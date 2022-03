Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen läuft ein 38-Jähriger Fußgänger auf der Landstraße L356 aus Richtung Schönenberg-Kübelberg kommend in Richtung Bruchmühlbach-Miesau. Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer, welcher die L356 in gleicher Richtung befährt, erfasst den Fußgänger kurz vor dem Ortseingang Miesau.

Durch den Verkehrsunfall erleidet der Fußgänger derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Der Pkw des 20-Jährigen Fahrzeugführers wird erheblich beschädigt. Ein Gutachter wird zur Unfallklärung hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Landstuhl bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06371/8050. |pilan

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Hochspeyer (ots) – Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 31-Jähriger aus Hochspeyer verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall. Zunächst touchierte er in der Hauptstraße mit seinem Außenspiegel einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er auf ein weiteres geparktes Fahrzeug auf und schob diesen über den Bürgersteig gegen eine Hauswand.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 25.000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |pvd

Kaiserslautern

Außenspiegel an zwei Fahrzeugen abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Beschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen machen können. In der Nacht vom 25.03. auf den 26.03. wurden die Außenspiegel von zwei in der Triftstraße geparkter Kraftfahrzeuge abgetreten.

Einer der beiden Fahrzeughalter konnte am frühen Samstagmorgen eine männliche Person mit schulterlangen Haaren und dunkler Bekleidung beobachten, die durch die Triftstraße in Richtung der dortigen Bushaltestelle lief. Ob es sich hierbei um den Täter handelte, ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Tel. 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen. |pvd