Betrunken am Steuer erwischt

Waldsee (ots) – Am frühen Samstagmorgen 26.03.2022, 02:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion einen Kia Sorento, weil er im Bereich Waldsee durch leichtes “Schlangenlinien-Fahren” aufgefallen war. Bei der darauffolgenden Überprüfung stellten die Beamten schnell Atemalkoholgeruch bei der 44-jährigen Fahrerin fest.

Ein anschließender Schnelltest ergab einen Wert von 1,12 Promille in der Atemluft. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Am Ende des eingeleiteten Strafverfahrens droht der Fahrerin nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

Betrugsversuch durch vorgegaukelten Spritmangel

Schifferstadt (ots) Am Freitagmittag (25.03.2022) meldete ein aufmerksamer Zeuge ein vermeintliches Betrüger-Duo an der Anschlussstelle zur A61 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim: Der Zeuge wurde dort von zwei Männern angehalten und um Geld angebettelt, da man dringend Diesel für die Weiterfahrt benötige, jedoch kein Geld mehr habe.

Bei der unmittelbar danach eingeleiteten Überprüfung durch Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten die beiden Männer zusammen mit ihrem BMW mit britischen Kennzeichen angetroffen werden. Aufgrund eines Anfangsverdachts wegen versuchten Betruges wurden die Personen und ihr Fahrzeug durchsucht.

Hierbei konnte außer mitgeführtem Bargeld und einer Kreditkarte auch festgestellt werden, dass der Tank des Pkw noch zu einem Viertel gefüllt war, Restreichweite laut Anzeige: 283km. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet.

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Mutterstadt/Altrip (ots) – Im Laufe des Freitages und des Samstages (25. und 26.03.2022) kam es, besonders in Mutterstadt, zu einer Häufung von Betrugsversuchen am Telefon durch sog. Falsche Polizeibeamte: Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte einer hiesigen Polizeidienststelle aus und versuchten, den Angerufenen offensichtlich Angst einzuflößen, in dem sie behaupteten, es gebe Hinweise auf mögliche bevorstehende Einbrüche bei den Angerufenen.

In der Folge wurden die Angerufenen sodann nach Bargeld und Wertgegenständen befragt, die die (falsche) Polizei in Sicherheit bringen wollte. In einem anderen Szenario versuchten die unbekannten Täter den Angerufenen weißzumachen, dass nahe Angehörige einen schweren Unfall gehabt hätten und nun dringend eine große Summe Bargeld für deren medizinische Behandlung bereitgestellt werden müsste. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Betrugsversuche herein.