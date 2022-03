Mannheim / Neckarau: Fahrzeuge zerkratzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitagabend ab etwa 20.00 Uhr bis

Samstagmittag gegen 11.00 Uhr wurden in der Adlerstraße drei Fahrzeuge durch

lange Kratzer beschädigt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht Zeugen die

sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Zeugen werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-833970 mit dem Polizeirevier

MA-Neckarau in Verbindung zu setzen.

Schwerpunktkontrolle von Gaststätten und Freizeitvereinen im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts

Karlsruhe, des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Mannheim:

Nachdem die Polizei im Bereich Mannheim-Neckarstadt-West bei Kontrollen von

Gastronomiebetrieben in der Vergangenheit wiederholt Verstöße gegen einschlägige

Rechtsvorschriften festgestellt hatte, fand am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr

in Gaststätten dieses Stadtteils eine gemeinsame Kontrollaktion von Polizei,

Zoll und Ordnungsdienst der Stadt Mannheim statt.

An den Kontrollen waren neben 39 Polizeibeamten, zwölf Beamte der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe sowie Mitarbeiter des

städtischen Ordnungsdienstes beteiligt.

Insgesamt wurden bei der Aktion 29 Gastronomiebetriebe und 126 Personen nach

ganzheitlichen Gesichtspunkten überprüft. Hauptaugenmerk lag dabei neben der

Feststellung gaststätten- und gewerberechtlicher Verstöße und der Einhaltung

geltender Corona-Bestimmungen auch auf der Überprüfung der

Beschäftigungsverhältnisse nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Dabei konnten unter anderem, aufgrund eines festgestellten Verstoßes gegen das

Tabaksteuergesetz, ca. zwölf Kilogramm Tabak beschlagnahmt werden. Weiterhin

wurde ein Betrieb vor Ort geschlossen, da der Besitzer keine

Gaststättenkonzession vorweisen konnte. Nach Feststellung eines Falles von

illegalem Glücksspiel, wurde darüber hinaus ein Glücksspielautomat

beschlagnahmt.

Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen:

23 gaststättenrechtliche Verstöße (wie z.B. Verstöße gegen das

Landesnichtraucherschutzgesetz)

17 brandschutzrechtliche Verstöße

zwölf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

ein Mindestlohnverstoß

fünf Hinweise auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt

(Hinterziehung von Sozialabgaben)

sieben Fälle von Leistungsmissbrauch (ungerechtfertigtes Beziehen

von Sozialleistungen)

von Sozialleistungen)

von Sozialleistungen) fünf Hinweise auf Meldepflicht-/Sofortmeldepflichtverletzungen

zwei Aufzeichnungspflichtverletzungen (Stundenaufzeichnungen wurden

nicht geführt)

vier Verstöße gegen die Spielverordnung sowie ein weiterer Fall von illegalem Glücksspiel

drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

drei Verstöße gegen die Coronaverordnung

sowie eine weitere fehlende Gaststättenkonzession

Die weiteren Ermittlungen sowie die abschließende Sachbearbeitung erfolgen durch

die jeweils zuständigen Stellen.

Das Ergebnis der Aktion wurde durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der

beteiligten Institutionen ermöglicht und zeigt die Bedeutung solcher Maßnahmen

hinsichtlich der künftigen Einhaltung der einschlägigen Vorschriften durch die

Gastronomiebetriebe. Derartige Kontrollen in diesem Bereich werden auch künftig

fortgesetzt.