Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmittel

Speyer (ots) – Am 26.03.2022 gegen 22:20 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer fuhr mit seinem Elektroroller die Tullastraße in Richtung Spaldinger Straße in Speyer entlang. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Elektroroller mehr als 20 km/h fährt. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Weiter konnten typische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC, Amphetamin, Opiate und Metamphetamin. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am 26.03.2022 verursachte ein 57-jähriger Mann einen Verkehrsunfall in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer. Dabei parkte der Mann mit seinem Hyundai auf dem Parkplatz zu dicht neben einem anderen Fahrzeug. Nachdem er seine Parksituation korrigierte stieß er an das geparkte Auto.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der 57-Jährige wurde auf die Dienststelle transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Vereinsheim/Bar

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 25.03.22, 22:00 Uhr bis 26.03.22, 09:30 Uhr kam es sowohl Im Leinpfad als auch Am Neuen Rheinhafen in Speyer zu einem Einbruch. Im Leinpfad hebelte ein bisher unbekannter Täter das Fenster eines Vereinsheims mittels Schraubendreher auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und ca. 110 EUR Bargeld aus einer Kasse entwendet.

Am Neuen Rheinhafen wurde ebenfalls mittels Schraubendreher die Holzabdeckung zum Innenbereich einer Bar aufgehebelt. Es wurden nach ersten Erkenntnissen 8 Flaschen Alkohol entwendet. Aufgrund der gesicherten Spuren dürfte es sich um den gleichen Täter handeln.

Sachdienliche Hinweise werden unter 06232 / 137-0 oder per Mail: pispeyer@polizei.rlp.de erbeten.

Serie von Sachbeschädigungen

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag 25.03.2022 auf Samstag 26.02.2022 in der Zeit zwischen 19:45 und 00:45 Uhr, wurden in Speyer/Fuchsweiher- und Lindenstraße, an ca. 20 Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen platt gestochen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Sachdienliche Hinweise werden unter 06232 / 137-0 oder per Mail: pispeyer@polizei.rlp.de erbeten.