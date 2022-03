Haßloch: Zwei Feuerwehreinsätze innerhalb kurzer Zeit

Haßloch – Am Montag, 28.03.2022, um 13:12 Uhr wurde die Feuerwehr Haßloch zu einem Flächenbrand am Rathausplatz im Bereich vor dem öffentlichen WC gerufen. Die Wehr rückte daraufhin mit einem Fahrzeug und 8 Kräften aus. Weiteres Personal verblieb in Bereitschaft im Gerätehaus.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannten Hecken, Laub, ein Baumstamm und Gestrüpp. Mitarbeiter des Rathauses hatten bereits begonnen mit Feuerlöschern die Flammen in Schach zu halten. Mittels einem C-Rohr und speziellen Waldbrandhacken wurden die Flammen bekämpft, Durch den schnellen und umfassenden Löscheinsatz konnte der Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Die Nachlöscharbeiten waren nach ca. 30 Minuten abgeschlossen.

Ebenfalls an der Einsatzstelle war die Polizei, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Noch während der Rückfahrt von der ersten Einsatzstelle erreichte die Wehr um 13:40 die nächste Einsatzmeldung durch die Leitstelle Ludwigshafen. Die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens im Haßlocher Norden hatte Alarm ausgelöst.Schnell waren drei Fahrzeuge mit 15 Kräften unterwegs zum Einsatzort.

In dem Unternehmen hatte bei Revisionsarbeiten an einem Ofen die Löschanlage ausgelöst. Um sicherzugehen, dass keine weitere Gefahr vorlag, wurde durch die Feuerwehr ein Löschangriff vorbereitet und der Bereich mit einem Mehrgasmessgerät und einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Nachdem von dem Ofen keine weitere Gefahr ausging, wurde die Anlage an den Betreiber übergeben.

Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und die Einweisung der Feuerwehr vor Ort funktionierte reibungslos.

Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Polizei jeweils mit einem Fahrzeug vor Ort.

Gegen 14:45 Uhr waren alle Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit und die Wehrleute konnten zurück an ihre Arbeitsplätze.