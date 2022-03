Frau durch Hundebiss verletzt

Frankenthal (ots) – Am Samstagnachmittag 26.03.2022 gegen 16:30 Uhr, wurde eine 42-jährige Frankenthalerin von einem fremden Hund gebissen und hierdurch leicht verletzt. Die Frankenthalerin befand sich mit ihrem Hund auf dem Hundeauslaufplatz im Park in der Straße “Am Kanal” in Frankenthal. Der fremde Hund und sein unbekannter männlicher Hundehalter befanden sich ebenfalls auf dem Hundeauslaufplatz.

Es kam zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Hunden. Die 42-Jährige versuchte ihren Hund zu schützen und wurde hierbei von dem fremden Hund in den Rücken gebissen und leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verdächtige Anrufe

Frankenthal (ots) – In den zurückliegenden Tagen ist eine Häufung von sog. Schockanrufen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Frankenthal zu beobachten. Hierbei versuchen professionell agierende Täter ihre potentiellen Opfer unter Druck zu setzen, zu täuschen und so Vermögenswerte zu erlangen. Die Täter geben sich u. a. als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter oder auch als angebliche Verwandte in Geldnot aus.

Dazu nutzen die Täter zum Teil das sog. Call-ID-Spoofing. Dadurch wird eine verfälschte Rufnummer beim Angerufenen angezeigt. Dies soll z. B. einen “echten” Anruf der Polizei suggerieren. Bleiben Sie misstrauisch.

Beim kleinsten Verdacht sollten Sie das Gespräch beenden und eigenständig die Ihnen bekannte Rufnummer der örtlichen Polizei oder den Notruf 110 wählen. Sollten Sie oder Verwandte entsprechende Anrufe erhalten, scheuen Sie sich nicht die Polizei zu kontaktieren. So können die genauen Umstände ermittelt und mögliche Straftaten verhindert werden.

Sachbeschädigung bei der Isenachsporthalle

Frankenthal (ots) – Am freitag 25.03.2022 gegen 21:35 Uhr, wurde von Zeugen in der Eppsteiner Straße ein lauter Knall wahrgenommen. Im Rahmen einer Überprüfung stellten diese fest, dass das auf dem Parkplatz der Isenachsporthalle befindliche Verkaufshäuschen für Obst und Gemüse umgeworfen wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Durch die Zeugen konnten vier dunkel gekleidete Jugendliche festgestellt werden, welche von der Isenachsporthalle kommend in Richtung Bahnhof Flomersheim rannten. Einer dieser Jugendliche führte ein Fahrrad mit sich.

