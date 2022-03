Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußballländerspiel Deutschland – Israel, Verdacht des Zeigens des Hitlergrußes durch einen Zuschauer

Sinsheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim soll es während

des Fußballländerspiels Deutschland gegen Israel in Sinsheim am 26.03.2022 zu

einem antisemitischen Ausfall durch einen Zuschauer gekommen sein. Dieser soll

während des Spiels den Hitlergruß gezeigt haben. Der Tatverdächtige wurde der

Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllentsorgung – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Samstagvormittag stellte ein aufmerksamer Waldarbeiter fest,

dass Unbekannte Bauschutt an einem Waldweg illegal ablagerten. Der sogenannte

Elsbergweg geht von einem Wanderparkplatz der L 551, zwischen Waldangelloch und

Eichelberg ab. Die verständigte Polizeistreife konnte abgelagerten Bauschutt auf

einer Fläche von ca. 30 qm feststellen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um

in gelbe Säcke verpacktes Styropor und Rohisolierungsmaterial. Das Polizeirevier

Sinsheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können oder

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06261/690-0 zu melden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 33-jähriger PKW-Führer mit 1,64 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Nußloch (ots) – Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, meldeten Anwohner der

Schillerstraße in Nußloch, dass eine männliche Person mit einem nicht

zugelassenen Fiat die Straße auf- und abfahren würde. Beim Eintreffen einer

Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte neben dem nicht zugelassenen Fiat der

33-jährige Besitzer angetroffen werden. Dieser gab an den Fiat verkaufen zu

wollen und diesen nur kurz genutzt zu haben. Während der Kontrolle konnten die

Beamten bei dem Mannheim Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem stellte sich heraus,

dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest

förderte einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille zu Tage. Dem 33-Jährigen wurde

eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im

Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen die Abgabenordnung

verantworten.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt setzt Peugeot in Brand

Weinheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, wurde der Polizei ein

Fahrzeugbrand in der Überleitung der Bundesstraße 38 zur L 3408 gemeldet. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand geriet hier der Peugeot einer 25-Jährigen in Brand.

Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim schnell unter Kontrolle

gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt

angenommen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden, an dem

vollständig ausgebrannten Pkw, auf ca. 1000,- Euro. Durch die Hitzeentwicklung

wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Schadens

liegen keine Erkenntnisse vor. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei VW Scheibe eingeschlagen und Taschen entwendet – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Samstagvormittag in

der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, die Fensterscheibe eines auf einem

Parkplatz der Continentalstraße geparkten VW ein. Aus dem Fahrzeuginneren

entwendeten der oder die Unbekannten zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen

im Gesamtwert von ca. 350,- Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 250,- Euro

geschätzt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, werden

gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0,

aufzunehmen.

Rhein-Neckar-Kreis/ Schriesheim: Verkehrsunfall auf der K4122

Schriesheim (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet gegen

14.50 Uhr ein 19-jähriger Kawasaki-Fahrer auf der Kreisstraße 4122 zwischen

Altenbach und Kohlhof in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte

hierbei mit einer 35-jährigen Seat-Fahrerin. Der schwer verletzte Krad-Fahrer

wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die

35-Jährige wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls zur Behandlung in ein

Krankenhaus transportiert. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und

der Abschleppvorgänge bis 18.00 Uhr gesperrt bleiben. Der Sachschaden an den

Fahrzeugen beträgt 18.000 Euro.

Rauenberg: Einbruch in Dönerladen – Zeugen gesucht

Rauenberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:35 Uhr und

00:15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter ein Fenster des Dönerladens in

der Wieslocher Straße ein. Hierdurch verschaffte er sich Zutritt ins Innere des

Ladens und entwendete die Kasse. Anschließend entfernte er sich unerkannt vom

Tatort. Zeugen welche Hinweise zum Täter oder dem Tatgeschehen geben können,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222-57090 in

Verbindung zu setzen.

Eberbach: Steine werfen ist kein Kavaliersdelikt

Eberbach (ots) – Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr meldete eine

Verkehrsteilnehmerin mehrere Jugendliche, welche auf einem Stromhäuschen im

Breitensteinweg stehen würden und von dort aus Steine entlang der Straße werfen

würden. Die durch die eingesetzte Streife festgestellten Jugendlichen gaben an

„Zielübungen“ mit Kieselsteinen gemacht zu haben. Sie beabsichtigten hierbei

einen Baum auf der gegenüber liegenden Straßenseite zu treffen. Nach einem

belehrenden Gespräch räumten die Jugendlichen die Steine von der Straße. Ein

solches Verhalten stellt unter Umständen einen gefährlichen Eingriff in den

Straßenverkehr dar und kann eine Strafanzeige nach sich ziehen.