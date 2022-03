Betrunkener Maskenverweigerer im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Ein 32-jähriger Frankfurter wurde am Sonntagmorgen 27.3.2022 kurz nach Mitternacht, von einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof ohne vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung angetroffen. Die Beamten sprachen ihn darauf an, erklärten ihm die Situation und baten ihn die Mund-Nase-Bedeckung anzulegen.

Doch statt eine Maske anzulegen schrie er die Beamten mit “Heil Hitler” und “Sieg Heil” an und wiederholte die Weigerung eine Maske zu tragen. Letztlich wurde der Mann zur Wache gebracht, wo bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille festgestellt wurde.

Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organe wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Täterfestnahme nach Straßenraub

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fl) – Am Sonntagabend 27.03.2022 ereignete sich um ca. 18:10 Uhr ein Straßenraub in der Moselstraße. Dabei konnte der 19-jährige Tatverdächtigte kurze Zeit später festgenommen werden. Ein 48-jähriger Mann ging die Moselstraße entlang als ihm unvermittelt mit Reizgas in das Gesicht gesprüht wurde.

Das Opfer sah kurze Zeit nichts mehr, wodurch der Täter in dessen Taschen griff und insgesamt 150 EUR entwenden konnte. Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Vorfall wurde jedoch durch einen 39-jährigen Zeugen beobachtet, welcher umgehend die Polizei verständigte.

Das Opfer musste vor Ort in einem Krankenwagen behandelt werden. Der Zeuge hat zu einem späteren Zeitpunkt den 19-Jährigen wiedererkannt, wodurch eine alarmierte Polizeistreife diesen festnehmen konnte. Weiterhin lag gegen den Täter ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vor.

Angriff auf Personengruppe nach Beleidigung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)-(ro) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. März 2022) wurde eine mehrköpfige Personengruppe in der Innenstadt durch mehrere Unbekannte tätlich angegriffen. Zuvor soll eines der Gruppenmitglieder aus der Tätergruppierung heraus mit einem homophoben Schimpfwort beleidigt worden sein.

Gegen 05:50 Uhr wurde dem Polizeinotruf eine Auseinandersetzung im Kreuzungsbereich Große Friedberger Straße /Alte Gasse /Schäfergasse gemeldet. Die alarmierten Polizeistreifen fuhren umgehend vor Ort und trafen eine Personengruppe an, die zuvor auf dem Fußweg in Richtung Alte Gasse attackiert worden war. Eine körperliche Auseinandersetzung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugange.

Gegenüber den Polizeistreifen gab ein 26-jähriges Gruppenmitglied an, aus einer fremden Gruppierung heraus unvermittelt homophob durch einen jungen Mann beleidigt worden zu sein. Auf eine verbale Entgegnung zur Unangemessenheit dieser Äußerung, soll der Unbekannte mit Faustschlägen reagiert haben. Auch die Begleiter des Angreifers, mehrere junge Männer jugendlichen und heranwachsenden Alters, sollen daraufhin die Gruppe der Geschädigten angegriffen haben.

Ein 25-Jähriger soll dabei unter anderem mit einem Nothammer bedroht und eine 30-jährige Dragqueen mit einem unbekannten Gegenstand beworfen und am Kopf getroffen worden sein. Mit dem Nothammer soll der Aggressor anschließend noch die Scheibe eines nahegelegenen Geschäfts in der Großen Friedberger Straße eingeschlagen haben.

Täterbeschreibung:

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um 5 junge Männer im augenscheinlichen Alter von etwa 16-20 Jahren gehandelt haben.

Der Täter mit der initialen Beleidigung konnte genauer als etwa 175 cm groß und von normaler Statur, mit kurzen/dunklen Haaren, 5-Tage-Bart und einer Zahnlücke beschrieben werden. Er soll mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Einer seiner Mittäter soll zudem einen weißen Trainingsanzug getragen haben.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entkamen die Unbekannten zunächst unerkannt. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und/oder sonstige Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-10100 zu melden.

Personen im Tunnel sorgen für Verspätungen im S-Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) – Vier unbekannte Männer haben am Samstagmorgen 26.03.2022 für Verspätungen im S-Bahnverkehr gesorgt, als sie an der Frankfurter S-Bahnstation Ostendstraße in den Tunnel liefen. Der Lokführer einer S-Bahn hatte die Personen gegen 02 Uhr im Tunnel erkannt, eine Notbremsung eingeleitet und die Bundespolizei alarmiert.

Unmittelbar danach wurde die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als etwa 1 Stunde später feststand, dass sich niemand mehr im Tunnelbereich aufhält, konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 15 S-Bahnen zu Verspätungen.

Trickdiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 19-jähriger Mann befand sich am Montag 28.03.2022 gegen 03.05 Uhr in der Moselstraße, wo er von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Derart abgelenkt, gelang es dem Komplizen der Frau, dem Geschädigten das Portemonnaie aus der Tasche zu entwenden. Darin befanden sich 2 Kreditkarten und rund 200 EUR Bargeld.

Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, teilte er dies einer Funkstreife mit, die sich ebenfalls in der Moselstraße befand. Die Streife konnte die beiden Tatverdächtigen in einem in der Nähe befindlichen Kiosk festnehmen, noch mit der Geldbörse in der Hand. Diese mitsamt den Kreditkarten, konnte dem Geschädigten wieder übergeben werden.

Nach jetzigen Stand der Ermittlungen hatte das Pärchen in der kurzen Zeit 3 erfolglose Versuche unternommen, die Karten einzusetzen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 36-jährige Frau und einen 37-jährigen Mann.

Drogenfund in Wohnung

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(dr) – Bereits am 23.03.2022 unterstützte eine Polizeistreife des 12. Reviers im Rahmen der Amtshilfe einen Gerichtsvollzieher in Preungesheim. Dabei stellten die Beamten in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes verschiedenste Drogen sicher. Gegen 14 Uhr suchte eine Streife zusammen mit einem Gerichtsvollzieher eine Wohnung in der Jaspertstraße auf, um einen Gerichtsbeschluss zu vollstrecken.

Auf Klingeln öffnete zunächst niemand die Tür, sodass der Schlüsseldienst hinzugezogen wurde. Nach der Türöffnung nahmen die Beamten einen starken Marihuanageruch aus der Wohnung war und fanden entsprechende Drogen auf, die auf der Küchenzeile lagen. Im Beisein des kurz darauf eintreffenden 26-jährigen Mieters erfolgte eine Durchsuchung der weiteren Räume, bei der auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam.

Hierbei fanden die Beamten eine größere Menge an Betäubungsmitteln auf: rund 28 Gramm Marihuana, 31 Gramm Haschisch, 74 Gramm Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten. Des Weiteren stellten sie noch Verpackungsmaterial für die Drogen, entsprechendes Equipment, Bargeld sowie eine PTB-Waffe als Beweismittel sicher.

Der 26-Jährige, welcher gemäß Beschluss aus der Wohnung verwiesen wurde, durfte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Festnahme nach Einbrüchen in Gartenhütten

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(ro) – Am späten Samstagabend 26.03.2022 bemerkte ein Zeuge in einem Kleingartengelände in Rödelheim ein mutmaßliches Diebesduo auf frischer Tat und hielt einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ob dieser und sein bislang unbekannter Begleiter auch für zwei weitere Gartenhütteneinbrüche in der Nacht zuvor (25.03.2022 auf 26.03.2022) verantwortlich sind, ist aktueller Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 22:35 Uhr bemerkte ein Zeuge auffällige Geräusche und Lichtschein auf dem parallel zum Breidensteiner Weg verlaufenden Gartengelände. Auf seine Ansprache hin ergriffen zwei Personen die Flucht, woraufhin der Mann mit einem zweiten Zeugen die Verfolgung aufnahm, einen der Flüchtigen ergriff und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Bei dem Ergriffenen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann. In dessen mitgeführter Tasche fand die Polizeistreife allerhand Aufbruchwerkzeug auf und stellte dieses sicher. Bei der anschließenden Spurensuche vor Ort stellten die Polizeibeamten zudem frische Aufbruchspuren und einen durchwühlten Innenraum bei einer angrenzenden Gartenhütte fest.

Ob der 30-Jährige darüber hinaus für zwei weitere Gartenhütteneinbrüche aus der vergangenen Nacht an selbiger Örtlichkeit verantwortlich ist, wird aktuell geprüft. Bei seiner Festnahme trug er eine Jacke, die aus einer der beiden Hütten entwendet worden war. Der 30-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Auch gegen die beiden Zeugen mussten in diesem Zusammenhang Ermittlungen eingeleitet werden, da der Festgenommene und eine Außenstehende von einem übergriffigen Vorgehen beim Ergreifen des Flüchtigen berichteten. Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an.

Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt-Praunheim (ots)-(dr) – Am Sonntagmorgen27.03.2022, ereignete sich in der Ludwig-Landmann-Straße an einem Lebensmittelmarkt ein Brand, bei dem unter anderem mehrere Rollbehälter beschädigt wurden. Gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand an einem Lebensmittelgeschäft und meldete diesen über den Notruf, sodass umgehend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu der angegebenen Anschrift in die Ludwig-Landmann-Straße verlegten.

Insgesamt 5 Rollbehälter, auf denen sich Müll für den Abtransport befand, brannten außerhalb des Marktes. Der Feuerwehr gelang es, diese zügig zu löschen. Durch das Feuer wurde neben den Rollbehältern auch die Hauswand des Marktes in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Reklameschild beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweisen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51599 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Sexuelle Belästigung

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Sonntag 27.03.2022 gegen 18.45 Uhr, wurde eine Funkstreife zum Kurfürstenplatz gerufen. Dort war eine 13-jährige Frau von einem zunächst unbekannten unsittlich berührt worden. Dieser Sachverhalt wurde von mehreren dort befindlichen Zeugen unabhängig voneinander bestätigt.

Der Beschuldigte, ein 46-jähriger Mann, der dort auf einer in der Nähe befindlichen Wiese lag, ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Geschädigte wurde zu ihrem Elternhaus begleitet, der Beschuldigte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fl) Am Sonntag 27.03.2022 kam ein 44-jähriger E-Scooter Fahrer mit seinem elektronischen Gefährt zu Fall. Der Unfall ereignete sich nachts um 03:50 Uhr in der Schloßstraße. Der Mann versuchte vermutlich einen erhöhten Bordstein hinauf zu fahren.

Dabei kam es zu dem Sturz, wobei sich der Fahrer schwere Kopfverletzungen zuzog. Durch eine Polizeistreife konnte ein erheblicher Alkoholeinfluss als mögliche Ursache festgestellt werden. Die Nacht endete für den Verletzten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt.

Festnahme nach Kupferdiebstahl

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Einer Funkstreife fiel am Sonntag 27.03.2022 gegen 08.35 Uhr, in der Eichenstraße ein Mann auf der mit rund 50kg Kupferdraht bepackt war. Wie sich dann herausstellte, hatte der Beschuldigte, ein 31-jähriger Mann, den Draht vom Gelände eines in der Nähe befindlichen Recyclinghofes entwendet.

Bislang ist unklar, wie der Tatverdächtige auf das Gelände gelangen konnte. Auch ist zu vermuten, dass der 31-Jährige nicht alleine agierte. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511600 in Verbindung zu setzen.

