Bad Dürkheim, Ungstein: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.03.2022 wurden zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in Ungstein, in der Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im genannten Zeitraum passierten insgesamt 100 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei erlaubten 30 km/h konnten sechs Verstöße festgestellt werden. Zwei der Verstöße befanden sich im Bußgeldbereich. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 49 km/h. Eine weitere Messung fand zwischen 12:40 Uhr und 13:20 Uhr, in der Eichstraße, in Bad Dürkheim statt. Hierbei wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 60 Fahrzeuge gemessen. Drei Verkehrsteilnehmer überschritten die erlaubten 30 km/h. Bei der maximalen Geschwindigkeit handelte es sich um 47 km/h. Zu Verstößen im Bußgeldbereich kam es nicht. Gegen die zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer werden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anwohner, durch welche die Geschwindigkeitsmessungen wahrgenommen wurde, befürworteten diese und sprachen sich für die Durchführung weiterer Kontrollen aus.

Weisenheim am Berg: Versuchter Einbruch in Garage

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum Mittwoch, 23.03.2022, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße „Am Hängel“ in eine Garage eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Zeugen hörten einen lauten Schlag und informierten am Folgetag den Eigentümer. Bei der genaueren Betrachtung des Tores durch die Polizei wurden Einbruchspuren festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR, in die Garage gelangten die Täter nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Erpolzheim: Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Erpolzheim (ots) – Zeugen meldeten am Freitag, gegen 18.00 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Erpolzheim. Die Unfallverursacherin beschädigte am Ortseingang Erpolzheim von Birkenheide kommend ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel und fuhr einfach weiter. Es entstand ca. 200 EUR Sachschaden. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Die 71-jährige Unfallverursacherin aus der VG Freinsheim wurde von der Polizei in Erpolzheim festgestellt und kontrolliert. Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ellerstadt: Kontrolle Durchfahrtsverbot/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ellerstadt (ots) – Am Freitag, 25.03.2022, wurde im Zeitraum 08.30 Uhr bis 10:00 Uhr, das Durchfahrtsverbot auf dem Wirtschaftsweg zwischen der L526 und der Akaziensiedlung in Ellerstadt kontrolliert. Insgesamt 9 PKW-Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim konnte lediglich einen PKW-Führerschein vorweisen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet.

Grünstadt: Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 26.03.2022, gegen 00:30 Uhr wurde der Fahrer eines BMW im Kreuzerweg in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 26-jährigen Fahrer fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Haßloch: Betrügerische Anrufe

Haßloch (ots) – Gleich fünf Mal gaben sich Betrüger am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in Haßloch am Telefon als falsche Polizeibeamte aus. „In der Nähe habe ein Einbruch stattgefunden und es gebe Hinweise, dass weitere Taten bevorstünden. Nun wolle man Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen bei den Leuten abholen und sicher verwahren“, so die angeblichen Kommissare. Die Angerufenen im Alter von 58 bis 82 Jahren ließen sich nicht hinters Licht führen und erkannten die Masche. In einem anderen Fall wurde erhielt ein Ehepaar aus Haßloch eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ihnen sollte weiß gemacht werden, dass es sich um ihre Tochter handelt, die eine neue Handynummer hat. Da ihr Online-Banking nicht funktioniere, bat die vermeintliche Tochter ihre Eltern und eine dringende Überweisung von 1.200,- EUR. Die Eheleute durchschauten den Betrug und zahlten nicht. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern und falschen Nachrichten mit angeblicher neuer Handynummer.

