Kneipenschlägerei

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – In der Nacht von Samstag 26.03.2022 auf Sonntag 27.03.2022 kam es in einer Kneipe im Stadtteil Ludwigshafen-Ruchheim in der Fußgönheimer Straße, zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern (46 und 44 Jahre alt) und dem Wirt der Kneipe. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer aus dem Landkreis Bad Dürkheim gemeinsam auf den Wirt ein, welcher hierdurch verletzt wurde.

Eine weitere Person, welche dazwischen gehen wollte, wurde ebenfalls verletzt und musste zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Einer der beiden Täter konnte in unmittelbarer Nähe der Kneipe angetroffen werden. Ihn und seinen Mittäter erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Verkehrsunfallflucht in der Wasgaustraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstagnachmittag 26.03.2022 gegen 16:00 Uhr, parkte ein 56-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein seinen Audi in der Wasgaustraße 21 in Ludwigshafen. Das Auto befand sich am Straßenrand in Queraufstellung. Als der Mann gegen 17:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden beträgt ungefähr 400 Euro.

Wer den Schaden verursacht haben könnte, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, Telefon: 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 26.03.2022 um 20:30 Uhr, befanden sich Beamte der PI Ludwigshafen 1 auf Streifenfahrt in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Dort wurden sie auf ein vor ihnen fahrendes Auto aufmerksam, welches deutliche Schlangenlinien fuhr. Daher wurde das Auto einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 57-jährigen Mann.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 20:34 Uhr einen Wert von 2,1 Promille. Daher wurde der Mann auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch eine hinzugezogene Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 25.03.2022 um 07:50 Uhr, streifte ein LKW mit grauer Plane, einen weißen Mazda, welcher vor dem Anwesen Nietzschestraße 1 parkte und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dies konnte durch eine Anwohnerin beobachtet werden, welche jedoch das Kennzeichen nicht ablesen konnte. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer & PKW-Fahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Nachmittag des 25.03.2022 kam es an der Einmündung Erich-Reimann-Straße/Adlerdamm zum Zusammenstoß zwischen einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Neuhofen und einem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Limburgerhof.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur genaueren Untersuchung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Falscher Polizeibeamter hinterlässt Nachricht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 25.03.2022 kam es um die Mittagszeit zu mehreren Anrufen eines vermeintlichen Polizeibeamten. Die bislang unbekannten Täter behaupteten, sie seien von der Kriminalpolizei Ludwigshafen. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei wurde versucht die Geschädigten ausspähen.

In einem Fall wurde der “Enkeltrick” genutzt, der Anrufer gab sich als Enkel des Angerufenen aus und behauptete, sich in einer hilflosen Lage zu befinden. Die Geschädigten waren sensibilisiert und erkannten sofort eine betrügerische Absicht, so dass sie das Gespräch direkt beendeten. In keinem Fall entstand ein Schaden.

Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

