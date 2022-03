Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden, Friedrichstraße, 26.03.2022, 16.45 Uhr,

(pl)Ein 38-jähriger Ladendetektiv ist am Samstagnachmittag in einer Drogerie in

der Friedrichstraße durch einen rabiaten Dieb leicht verletzt worden. Der Täter

wurde gegen 16.45 Uhr dabei beobachtet, wie er drei Hygieneartikel aus dem Regal

entnahm und diese in seinem Rucksack verstaute. Als er dann ohne zu bezahlen den

Markt verlassen wollte, wurde der Dieb von dem Ladendetektiv abgefangen und

festgehalten. Dagegen wehrte sich der Mann und aufgrund der massiven Gegenwehr

gelang ihm schließlich die Flucht. Durch die Rangelei verlor der unbekannte

Täter jedoch den mitgeführten Rucksack samt Diebesgut. Darüber hinaus blieben

seine Oberbekleidung, seine Baseballmütze sowie seine Armbanduhr am Ausgang des

Drogeriemarkts liegen. Der flüchtige Täter wird als ca. 40-50 Jahre alt, mit

einer normalen Statur und einem schwarzen Oberteil bekleidet beschrieben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Kettensägen aus Gartenhütte gestohlen, Wiesbaden, Mittlerer Wingertsweg,

26.03.2022, 19.00 Uhr bis 27.03.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde in einer Gartenkolonie im

Bereich der Straße „Mittlerer Wingertsweg“ eine Gartenhütte von Dieben

heimgesucht. Die Täter drangen in die Hütte ein und entwendeten hieraus zwei

Kettensägen im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Mainz-Kastel, Bundesstraße 455,

27.03.2022, 22.50 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 20-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend auf

der B 455 im Bereich von Mainz-Kastel einen Verkehrsunfall. Gegen 22.50 Uhr war

der 20-Jährige mit seinem Mini Cooper auf der B 455 von der Innenstadt kommend

in Richtung Mainz-Kastel unterwegs. Als der Autofahrer dann im Bereich der

Ausfahrt Erbenheim-Süd die Bundesstraße verlassen wollte, kam er mit seinem Pkw

von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Der 20-Jährige blieb

augenscheinlich unverletzt, ein an der Unfallstelle durchgeführter

Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,0 Promille. Insgesamt entstand

ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Mini Cooper musste abgeschleppt

werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Motorradfahrer stürzt – Sozia verletzt, L 3033, zw.

Ramschied und Geroldstein, 27.03.2022, gg. 14.25 Uhr (pa)Am Sonntagnachmittag

wurde bei einem Motorradunfall auf der L 3033 eine 27-jährige Frau verletzt. Ein

27 Jahre alter Motorradfahrer aus Mühlheim am Main war mit einer gleichaltrigen

Beifahrerin gegen 14.25 Uhr aus Richtung Ramschied kommend in Fahrtrichtung

Geroldstein unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle

über seine Kawasaki verlor uns stürzte. Dabei zog sich die Sozia Verletzungen

zu, für deren Behandlung sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht wurde. Der augenscheinlich unverletzte Motorradfahrer wurde vorsorglich

ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Motorradfahrerin muss ausweichen – Unfallverursacher flüchtet, L 3033, zw.

Lorch und Espenschied, 27.03.2022, gg. 15.25 Uhr (pa)Auf der L 3033 kam es am

Sonntagnachmittag zu einem Motorradunfall, zu dem die Polizei derzeit bezüglich

des Unfallverursachers ermittelt. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine 50-jährige

Hofheimerin mit ihrer Honda die L 3033 aus Richtung Lorch kommend in

Fahrtrichtung Espenschied, als ihr in einer Kurve ein Fahrzeug auf ihrer Spur

entgegenkam und sie zum Ausweichen zwang. Die Frau konnte einen Zusammenstoß

zwar verhindern, jedoch stieß sie in der Folge gegen eine Leitplanke und kam zu

Fall, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Person in dem entgegenkommenden

Fahrzeug – es soll sich um einen dunklen Kastenwagen gehandelt haben – setzte

ihre Fahrt pflichtwidriger Weise fort. Nun ermittelt die Polizeistation

Rüdesheim wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter der

Telefonnummer (06722) 9112 – 0 entgegengenommen.

Lkw bringt Motorradfahrer zu Fall,

L 3272, zw. Rüdesheim Preßberg und Lorch, 25.03.2022, gg. 16.10 Uhr (pa)Am

Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw

auf der L 3272 bei Lorch verletzt. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 68-jähriger

Wiesbadener mit seiner Honda die Landesstraße aus Richtung Preßberg kommend in

Fahrtrichtung Lorch, als ihm in einer Kurve ein Sattelzug entgegenkam. Der

44-jährige Lkw-Fahrer kam mit seinem Gefährt dabei auf die Gegenfahrbahn und

touchierte den Motorradfahrer, wodurch der 68-Jährige stürzte und sich leichte

Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Brand von Gartenhütten,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rebhangstraße, Samstag, 26.03.2022, 21:05 Uhr

(he)Am Samstagabend kam es in Hallgarten in der Rebhangstraße zum Brand von zwei

Gartenhütten, bei dem ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstand. Verletzt

wurde niemand. Um kurz nach 21:00 Uhr wurde der Brand einer auf einem

Gartengrundstück gelegenen Hütte gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte

eine Hütte vollständig und die Flammen hatten bereits auf eine auf der

Nachbarparzelle gelegene Gartenhütte übergegriffen. Neben dem umfangreichen

Inventar der Hütten wurden auch mehrere Gartengeräte beschädigt. Hinweise auf

die Brandursache liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Katalysator ausgebaut,

Eltville, Weinhohle, Sonntag, 20.03.2022, 16:00 Uhr – Samstag, 26.03.2022, 11:50

Uhr

(he) Im Verlauf der vergangenen Woche montierten unbekannte Täter in Eltville in

der Weinhohle an einem geparkten Pkw den Katalysator ab und entwendeten diesen.

Der grüne Mitsubishi Galant war am Sonntag, den 20.03.2022 noch unbeschädigt. Am

vergangenen Samstag wurde der Diebstahl dann festgestellt. Es entstand ein

Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die

Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen du bittet unter der

Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

Tasche aus Opel gestohlen,

Taunusstein, Orlen, Neuhofer Straße, 26.03.2022, 13.00 Uhr bis 13.15 Uhr (pa)Am

Samstag haben Diebe in Taunusstein Orlen einen Pkw aufgebrochen. Ein grauer Opel

Meriva parkte zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr in der Neuhofer Straße, als

jemand eine Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstörte und aus dem Wagen eine

Umhängetasche samt darin befindlichem Portemonnaie entwendete. Die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach bittet Personen, die

möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer

(06124) 7078 – 0 zu melden.

Vandalismus vor Seniorenwohnanlage,

Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, 25.03.2022, gg. 23.45 Uhr (pa)Am Freitag

wurde durch Vandalismus vor einer Eltviller Seniorenwohnanlage ein Schaden von

schätzungsweise 2.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich gegen 23.45 Uhr in

der Sonnenbergstraße. Unbekannte zerstörten mutwillig ein beleuchtetes Schild

der Einrichtung sowie einen Wegweiser. Mutmaßlich soll es sich bei den

Verursachern um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090 – 0 bei der

Polizeistation Eltville zu melden.

E-Scooter entwendet,

Rüdesheim am Rhein, Christophelstraße, 25.03.2022, 20.10 Uhr bis 23.10 Uhr

(pa)Am Freitag haben Unbekannte in der Rüdesheimer Christophelstraße einen

E-Scooter gestohlen. Der Besitzer des Elektrokleinstfahrzeugs stellte seinen

Roller gegen 20.10 Uhr in der Straße ab. Als er etwa drei Stunden später

zurückkam, war der über 700 Euro teure E-Roller verschwunden. Der graue Roller

des Herstellers „Segway“ – Modell „Ninebot Kickscooter Max G30D 2“ – trug

zuletzt das Versicherungskennzeichen „919-MGL“. Mögliche Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090 – 0 bei der Polizeistation

Eltville zu melden.