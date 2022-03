Zwei Unfallfluchten im Bereich der PSt Rotenburg

ALHEIM-HEINEBACH. Am Freitag, gg. 15:00 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz einer Bankfiliale in der Nürnberger Straße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei stieß ein PKW beim rückwärts Ausparken mit dem Heck gegen die Beifahrerseite eines gerade, den Parkplatz befahrenden, PKWs. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut dem Fahrer des Geschädigtenfahrzeuges soll es sich um eine silberfarbene Limousiene gehandelt haben, hinter deren Steuer eine ältere Dame gesessen habe. Der Schaden an dem Geschädigtenfahrzeug beziffert sich auf ca. 300 Euro. Die Polizeistation Rotenburg a.d.F. ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06623/937-0.

ROTENBURG. Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurde der graue VW Sharan einer 49-jährigen Rotenburgerin im Bereich des hinteren rechten Kotflügels, vermutlich von einem neben ihr ein- bzw. ausparkenden Fahrzeug, beschädigt. Der Vorfall ereignete sich entweder auf dem Parkplatz Altes Amtsgericht oder auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Braacher Straße. Der Schaden an dem VW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg a.d.F. zu melden.

Kradfahrer gestürzt

Am Freitag, 25.03.2022, wurde die Polizeistation Fulda gegen 18:00 Uhr über einen gestürzten Kradfahrer in der Wernaustraße in Künzell-Pilgerzell informiert. Die Streife konnte den 18-jährigen Führer eines Kraftrades Yamaha antreffen. Dieser hatte die Wernaustraße in Richtung Dirlos befahren und in Höhe der Einmündung Am Kiest die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend kam der junge Mann mit dem Kraftrad zu Fall und verletzte sich leicht. Am Krad und dem Schild entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1400 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Krad kein Kennzeichen angebracht war und es nicht zugelassen war. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da darüberhinaus die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges nicht geklärt werden konnten, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Am Freitag, 25.03.2022, ereignete sich um 07:45 Uhr in der Browerstraße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Die 56-jährige Führerin eines Toyota Aygo fuhr rückwärts von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah sie einen Pkw Opel Corsa, der die Browerstraße befuhr und prallte mit dem Fahrzeugheck in die linke Seite des Corsa. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin im unfallverursachenden Wagen verletzten sich leicht.

Verkehrsunfall Sachschaden

Heringen (ots)

Heringen. Am 25.03.2022, gg. 15:15 Uhr kam es auf der L 3306 zw. Heringen Bengendorf und Wildeck-Hönebach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 61-jähriger Bad Hersfelder auf seinem Krad mit einer Wildsau kollidierte. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR, die Wildsau verendete im Straßengraben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ehrenberg-Wüstensachsen (ots)

Am Samstag, dem 26.03.2022, gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage Ehrenberg Wüstensachsen ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Ein 73 – jähriger Gersfelder fuhr mit seinem Roller auf der Rhönstraße in Wüstensachen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zum Dorfwiesenweg bog ein 56 – jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ehrenberg in die Rhönstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden musste. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Vorfahrtsverletzung mit leichtverletztem Kradfahrer

Ebersburg-Altenhof (ots)

Am Samstag, dem 26.03.2021, kam es im Ebersburger Ortsteil Altenhof zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer. Gg. 12:50 befuhr 59-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Reinheim, Kreis Darmstadt-Dieburg, die Landesstraße 3258 aus Richtung Motten kommend in Fahrtrichtung Thalau. In der Ortslage Altenhof übersah ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Ebersburg das vorfahrtsberechtigte Krad und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Das Krad prallte rechtwinklig gegen den Pkw, wodurch der Südhesse zu Fall kam.

Der Kradfahrer kam zur weiteren Beobachtung in ein Fuldaer Krankenhaus. Nach ersten Untersuchungen ging der Unfall für diesen glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen aus.

An beiden Fzg. entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5500,-EUR. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022 hatte ein Rotenburger seinen PKW in der Mündershäuser Straße Höhe der Nr. 18 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Um 17:30 Uhr befand sich der Fahrzeughalter auf der gegenüberliegenden Straßenseite, als er hörte, wie ein vorbeifahrendes Fahrzeug seinen PKW streifte. Ein roter Kastenwagen hatte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel am PKW des Rotenburgers touchiert. Der Sachschaden am Spiegel wird auf 200,00EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Vom Kennzeichen des flüchtigen roten Kastenwagen konnte der Geschädigte lediglich „HEF-MM“ ablesen. Die Ziffern sind nicht bekannt. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizei in Rotenburg/F., auch telefonisch unter der 06623-9370.