Kaiserslautern – Die Kaderplanung beim TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg für die kommende Saison nimmt immer konkretere Formen an.

Mit der Verpflichtung des 18-jährigen Michel Fiedler vom SC Magdeburg ist es Teammanager Alexander Schmitt, gemeinsam mit TuS-Scout Marco Sliwa gelungen, einen hoch talentierten, jungen Torhüter nach Dansenberg zu holen. Der 18-jährige gebürtige Hesse spielt aktuell mit der Magdeburger A-Jugend um die Deutsche Meisterschaft, kann aber auch schon mehrere Drittligaeinsätze vorweisen. Der Abiturient will sich beim TuS handballerisch weiterentwickeln, lässt dabei seine berufliche Zukunft nicht außer Acht. Er möchte zum Wintersemester 2022 mit dem Fernstudium in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik starten.

Michel Fiedler freut sich auf die neue Herausforderung:

„Mich hat das Gesamtpaket beim TuS Dansenberg absolut gereizt, mit Frank Müller, der auf junge deutsche Talente setzt. Schon das hat mich überzeugt, dass ich mich als junger, ehrgeiziger Torhüter auf dieser Schlüsselposition beweisen kann. Ich habe auch ganz bewusst den Weg zu einem ambitionierten Drittligaverein gewählt, um möglichst viel zu spielen, statt in der 2. Liga womöglich nur wenig Spielzeit zu bekommen. Ich möchte mich einbringen und mithelfen, erfolgreich zu sein und um die ersten beiden Plätze mitzuspielen, im Idealfall den Aufstieg zu schaffen. Mein persönliches Ziel ist es auch, wieder in den Fokus der U21-Nationalmannschaft zu kommen, denn da war ich schon zu mehreren Lehrgängen, habe mich aber leider verletzt. Um da wieder hinzukommen, dafür sehe ich in Dansenberg ideale Voraussetzungen.“