reisender sich einmischte, ließ der Mann von dem Schüler ab.

Beim Ausstieg in Großenlüder wollte Unbekannte den 15-Jährigen noch verfolgen.

Auch dies konnte durch einen weiteren Unbeteiligten verhindert werden. Ihr Sohn

sei sehr geschockt gewesen, sagte die Mutter des Jungen der Bundespolizei. Sie

erstattete Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Gießen.

Personenbeschreibung:

Der Tatverdächtige hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle

Kappe sowie eine blaue Jeans. Die Haare waren leicht grau meliert. Der Mann sei

über 50 Jahre alt und soll etwa 180 cm groß gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder

über www.bundespolizei.de zu melden.

Drei Festnahmen und mehrere Durchsuchungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg. Beamte der Polizei Osthessen – unterstützt durch Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei Mühlheim – durchsuchten am Freitag (25.03.) zwei Wohnhäuser sowie mehrere Garagen in den Gemeinden Heringen und Philippsthal und stellten dabei Beweismittel sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für die Anschriften von zwei Männern im Alter von 46 und 28 Jahren sowie einer Frau im Alter von 31 Jahren.

Beide Hersfeld-Rotenburger wurden zuvor im Bereich des Landgerichts Fulda vorläufig festgenommen.

Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten die Beamten neben Amphetamin – im Straßenverkaufswert von rund 1.000 Euro – noch weitere Gegenstände auffinden, die aus einem Einbruch stammten. Zudem beschlagnahmten die eingesetzten Kräfte mehrere ge- und verfälschte Pkw-Kennzeichen sowie diverse Kanister mit etwa 300 Liter Diesel und Equipment zum Abpumpen des Kraftstoffs.

Die drei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda dauern derzeit noch an.

Alle weiteren Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Nach Wohnhausbrand in Bebra – Brandursachenermittlungen dauern an

Bebra. Am Samstagabend (26.03.), gegen 21 Uhr, kam es in der Friedrichstraße zum Brand einer Doppelhaushälfte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl sowie die Dachgeschosswohnung des Hauses bereits in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren hatten das Feuer zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus jedoch nicht gänzlich verhindern. Während der umfangreichen Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

16 Personen konnten die Häuser glücklicherweise unverletzt verlassen.

Die Doppelhaushälfte ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr bewohnbar. Das angrenzende Wohnhaus wurde ebenfalls geringfügig beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Brandermittler der Kriminalpolizei Bad Hersfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsau. Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag (24.03.) bis Freitag (25.03.) mehrere Fahrzeuge im Ortsteil Friedlos auf.

In der Schulstraße schlugen die Täter Fensterscheiben eines blauen Skoda Oktavia und eines weiteren Autos ein. Anschließend griffen die Langfinger in die Innenräume der Fahrzeuge und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zur Tatzeit standen die Pkw auf Privatgrundstücken. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 500 Euro.

Gewaltsam öffneten Unbekannte in der Straße „Am Giegenberg“ die Scheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Daimler Chrysler. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. An dem auf der Straße abgestellten Auto entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Ein weißer Mitsubishi in der Kasseler Straße wurde ebenfalls zum Ziel von unbekannten Tätern. Auch hier schlugen die Einbrecher eine Scheibe des Autos ein und flüchteten schließlich unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, wurden keine Wertgegenstände durch die Langfinger entwendet. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Ihre Polizei rät:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Ludwigsau. In der Schillerstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (25.03.) ein Pedelec des Herstellers „Haibike" in der Farbe violett-metallic. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von etwa 1.500 Euro auf einer Terrasse des Einfamilienhauses.

Mehrere Einbrüche in Gartengrundstücke

Hauneck. In den Straßen „An der Eichliede" sowie „Siebertsgraben" wurden in der Zeit von Donnerstag (24.03.) bis Samstag (26.03.) mehrere Gartengrundstücke zum Ziel unbekannter Täter. An insgesamt fünf Gartenhütten hebelten die Einbrecher. Zweimal hielten die Türen und Fenster jedoch stand, sodass es lediglich beim Einbruchsversuch blieb. Aus drei weiteren Hütten entwendeten die Langfinger ein Bohrerset sowie zwei Päckchen Schrauben und mehrere Flaschen Getränke. Der Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 750 Euro.

Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ehrenberg Wüstensachsen: Rollerfahrer im Krankenhaus verstorben

Fulda (ots)

Ehrenberg-Wüstensachsen. Am Samstag (26.03.) war es an der Kreuzung Dorfwiesenweg/ Rhönstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 73-jährigen Rollerfahrer aus Gersfeld gekommen – wir berichteten. In den frühen Morgenstunden des Montags (28.03.) erlag der Mann aus Gersfeld im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Erstmeldung:

Ehrenberg-Wüstensachsen. Am Samstag (26.03.), gegen 15:50 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Ehrenberg Wüstensachsen ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Ein 73-jähriger Gersfelder fuhr mit seinem Roller auf der Rhönstraße in Wüstensachen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zum Dorfwiesenweg bog ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ehrenberg in die Rhönstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden musste. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Verkehrsunfall

Fulda – Am Samstag, 26.03.2022 kam es in Höhe des Justus-Liebig-Centers zu einem Verkehrsunfall. Der 58jährige Fahrer eines schwarzen Audi A4 wollte vom Parkplatz des Justus-Liebig-Center nach links auf die Justus-Liebig-Straße einbiegen. Hierbei übersah er den Seat Leon eines 35jährigen, der die Justus-Liebig-Straße in die gleiche Richtung befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.