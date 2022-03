Korbach: Die Polizei-News

Pedelec aus Flur im Mehrfamilienhaus gestohlen

Waldeck (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 25.03.2022 entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Waldeck. Bei dem abgeschlossenen Bike handelt es sich um ein blau-weißes Mountainbike der Marke Flyer im Wert von etwa 4.800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Einbrecher in Gaststätte

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 24.03.2022 auf Freitag 25.03.2022 brach ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Burgstraße in Bad Arolsen-Wetterburg ein. Der Einbruch wurde am späten Freitagnachmittag durch einen Angestellten festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume und Behältnisse und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Den Sachschaden schätzten die aufnehmende Polizeibeamten der Polizeistation Bad Arolsen auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

