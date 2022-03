Brand in einer Schneiderei (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es am Donnerstag 24.03.2022 gegen 19:25 Uhr, im Sozialraum einer Schneiderei zu einem Brand. Hierbei wurde die Kücheneinrichtung und ein Teil der Geschäftsware beschädigt.

Der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau zur Brandursache und Schadenshöhe dauern noch an.

Mann schießt auf Garage

Annweiler (ots) – Am Donnerstag 24.03.2022 gegen 12:00 Uhr ging der Hinweis auf eine Schussabgabe in der Queichstraße in Annweiler ein. Polizeikräfte konnten den 48-Jährigen Verantwortlichen im Garten eines Mehrparteienhauses antreffen und widerstandslos festnehmen.

Er räumte ein, mit einem Gewehr auf die Rückseite der Gemeinschaftsgaragen geschossen zu haben. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte die abgefeuerte Waffe aufgefunden werden. Andere relevante Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt und werden nun waffenrechtlich bewertet. Der 48-jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss wieder auf freien Fuß entlassen.