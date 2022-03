Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: Unter Drogeneinwirkung mit dem Pkw gefahren

Freinsheim (ots) – Am 27.03.2022, um 06:20 Uhr wurde bei der Absicherung der Unfallstelle auf der L 455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim-Ungstein ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw VW Polo kontrolliert, da er beim Vorbeifahren an der Unfallstelle seine Geschwindigkeit nicht reduzierte. Hierbei konnte bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Weiterhin konnte der Fahrer eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen, jedoch ist auf diesen ein Fahrverbot in Deutschland eingetragen. Die ausländische Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Freinsheim: Fahrer unter Alkoholeinfluss überschlägt sich mit Pkw

Freinsheim (ots) – Am 27.03.2022, 04:50 Uhr kam es auf der L 455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim-Ungstein an der Einmündung Richtung Kallstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw VW Polo fuhr aufgrund der Spurenlage von Freinsheim in Fahrtrichtung Ungstein und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und überschlug sich neben der Fahrbahn. Durch den Anstoß wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer musste durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er blieb unverletzt. Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Einen Atemalkoholtest lehnte der junge Mann jedoch ab. Auch zum Unfallhergang machte er keine Angaben. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis entzogen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

Haßloch: PKW Brand an der Westrandstraße

Haßloch (ots) – Aus ungeklärter Ursache, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, überhitzte der Motor eines BMW während der Fahrt auf der Westrandstraße. Der Fahrzeugführer, ein 29 jähriger Familienvater, stellte den PKW auf dem Radweg neben der Westrandstraße ab. Der Fahrer, seine Frau und zwei Kinder verließen das Auto, das wenig später im Bereich des Motorraums in Flammen aufging. Die Feuerwehr Haßloch löschte den Brand. Die Brandstelle wurde durch den Bauhof abgesperrt und wird im Nachgang gereinigt. Der PKW wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Westrandstraße in beiden Fahrtrichtungen für ca. 45 Minuten gesperrt.

