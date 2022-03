Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – 45.000 € Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 27.03.2022 fuhr um 17:40 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Raschigstraße in Richtung Kallstadter Straße. Eine 44-jährige VW-Fahrerin wollte vom Weißdornhag in die Raschigstraße einfahren. An der Kreuzung kam es zum Unfall. Der Motorradfahrer wurde in die Grünfläche geschleuderte und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die VW-Fahrerin erlitt einen Schock und begab sich gemeinsam mit ihrer 11-jährigen Tochter (Beifahrerin) selbstständig in ein Krankhaus zur medizinischen Abklärung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 27.03.2022, bemerkte um 23 Uhr ein Zeuge einen Einbruch in ein leerstehendes sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus in der Maximilianstraße, da eine Seitentür offenstand. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat die Täter beobachtet und kann Hinweise zum Einbruch gegen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Tageseinnahmen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 26.03.2022, betraten um 13 Uhr zwei unbekannte Täter die Geschäftsstelle einer Großbäckerei in der Saarburger Straße und entwendeten die Tageseinnahmen im 5-stelligen Bereich.

Die beiden Täter werden im Alter von 40-55 Jahren beschrieben und trugen FFP2-Masken. Ein Täter trug eine Brille und der andere eine Basecap-Mütze in schwarz.

Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Wer hat die Täter in der Saarburger Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Müllcontainer angezündet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag, den 27. März 2022, steckten Unbekannte einen Müllcontainer in der Langgewann-Grundschule in Oggersheim in Brand. Die Feuerwehr löschte um 23:30 Uhr den Brand, welcher mittlerweile auf einen weiteren Müllcontainer übergriff. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu Personen auf dem Schulgelände in der Zeit vor dem Brand machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel. 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Samstag, den 26.03.2022, ab 20:00 Uhr, bis zum Sonntag, den 27.03.2022, um 13:30 Uhr, schlugen Unbekannte mit einem Stein die Heckscheibe eines in der Wöhlerstraße geparkten VW-Caddy ein. Anscheinend wurde nichts entwendet.

Wer kann zu der Beschädigung Angaben machen und hat in der Nähe verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.