Versuchte gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof

Speyer (ots) – Am Sonntag 27.03.2022 gegen 06:40 Uhr meldeten Zeugen 5 randalierende Jugendliche am Busbahnhof. Die Polizei traf am Parkhaus 4 Jugendliche/Heranwachsende zwischen 16-20 Jahren an, bei denen sich Hinweise auf eine starke Alkoholisierung ergaben. Sie gaben an, von 3 Männern zunächst nach Zigaretten gefragt und dann mit einem Messer und abgebrochenen Glasflaschen bedroht worden zu sein.

Die Jugendlichen seien dann weg gerannt und mit einer Glasflasche beworfen worden, die einen 19-Jährigen an der Jacke streifte, ihn aber nicht verletzte. Insgesamt wurde niemand verletzt.

Es liegt nur eine vage Beschreibung der Tatverdächtigen vor:

Demnach sollen diese zwischen 20 und 30 Jahren alt, südländischen Phänotyps, sowie mit Kopfbedeckungen und einer Plastiktüte bestückt gewesen sein.

Wer hat das Geschehen zur Tatzeit beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Beteiligten geben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Parkkorrektur fehlgeschlagen

Speyer (ots) – Am Samstag 26.03.2022 um 12:30 Uhr stellte ein 55-jähriger Speyerer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Kirrmeier-Straße fest, dass neben seinem PKW Smart ein PKW Hyundai so dicht steht, dass ein Einsteigen in den Smart unmöglich ist. Daher bat der 55-Jährige die 57-jährige Fahrerin des Hyundai, dessen Parkstellung zu korrigieren.

Allerdings beschädigte die 57-Jährige beim Ausfahren aus der Parklücke den Smart, indem sie diesen touchierte. Die infolge des Unfalls hinzugerufene Polizei stellte bei der 57-Jährigen Alkoholgeruch fest und bot ihr die Durchführung eines Atemalkoholtests an, welcher einen Wert von 2,28 Promille ergab.

Der Dame wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Mehrere Einbrüche in Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 24.03.22, 20:00 Uhr bis zum 25.03.22, 07:10 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße ein. Im Inneren gelangten sie durch Aufhebeln einer Tür in eine Arztpraxis. Aus dieser wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Darüber hinaus entstand Sachschaden an der Tür und mithin ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro.

Auf bislang unbekannte Weise gelangten sie in eine weitere Arztpraxis, in welcher ein Safe aufgehebelt und ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Medikamente entwendet wurden. Hier entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Außerdem versuchte die unbekannte Täterschaft, sich durch Hebelversuche an einer Tür Zugang zu einem Firmenbüro zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40 Euro.

Schließlich ging die unbekannte Täterschaft einen im Rohbau befindlichen Gebäudeteil an und hebelte eine Bautür auf, wobei ein Schaden von ca. 50 Euro entstand. Im Inneren des Rohbaubereichs fand sich keine Beute.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an

06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Mitwirkung der Polizei Speyer an europaweiten Kontrollen überhöhter Geschwindigkeit

Speyer (ots) – Die Polizeiinspektion Speyer beteiligte sich an der vom 21. bis 27. März 2022 europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit. Hiermit war auch die Teilnahme an der der europaweiten Aktion “Speedmarathon” am 24.03.2022 verbunden.

Am Dienstag 22.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 12:30-13:45 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße sowie zwischen 14-16 Uhr in der Paul-Egell-Straße mobile Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät durch. In der Kurt-Schumacher-Straße wurden hierbei keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, jedoch 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht. In der Paul-Egell-Straße an der Einmündung Rulandstraße wurden allerdings 23 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Das schnellste Fahrzeug war mit 53 km/h unterwegs.

Am Mittwoch, den 24.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 12:43 Uhr und 14:05 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße in Speyer sowie zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr in der Paul-Egell-Straße durch. In der Landauer Straße wurden insgesamt 110 stadtauswärts fahrende Fahrzeuge gemessen, wovon 27 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert lag hier bei 56km/h. In der Paul-Egell-Straße wurden 100 in südwestlicher Richtung fahrende Fahrzeuge gemessen, wovon 8 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert lag hier bei 50km/h.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 26.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 1 Uhr und 01:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Stockholmer Straße durch. Hier passierten lediglich zehn Fahrzeuge die Kontrollstelle. Vier von ihnen waren schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei 87 km/h.