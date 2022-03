Vollsperrung auf der Autobahn 643 Höhe Äppelallee nach Unfall durch Falschfahrer

Wiesbaden (ots) – (SMa)Am Sonntagnachmittag des 27. März 2022 um 14:27 Uhr

befuhr eine 81-Jährige aus Ginsheim-Gustavsburg in ihrem Mercedes die Autobahn

643 aus Wiesbaden in Richtung Mainz. Mit im Auto saß der 83-jährige Ehemann.

Beide waren zuvor im Rheingau unterwegs gewesen. Die 81-jährige Fahrerin

bemerkte irgendwann, dass sie in die falsche Richtung fuhr. An der Abfahrt

Äppelallee fuhr sie dann rechts ran, wendete den Mercedes über die zwei

Fahrstreifen und befuhr schließlich falsch herum die Autobahn. Ein 60-jähriger

Familienvater aus Hofheim, der zusammen mit seiner Frau und dem 2-jährigen Kind

in seinem BMW un-terwegs war, erfasste die Situation geistesgegenwärtig und

konnte einen Zusammenstoß durch eine Notbremsung verhindern. Dies schaffte ein

nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Wiesbaden nicht mehr und

fuhr der Familie auf. Da alle Pkw nun auf dem lin-ken Fahrstreifen standen und

Rettungsdienste vor Ort gerufen wurden, musste die Fahrbahn in Richtung Mainz

für anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Der 19-jährige und das 2-jährige

Kind wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ihren

Führer-schein musste die 81-Jährige bei der Polizei abgeben. Sie und ihr Ehemann

wurden von An-gehörigen abgeholt. An den Fahrzeugen entstand ein

Gesamtsachschaden von EUR 20.000.

Falscher Handwerker unterwegs,

Mainz-Kastel, Neustraße, Freitag, 25.03.2022, 16:00 Uhr

(Fu)In einem Mehrfamilienhaus in der Neustraße war am Freitagnachmittag ein

falscher Handwerker unterwegs. Gegen 16:00 Uhr erschlich sich der Mann unter

einem Vorwand Einlass in die Wohnung einer Seniorin. Angeblich sollte die

Wasserleitung undicht sein. Als der Täter die Wohnung wieder verließ, wurde der

Diebstahl von mehreren 1000.- Euro durch die Seniorin festgestellt. Der falsche

Handwerker soll 40 bis 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur

gewesen sein und kurze braune Haare gehabt sowie komplett schwarze, lange

„Arbeitsklamotten“ getragen haben. Ferner soll der Täter eine gelbe Warnweste

getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611)345-0 zu

melden.

Taschendiebstahl,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Samstag, 26.03.2022, 10:30 Uhr

(wo) Am Samstagmorgen wurde einem 85-jährigen Wiesbadener in einem Supermarkt in

der Hochheimer Straße die Geldbörse entwendet. Während des Einkaufes bückte sich

der Wiesbadener, als er eine leichte Berührung spürt. An der Kasse musste der

Geschädigte dann feststellen, dass der Dieb seine Geldbörse entwendete. Bei dem

Täter soll es sich laut dem Geschädigten um einen Jugendlichen mit Mütze

gehandelt haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Diebstahl von Katalysator,

Wiesbaden-Schierstein, Schoßbergstraße, Freitag, 11.03.2022, 06:00 Uhr bis

Sonntag, 20.03.2022, 06:00 Uhr

(Fu)In Schierstein haben Diebe innerhalb der vergangenen Woche den Katalysator

eines geparkten Daimler-Benz ausgebaut und entwendet. Das betroffene Fahrzeug

war auf einem Firmengelände in der Schoßbergstraße abgestellt. Der verursachte

Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345-2540 entgegen.

Kellerabteil in Mehrfamilienhaus aufgebrochen, Wiesbaden-Klarenthal,

Carl-von-Ossietzky-Straße, Donnerstag, 24.03.2022, 16:00 Uhr bis Freitag,

25.03.2022, 07:30 Uhr

(Fu)In einem Mehrfamilienhaus in Klarenthal wurde von Donnerstag auf Freitag ein

Kellerabteil aufgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum

möglichen Diebesgut gemacht werden. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(0611)345-2340 entgegen

Körperverletzung auf Schlachthofgelände, Wiesbaden, Murnaustraße, Samstag,

26.03.2022, 21:45 Uhr

(wo) Am späten Samstagabend wurde ein 26-jähriger Idsteiner in der Murnaustraße

von einem bislang 15-jährigen Wiesbadener mehrfach mit der Faust ins Gesicht

geschlagen und erlitt dabei eine Platzwunde. Während sich zwei Jugendgruppen im

Bereich des Schlachthofgeländes gegen 21:45 Uhr aufhielten, entbrannte ein

Streitgespräch zwischen diesen. Der 15-Jährige schlug im Verlaufe auf den

26-Jährigen mehrfach mit der Faust ein. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte

der Beschuldigte durch eine Streife festgenommen werden. Das 1. Polizeirevier

hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Körperverletzung in der Innenstadt,

Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 27.03.2022, 03.10 Uhr

(ds) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Alfons-Paquet-Straße zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden.

Die beiden 20-Jährigen aus Bad Schwalbach, die miteinander bekannt sind,

gerieten gegen 03.10 Uhr auf der Straße vor einer Gaststätte handgreiflich

aneinander. Dabei wurde auch ein Stuhl der Außenbestuhlung geworfen. Beide

Männer wurden leicht verletzt. Das 1. Polizeirevier hat ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Unter Drogen mit E-Roller unterwegs,

Wiesbaden, Hundshofweg, Samstag, 26.03.2022, 22:20 Uhr

(wo) Samstagnacht war ein 35-Jähriger in der Straße „Hundshofweg“ auf seinem

E-Roller unterwegs, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz vorlag und der

Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 22:20 Uhr wurde der

35-jährige Wiesbadener durch eine Streife im Stadtteil Erbenheim kontrolliert.

Neben einem fehlenden Versicherungsschutz für den E-Roller, schlug ein

durchgeführter Drogentest und Alkoholtest positiv an. Nach einer Blutentnahme

wurde der junge Mann wieder entlassen und muss sich jetzt in diversen

Strafverfahren verantworten.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 25.03.2022 und Samstag, 26.03.2022, 20:00 Uhr

bis 04:00 Uhr

(wo) Sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch in der Nacht von

Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion

Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen

des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die

Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage „Warmer

Damm“, am Schlachthof und den Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die

Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. In

beiden Nächten war das Personenaufkommen überschaubar. Insgesamt wurden 46

Personen kontrolliert.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Motorradfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt L3033, Heidenrod, Höhe der

Ausfahrt Watzelhain, Freitag, 25.03.2022, 18:35 Uhr

Am Freitagabend musste ein 80-Jähriger aus Aarbergen nach einem Sturz mit seinem

Motorrad ins Krankenhaus nach Wiesbaden eingeliefert werden. Er befuhr die L3033

aus Ramschied kommend in Richtung Watzelhain. Nachdem er die Ausfahrt Watzelhain

passierte, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Bei dem Sturz erlitt der

80-Jährige eine Fraktur an der Hand. Die L3033 war während der

Verkehrsunfallaufnahme für 45 Minuten voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis endet im

Krankenhaus

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Freitag, 25.03.2022, 21:00 Uhr

Am Freitagabend endete eine Rollerfahrt unter Einfluss von Alkohol an einer

Steinpalisade. Nach ersten Erkenntnissen, geriet eine 41-Jährige aus Bad

Schwalbach mit dem Roller auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der am

Fahrbahnrand befindlichen Steinpalisade zusammen. Durch einen Zeugen wurde die

Unfallörtlichkeit mitgeteilt. Als die Streifenbesatzung an der Unfallstelle

ankam, war die 41-Jährige bereits flüchtig. Aufgrund der professionellen

Ermittlungsarbeit der eingesetzten Beamten der Pst. Bad Schwalbach an der

Unfallörtlichkeit, konnte die flüchtige Rollerfahrerin schnell ermittelt werden.

Die 41-Jährige wurde an ihrer Wohnanschrift. Sie zog sich bei dem Unfall unter

anderem eine Verletzung einer Arterie im Unterleib zu. Sie wurde in Begleitung

des Notarztes in ein Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht. Die Blutentnahme

erfolgte im Krankenhaus. In der Sache wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad

Schwalbach (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzten.

Fünf verletzte PKW-Insassen nach Verkehrsunfall auf der L3274 Taunusstein,

L3274, zwischen Oberlibbach und Strinz-Margarethä, Samstag, 26.03.2022, 02:14

Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der L3274 zu einem Verkehrsunfall. Ein

19-Jähriger aus Taunusstein fuhr mit seinen heranwachsenden Freunden die L3274

von Oberlibbach in Richtung Strinz-Margarethä entlang. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts

von der Fahrbahn ab und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Bei dem Unfall

wurden alle Insassen verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser

verbracht. Die L3274 war während der Verkehrsunfallaufnahme für 2 Stunden voll

gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt.

Zwei Fahranfänger unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Eltville, 25./26.03.2022

Im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen konnte am 25.03.2022 um 22:00 h ein

19-jähriger Mann aus Schlangenbad in Eltville durch Beamte der Polizeistation

Eltville mit seinem PKW gestoppt werden. Mit ihm im Auto saßen drei weitere

junge Männer. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde

festgestellt, dass der Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille

vorweisen konnte. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv. Durch einen Arzt

wurde bei dem Heranwachsenden eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde

dessen Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Im Laufe der Nacht

wurde ein 18-jähriger Mann aus Kiedrich ebenfalls in Eltville kontrolliert. Auch

dieser hatte drei junge Mitfahrer in seinem Fahrzeug und erreichte bei einem

Atemalkoholtest ebenfalls einen Wert von über 1,2 Promille. Auch ihm wurde in

der Folge auf der Polizeistation in Eltville Blut entnommen und sein

Führerschein sichergestellt. Beide jungen Männer erwarten nun Strafanzeigen,

sowie fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.