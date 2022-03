Neustadt: Wolfgang Friedrich: SehenVerbindet. Ölbilder. vom 01. bis 17. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Emotionsgeladen sind die Werke des 1943 in Dresden geborenen Künstlers Wolfgang Friedrich, dessen Wurzeln in der naturalistisch-romantischen Stilrichtung der Malerei liegen. Er bevorzugt Landschaftsthemen, von deren intensiver Farbgestaltung eine magische Ausstrahlung ausgeht.

Seit den frühen 1970er-Jahren experimentiert Friedrich mit der Technik, mit Ölfarben auf gesondert vorbehandelten Aluminiumplatten zu malen. Feinsinnige Licht- und Schattenspiele sind atmosphärisch dichte Merkmale dieser Öl-Lasurtechnik. Als Einflüsse in seiner malerischen Entwicklung nennt er etwa Caspar David Friedrich, J. M. William Turner und John Constable. Dennoch sind in Friedrichs Werken die völlige Eigenständigkeit des Strichs und der Bildkomposition unverkennbar.

Zu vielen Motiven haben ihn seine häufigen Aufenthalte an der schwedischen Schärenküste inspiriert, denn in diesen Landschaften verbinden sich Wasser, Himmel und Licht zu eigentümlicher Tiefe und Leuchtkraft der Farben. „Wichtig ist mir, dass meine Kompositionen dem Blick des Betrachters Ruhe und innere Stille vermitteln“ sagt er. Auch die fantasievollen Titel seiner aktuellen Ölbilder, vor allem seiner „Himmel-Wolken-Impressionen“ korrespondieren mit diesem Lebensgefühl, etwa „Wenn der Wind kommt, singen die Gräser“, „Habe nie mit der Stille gesprochen“ oder „Den Flieder in den Wolken spüren“. Erstmalig zeigt der Künstler in dieser Ausstellung sehr individuell ausgewählte Motive in kleinformatigen Abmessungen.

In der Villa Böhm präsentiert der in Neustadt-Gimmeldingen lebende Künstler als Besonderheit zur Ausstellung „SehenVerbindet“ auch einige seiner Werke aus früheren Zeiten in Antikrahmen, die er seit über 25 Jahren im In- und Ausland gesammelt hat. Die Werkbeispiele klassischer Prägung werden unter dem Titel „Retro-Kabinett“ als Kleinode seiner zeitintensiven künstlerischen Umsetzung gezeigt. Darüber hinaus hat Friedrich auch dreidimensionale Werke gestaltet, die auf einer Fototafel dokumentiert sind.

Ausbildung in unterschiedlichsten Werktechniken

1960 begann Friedrich mit einer Lehre als Dekorateur und Schriftgestalter. 1963 setzte er seine Ausbildung in einer Werbe- und Marketingagentur mit Grafik, Fotografie, Drucktechniken, Werbe- und Messekonzeptionen fort und gründete 1980 schließlich eine eigene Agentur in Mannheim. Daneben konzentrierte er sich seit 1978 auf die klassische Ölmalerei und stellt seit 1993 regelmäßig aus.

Vielfältiges soziales Engagement

2019 wurde Wolfgang Friedrich mit dem Neustadter Kulturpreis ausgezeichnet, denn er ist in Neustadt nicht nur als Künstler, sondern auch als lokal und überregional sozial engagierter Kulturschaffender bekannt. Als aktives Mitglied des Kunstvereins war er u. a. Mitgestalter der Neustadter „Hofkultur“, Mitinitiator des „Kulturportals“ Haardter Schloss (2004-2013), verschiedener Benefizveranstaltungen sowie Mitbegründer und Kurator des „Arte Casimir Sozialfonds“, der in Absprache mit der städtischen Jugend- und Sozialhilfe in Not geratene Kinder und Jugendliche aus der Region Neustadt unterstützt. .

SehenVerbindet: Literatur trifft Landschaften in der Villa Böhm

Ein besonderes Programm begleitet die Vernissage der Ausstellung „SehenVerbindet“: Vier Lyrikerinnen aus dem Heidelberger Dichterinnenkollektiv interpretieren live ausgewählte und ausgestellte Werke von Wolfgang Friedrich. Katharina Dück, Claudia Kiefer, Olga Kovalenko und Miriam Tag (Preisträgerin der Heidelberger Autorinnen und Autoren 2019) tragen zu den Werken des Künstlers in einer „Lyrischen polyphonen Performance“ ineinander fließende Texte vor. – Poesie zu poetischen Bildern.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit den Werken des Künstlers.

Vernissage:

Freitag, 1. April 2022, 19 Uhr, Villa Böhm/Neustadt an der Weinstraße (Maximilianstr. 25/ Villenstr. 16b).

Begrüßung:

Wolfgang Glass, Vorsitzender Kunstverein Neustadt

Einführung:

Dr. Katharina Dück, 2. Vorsitzende Kunstverein Neustadt

Ausstellungsdauer:

1. April bis Sonntag, 17. April 2022

Öffnungszeiten:

Donnerstag/ Freitag: 15-18 Uhr; Samstag/ Sonntag 13 – 18 Uhr

Anmeldung:

unter info@kunstverein-nw.de

Es gelten die aktuellen Richtlinien zur Covid-Prävention

Parkmöglichkeiten:

Auf dem Parkplatz Festwiese in der Wiesenstraße, 5 Minuten zu Fuß.

Infos zum Kunstverein:

www.kunstverein-nw.de

