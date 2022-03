Körperverletzung im Park am Mäuseturm

Bingen (ots) Am Freitag 25.03.2022 gegen 14:30 Uhr kommt es zunächst zu einer Rangelei zwischen dem Expaar. In der Folge hält der Jugendliche seine 13-jährige Ex-Freundin im Schwitzkasten und drückt ihr eine Zigarette an der linken Wange und in ihrem Mund aus. Nachdem dieser Angriff beendet ist schlägt der 14-jährige Jugendliche kurze Zeit später mit einem Teleskopschlagstock auf den Oberarm der Geschädigten.

Die Geschädigte entfernt sich mit einer Freundin von der Örtlichkeit und wird kurze Zeit später vom Beschuldigten mit dem Schlagstock erneut bedroht ohne das es zum Einsatz des Schlagstocks kommt.

Der Sachverhalt wird erst am Abend gegen 20:15 Uhr an die Polizei übermittelt. Die Hintergründe der Delikte sind noch völlig unklar. Die beiden Beteiligten werden an die Eltern übergeben. Die Geschädigte wird durch die Tat des Ex Freundes leicht verletzt.

Drei Verletzte bei Unfall mit Motorrad

Nieder-Olm/Essenheim (ots) – Am Samstagnachmittag 26.03.2022 kam es auf der Kreisstraße 31 zwischen Nieder-Olm und Essenheim zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim eine Fahrzeugkolonne.

Der vorderste Fahrzeugführer, ein 59-jähriger aus Ober-Olm, war gerade im Begriff nach links in einen Wirtschaftsweg einzubiegen. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia stürzten und wurden schwer verletzt in Mainzer Krankenhäuser eingeliefert.

Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für drei Stunden gesperrt werden.

Raub im Park am Mäuseturm

Bingen (ots) – Am Freitag 25.03.2022 gegen 17 Uhr wählt der 14-jährige Geschädigte aus Münster-Sarmsheim den Notruf und gibt an, dass sein Handy von einer ihm nicht bekannten Person im Park am Mäuseturm entwendet wurde.

Die Polizei sucht die Örtlichkeit im Park auf. Die Tat soll sich folgendermaßen ereignet haben: Zunächst fordert der 18-Jährige Beschuldigte den 14-jährigen auf seine Taschen zu leeren und entwendet zunächst dessen Schlüssel. Er fasst ihn hiernach an der Schulter, tritt ihm gegen beide Beine und entwendet die Kappe des Geschädigten. Der Geschädigte geht zu Boden, der 18-jährige Angreifer kann flüchten.

Noch während die Polizei vor Ort ist, kehrt der Angreifer zur Tatörtlichkeit zurück. Das oben erwähnte Handy des Geschädigten konnte bei dem Angreifer nicht aufgefunden werden, da es zuvor von einem weiteren nicht namentlich bekannten weiteren Tatverdächtigen entwendet wurde. Es wurde eine entsprechende Anzeige gegen den 18-jährigen Beschuldigten und eine Strafanzeige gegen unbekannt, aufgrund des entwendeten Handys gefertigt.

Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss

Nackenheim, Rheinstraße (ots) – Eine 22 jährige Wiesbadenerin befuhr am 25.03.2022 gegen 20:15 Uhr, mit ihrem Opel Corsa die Straße Im Gehren in Fahrtrichtung Rheinstraße. Sie verlor im Kurvenbereich, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kollidierte sie zunächst mit einer Mauer, touchierte im weiteren Verlauf noch zwei ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Schlußendlich stieß sie gegen den Eckpfeiler einer Hausfassade. Hierbei entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca.28.000 Euro. Der Vorfall konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden.

Bei der Unfallverursacherin wurden Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit in Form von Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 22 Jährigen ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigung an Pizzeria

Selzen, Gaustraße (ots) – Am Samstag 26.03.2022 wurde gegen 21:45 Uhr, durch einen unbekannten Täter die Scheibe einer Pizzeria mittels Wurf einer Glasflasche beschädigt. Zuvor wurde besagter Täter der Pizzeria verwiesen sowie der Verkauf und Verzehr von Speisen verwehrt, da er keinen Impfnachweis vorzeigen konnte.

Der Täter flüchtete anschließend fußläufig und konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch eingesetzte Polizeikräfte nicht mehr angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 26.03.2022 gegen 13:30 Uhr befuhrt der 49-jährige polnische Handwerker die Mainzer Straße kommend aus Richtung Bingen-Stadt in Fahrtrichtung Bingen-Kempten. In Höhe des “Bauer Schorsch” kam er in einer leichten Linkskurve aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab.

Zunächst fuhr er durch eine mittels Kette abgesperrte Parkfläche, eine Grünfläche (ausgelichtete Rosenhecke bis zur Basis) und schließlich wieder über einen Parkplatz auf die Mainzer Straße. Dort blieb er letztendlich und nur wenige Meter weiter in Höhe der Bäckerei “Stamm” stehen.

Durch den Unfall wurde ein Holzpfosten sowie ein Plastikeimer im Wert von ca. 20-30 Euro beschädigt. Die Grünfläche blieb augenscheinlich unbeschädigt. Der Pkw wurde am vorderen rechten Reifen beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer und der Beifahrer unter Alkoholeinfluss standen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Er wurde anschließend zur Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wird.

Im Nachgang kann festgestellt werden, dass der Fahrer bereits ein paar Stunden zuvor ein weiteres Fahrzeug beschädigt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.