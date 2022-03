Ungewöhnliches Verhalten“ beim Verkehrsunfall

Bellheim (ots) – Freitag, 25.03.2022, 16:30 Uhr – Ein Zeuge meldete einen Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen im Begegnungsverkehr der Abfahrt B 9, aus Rtg. Wörth, Bellheim-Nord, direkt am Beginn der Abfahrt zur Ölstraße. Der Zeuge teilte mit, dass beide Fahrzeuge seitlich zusammen gestoßen wären und hiernach auf dem Beschleunigungsstreifen der B 9 Rtg. GER anhielten. Beide Fahrzeuge waren sichtbar beschädigt.

Der Zeuge stoppte seinen Pkw, sicherte die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab und begab sich zurück zu seinem Fahrzeug. In dieser Zeit sah er aus der Ferne, dass beide beteiligten Fahrzeuge sich auf der B 9 in Richtung Germersheim entfernten. Während er sein Warndreieck holte bemerkte er auf der Fahrbahn ein amtliches Kennzeichen. Dieses dürfte von einem der Fahrzeuge abgefallen sein. Das Kennzeichen wurde im November 2021 als gestohlen gemeldet. Keiner der Beteiligten meldete sich bei der Polizei

Jugendliche zündeln

Hördt (ots) – Donnerstagabend 24.03.2022 wurde die Polizei Germersheim über einen Brand in der Kirchstraße in Hördt informiert. An der dortigen Grünschnittanlage brannte um 18 Uhr eine kleine Menge Schnittgut, welches durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Etwa eine Stunde später wurde in der St-Georg-Straße erneut weitere Rauchentwicklung mitgeteilt.

Erneut musste die Feuerwehr brennenden Grünschnitt löschen. Laut Zeugenangaben setzten zwei Jugendliche den Grünschnitt in der St-Georg-Straße in Brand. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Mittwochvormittag 23.03.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei waren 10 Verkehrsteilnehmer nicht angegurtet und wurden entsprechend verwarnt. Weiterhin wurden 2 Fahrzeugführer bei der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt erwischt.

Gegen die 2 Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zur Folge hat. Bei 8 weiteren Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.