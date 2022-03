Komplettentwendung eines hochwertigen Pkws

Samstag, 12.03.2022, 13:00 Uhr – Dienstag, 22.03.2022, 16:00 Uhr 65795 Hattersheim, Astrid-Lindgren-Straße

Im oben genannten Tatzeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter ein am Straßenrand abgestellter Audi A5 in Weiß, Erstzulassung 2018, entwendet. Über die Tatbegehungsweise der Täter gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wird mit ca. 30.000 EUR beziffert. Sollten Sie im betreffenden Tatzeitraum im Umfeld des Tatorts entsprechende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der 06192 20 79 0

Mehrere Trunkenheitsfahrten im Main-Taunus-Kreis

Freitag, 25.03.2022, 21:30 Uhr – Samstag, 26.03.2022, 04:22 Uhr

Bei mobilen Verkehrskontrollen konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt drei Trunkenheitsfahrten festgestellt werden.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Kriftel, der einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Cannabis führte, konnte in der Frankfurter Straße in Kriftel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte zusätzlich eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

In der Bahnstraße in Sulzbach wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer aufgrund von Fahrauffälligkeiten aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Fahrzeugführers wahrnehmen. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,68.

Ebenso fiel eine 29-jährige Verkehrsteilnehmerin durch Fahren in Schlangenlinien auf. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle in der Ostpreußenstraße in Hofheim erhärtete sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der folgende freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,40.

Sämtliche als Beschuldigte festgestellte Fahrzeugführer wurden in der Folge auf die jeweilige Polizeistation zur Durchführung einer Blutentnahme verbracht. Den Beschuldigten drohen nun jeweils Fahrverbote von mehreren Monaten.

Diebstahl von E-Bike | Hattersheim-Eddersheim, Weidrichstraße | Dienstag, 22.03.2022 – Samstag, 26.03.2022, 15:30 Uhr |

Aus einer unverschlossenen Garage in der Weidrichstraße in Eddersheim wurde im Laufe der vergangenen Woche ein E-Bike gestohlen. Ein unbekannter Täter kletterte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt über ein Hoftor und betrat die Garage, welche ge-, jedoch nicht verschlossen war. Ein gesichertes E-Bike der Marke Triumph, Warenwert knapp 2.000 EUR, wurde entwendet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Diebstahl von Katalysator | Hattersheim, Im Mühlenviertel | Freitag, 25.03.2022, 22:30 – Samstag, 27.03.2022, 10:00 Uhr |

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hattersheim im Mühlenviertel an einem Hybridfahrzeug des Herstellers Toyota mit MTK Zulassung einen Katalysator abgesägt und entwendet. Beim Abmontieren des Katalysators wurden angrenzende Fahrzeugteile beschädigt, sowohl Sachschaden als auch Diebesgut wurden mit jeweils 2.000 EUR beziffert.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz | Sulzbach, Am Rübenacker | Samstag, 26.03.2022, 10:54 Uhr |

Eine Eschborner Funkstreife hielt ein nicht zugelassenes Leichtkraftrad samt Fahrer am Samstagvormittag in Sulzbach an. Der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus Sulzbach, konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorlegen. Das Leichtkraftrad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse zudem polizeilich sichergestellt. Im Ergebnis muss sich der Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrsteuergesetz verantworten.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Eschborn, Berliner Straße | Freitag, 25.03.2022, 19:00 – Samstag, 26.03.2022, 15:00 Uhr | In der Berliner Straße in Eschborn wurde von Freitag auf Samstag ein geparktes Auto stark beschädigt, der Verursacher flüchtete anschließend. Der silberne VW Touran mit MTK Zulassung war ordnungsgemäß in einer Parktasche mit Front zur Berliner Straße abgestellt worden. Bei einem unbekannten Fahrmanöver wurde dieser vorne recht beschädigt, der Verursacher verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallstelle.

Der regionale Verkehrsdienst in Hattersheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06190 936045.