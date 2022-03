Pkw überschlägt sich wegen eines Rehs auf der Fahrbahn (siehe Foto)

Alzey (ots) – Am Sonntag 27.03.2022 gegen 07.50 Uhr befuhr eine 25jährige mit ihrem Pkw die B271 in Richtung Alzey. Zwischen Kettenheimer Bahnhof und “Hof im kühlen Grund” musste sie einem plötzlich querenden Reh ausweichen, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr zunächst den dortigen Grünstreifen.

Beim Versuch, ihren Pkw zurück auf die Fahrbahn zu lenken, fuhr die 25jährige auf eine steigende Schutzplanke auf (wie Rampe) und überschlug sich anschließend neben der Fahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem Baum und Teilen der Infrastruktur einer dortigen Gärtnerei. Die 25-Jährige war ansprechbar und augenscheinlich nur leicht verletzt. Sie wurde durch die Rettung medizinisch versorgt. Der Pkw, der Baum und die Schutzplanke wurden beschädigt.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Alzey (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 26.03.2022 kam es gegen 01:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Gundheim zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Bahnhofstraße in Gundheim und verlor dort die Kontrolle über sein Motorrad.

Das Motorrad überschlug sich. Der Fahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Es wurde ein Unfall-Gutachter hinzugezogen.