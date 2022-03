Edenkoben (ots) – Am Freitag 25.03.2022 um 17:45 Uhr, befuhr ein Traktor mit Anhänger die Villastraße in Edenkoben. Auf dem Traktor saßen 4 Personen auf Gartenstühlen im Alter 21-23 Jahren. Beim Linksabbiegen in Höhe der Tennisplätze kippte der Anhänger auf die rechte Seite und stürzte um.

Alle 4 Personen auf dem Anhänger wurden auf den Boden geschleudert und zogen sich teilweise schwere Verletzung zu. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Dem unter Alkoholeinfluss stehenden 23-jährigen Traktorfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Alle Personen stammen aus dem Kreis SÜW.