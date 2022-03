Eine Frau, drei Unfälle

Bellheim (ots) – Eine Autofahrerin war am Samstag 26.03.2022 gegen 18:40 Uhr an einem geparkten Pkw hängen geblieben. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei der 49-jährigen Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille. Weiterhin wurde ermittelt, dass die Frau zuvor bereits in der Hauptstraße ein weiteres geparktes Auto und in der Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer gestreift hatte.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Jugendlicher mit Spielzeugpistole

Germersheim (ots) – Samstagabend 26.03.2022 um 19:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des FMZ vor dem dortigen REWE-Markt eine männliche Person mit einer Pistole in der Hand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger im jugendlichen Leichtsinn eine Spielzeugpistole mitführte.

Zusätzlich wurde bei ihm Platzmunition gefunden. Sowohl die Pistole als auch die Munition wurden sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bank an Schweinheimer Kirchel zerstört

Jockgrim (ots) – In der Nacht von Freitag 25.03.2022 auf Samstag 26.03.2022, zerschmetterten unbekannte Täter am Schweinheimer Kirchel in Jockgrim mehrere Bierflaschen und beschädigten eine Keramikkugel. Des Weiteren wurde eine vor dem Kirchel befindliche Bank komplett zerstört. Am Tatort konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Ob bei diesen Sachbeschädigungen ein Tatzusammenhang mit den Graffiti-Schmierereien in der Ludwigstraße/Rheinstraße besteht ist derzeit noch unklar und bedarf weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Gut zu Fuß

Germersheim (ots) – Mehrere Schürfwunden zog sich ein 47-jähriger Fahrradfahrer zu, als er am Samstag, gegen 16:50 Uhr in der Goerdelerstraße von seinem E-Bike stürzte. Die hinzugekommenen Beamten stellten bei dem schwankenden Radler deutlichen Alkoholgeruch fest.

Als ihm erklärt wurde, dass er zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle muss, flüchtete der Mann fußläufig, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien

Jockgrim (ots) – In der Nacht von Freitag 25.03.2022 auf Samstag 26.03.2022, zogen unbekannte Täter durch Jockgrim und besprühten mit fluoreszierender Baustellenfarbe in der Ludwigstraße, als auch in der Rheinstraße mehrere PKWs, Fassaden von Wohnhäusern, Garagen und Mauern.

Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere 1.000 Euro. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.