Einbrecher in Flucht gebellt

Kassel-Nord (ots) – Ein Hund hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag 27.03.2022 in der Rothenditmolder Straße, Ecke Reuterstraße, einen Einbrecher im Gebäude eines Großhandels verjagt. Der Unbekannte war gegen 03:30 Uhr in das Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Dazu hatte der Täter die Eingangstür aufgehebelt und war so in das Büro des Großhandels eingestiegen.

Dort wollte er sich ungestört auf Beutezug begeben und hatte bereits einen geringen Bargeldbetrag an sich genommen. Hierbei hatte der Einbrecher aber offenbar nicht mit dem im Gebäude anwesenden Hund gerechnet, der durch die verdächtigen Geräusche wachgeworden war und lautstark bellte. Daraufhin ergriff der eingeschüchterte Täter ohne weitere Beute umgehend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Dreister Täter klaut Fahrrad von Zeitungsausträger

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Ein dreister Täter hat am frühen Montag 28.03.2022 das kurzzeitig abgestellte Fahrrad eines Zeitungsausträgers in Bad Wilhelmshöhe gestohlen. Wie der 57-jährige Mann aus Kassel schilderte, hatte er das rote Herrenrad vom Hersteller Bauer auf seiner morgendlichen Tour nur wenige Minuten an der Straßenecke Wilhelm-Schmidt-Straße/Bungestraße ungesichert stehen lassen.

Als er gegen 05 Uhr dorthin zurückkam, stellte er fassungslos fest, dass sein Rad mit großen schwarzen Satteltaschen und noch etwa 15 Tageszeitungen auf dem Gepäckträger plötzlich nicht mehr da war. Von dem unbekannten Täter und dem Fahrrad fehlte bereits jede Spur. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ebenfalls ohne Erfolg.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den unbekannten Dieb oder den Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

32 Flaschen Waschmittel geklaut – Zwei Verdächtige schnell gefasst

Vellmar/Kassel (ots) – Dank einer aufmerksamen und schnell handelnden Zeugin hatten 2 Waschmittel-Diebe am Samstag nicht lange Grund zur Freude. Die 49-Jährige hatte gegen 13:20 Uhr zwei Männer auf dem Parkplatz einer Drogerie am Vellmarer Rathausplatz dabei beobachtet, wie diese sich merkwürdig verhielten und eine auffallend große Menge Waschmittel zu ihrem Auto schafften.

Da sie sofort einen Diebstahl vermutete, prägte sie sich gedankenschnell das Kennzeichen vom Wagen der beiden Männer ein und informierte eine Angestellte der Drogerie. Diese stellte daraufhin tatsächlich den Diebstahl von 32 Flaschen Waschmittel im Wert von ca. 100 Euro aus dem Markt fest und alarmierte die Polizei.

Die von den Beamten des Polizeireviers Nord eingeleitete Fahndung nach den Tätern sowie die weiteren Ermittlungen führten über das Kennzeichen des Autos bereits kurze Zeit später zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen in Kassel. Bei ihnen fanden die Streifen auch einen Großteil der gestohlenen Waschmittelflaschen, die sie sicherstellten und anschließend wieder an die Angestellten der Drogerie aushändigten.

Die beiden überraschten 22- und 23-Jährigen aus Kassel gaben den Diebstahl gegenüber den Polizisten schließlich zu. Sie mussten die Beamten für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Ermittler fahnden nach Lkw und suchen Zeugen

Vellmar (ots) – Noch nicht identifiziert werden konnte der flüchtige Verursacher eines in Vellmar stattgefundenen Unfalls im Zeitraum zwischen dem vergangenen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Lkw auf der Kasseler Straße von Niedervellmar kommend in Richtung Kassel unterwegs.

Hierbei fuhr der Lastwagen offenbar zu weit nach rechts und streifte die linke Fahrzeugseite eines grauen VW Lupo, der am Fahrbahnrand ggü. der Hausnummer 105 geparkt war. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle hinterließ der Lkw mehrere neongelbe Radmutterabdeckungen, die sich offenbar bei der Kollision gelöst hatten.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher oder dem unbekannten Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Straße vor Energiekonzern mit Fassadenfarbe beschmiert

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Sonntagmorgen 27.03.2022 wurde die Fahrbahn vor einem Energiekonzern in der Friedrich-Ebert-Straße, mit dem großflächigen Schriftzug “ERDGAS TÖTET” beschmiert. Der durch die genutzte weiße Fassadenfarbe entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich die Tat nach Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera gegen 6 Uhr ereignet. Mindestens vier dunkel gekleidete Täter hatten den 15 Meter langen und zwei Meter breiten Schriftzug in weißer Farbe offenbar mit einer Farbrolle auf den Asphalt gemalt. Anschließend stellten sie ein Feld Baustellenabsperrung, dessen Herkunft noch nicht geklärt werden konnte, auf die Straße, um ein Überfahren des frischen Schriftzugs durch Fahrzeuge zu verhindern. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

Zeugen, die am gestrigen Sonntagmorgen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben und den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

