Heidelberg / Altstadt: Drei junge Frauen betrunken mit E-Scootern unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fielen einer

Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gleich drei E-Scooter Fahrerinnen

aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf, die in der Untere Straße in Richtung

Heiliggeistkirche fuhren. Die bei der Verkehrskontrolle durchgeführten

Atemalkoholtests ergaben bei der 23-jährigen 0,78 Promille, bei der 24-jährigen

0,7 Promille und bei der 28-jährigen 0,82 Promille. Die Frauen müssen sich nun

wegen führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Heidelberg / Altstadt: Scheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am späten Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, verständigte eine

Anruferin in der Bussemergasse die Polizei da im ersten Obergeschoss eines

dortigen Anwesens eine Scheibe mittels eines Glasgegenstands eingeworfen wurde.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des

Täters geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-991700 mit

dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Rohrbach: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Rohrbach (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und

Donnerstag, 08:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter mittels

eines spitzen Gegenstandes insgesamt 13 Pkw, die am Straßenrand der Konstanzer

Straße im Stadtteil Rohrbach geparkt waren. Der hierdurch entstandene

Gesamtsachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Weitere

Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang bzw. zu dem

oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel. 06221/3418-0) zu melden.