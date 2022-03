Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Taxifahrer um Fahrpreis betrogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.03.2022 gegen 07:00 Uhr meldete sich ein Taxifahrer und gab an, dass er Probleme mit einem Fahrgast unweit der Polizeidienststelle habe. Der betrunkene Mann weigere sich den Fahrpreis (45 Euro) zu bezahlen und trete ihm nun auch noch gegen das Taxi. Als die Streife vor Ort eintraf, war der Fahrgast bereits geflüchtet, hatte allerdings seinen Ausweis beim Fahrer vergessen. Am Taxi war kein Sachschaden entstanden.

Bei dem Fahrgast handelte es sich um einen 22-Jährigen aus dem Bereich Neustadt. Dieser wurde kurze Zeit später als hilflose Person in der Karolinenstraße gemeldet. Hier hatte der junge Mann einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille, weshalb er zur Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Den Herren erwarten nun Strafanzeigen wegen Beförderungserschleichung und versuchter Sachbeschädigung.

Neustadt: Wald brannte bei Gimmeldingen

