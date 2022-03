Zeugenaufruf – Beleidigung von Polizeikräften – Gewahrsamnahme

Kirn/Kallenfelser Straße (ots) – Am 25.03.2022 gegen 18:45 Uhr geht bei hiesiger Dienststelle die Meldung über einen Mann ein, der aktuell vor einem Einkaufsmarkt in der Kallenfelser Straße Passanten mit 2 Glasflaschen in den Händen belästigen und bedrohen würde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort verhält sich der 40-jährige Störer zunehmend aggressiv gegenüber den Polizeikräften, sodass er zunächst gefesselt werden muss. Bereits hier kommt es zu massiven Beleidigungstiraden zum Nachteil der Einsatzkräfte, die durch mehrere unbeteiligte Passanten wahrgenommen werden.

Im weiteren Verlauf muss der nunmehr Beschuldigte zur Dienststelle verbracht werden, die üblen Beleidigungen setzt er im Streifenwagen und in der Dienststelle fort. Er muss letztlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die durch den Mann vor oder im Einkaufsmarkt in nicht angemessener Art und Weise “angesprochen” worden sind.

Hier wurden durch Zeugen insbesondere zwei bislang unbekannte Frauen beschrieben, die durch den Beschuldigten verbal attackiert worden sein sollen. Die Polizei führt hierzu aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann. Hinweisgeber oder die Frauen selbst möchten sich bitte an hiesige Dienststelle wenden.

Unfall mit zwei verletzten Personen

Eisenberg (Pfalz) (ots) – Am Freitag 26.03.2022 kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an einer Kreuzung in der Friedensstraße in Eisenberg (Pfalz). Unfallursache war nach ersten Ermittlungen ein Vorfahrtsverstoß bei einer Fahrzeugführerin und ein Sorgfaltsverstoß bei dem zweiten beteiligten Fahrzeugführer.

In jedem der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurde jeweils ein Fahrzeuginsasse (ein 11-jähriges Kind und eine 63-jährige Frau) so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich.

Verkehrsunfallflucht

Nußbaum (ots) – Am Samstag 26.03.20222 kam es in der Straße Dorfwiese in der Zeit von 12:45 Uhr bis 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 65-jährige Fahrer musste an seinem geparkten Mercedes einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500EUR. Die Polizei Kirn erbittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der 06752-156-0.

Verkehrsunfall durch Hindernis auf der Fahrbahn

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 26.03.2022 gegen 12:14 Uhr befährt ein 31-Jähriger mit seinem Chrysler die Landstraße 413 von Pfaffen-Schwabenheim in Fahrtrichtung Bad Kreuznach ST Bosenheim. Kurz vor dem Appelbach liegt ein ca. 30cm langer Holzscheit auf der rechten Fahrspur. Der 31-Jährige kann aufgrund von Gegenverkehr nicht ausweichen und überfährt den Holzscheit.

Durch das Überfahren des Brennholzes wird die hintere linke Felge derart beschädigt, dass der Chrysler nicht mehr fahrbereit ist. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Anwohner um Hinweise, welches Fahrzeug oder welches Gespann die Landstraße an diesem Tag befahren und möglicherweise Ladung verloren hat.