Landau: Die Polizei-News

Verwirrter Mann löst Polizeieinsatz aus

Landau (ots) – Ein verwirrter Mann lief am Donnerstagabend 24.03.2022 mit einer Softairpistole in der Hand in den Drive-In eines Schnellrestaurants in Landau, bedrohte die Angestellten und forderte Speisen und Getränke.

Der alkoholisierte 20-jährige Landauer konnte noch im Drive-In durch Polizeibeamte festgenommen werden und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrzeugbrand

Landau (ots) – Am Dienstagabend, um 19.50 Uhr kam es in der Haydnstraße zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.