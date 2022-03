Vermehrte Betrugsversuche am Telefon

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 24.03.2022 haben mehrere Personen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, vermeintlichen Mitarbeitern von Microsoft, einer angeblichen Ärztin und einer vermeintlichen Enkelin erhalten. Die vermeintliche Ärztin gab am Telefon an, dass eine an Corona erkrankte Patientin eine Tablette im Wert von 15.000 Euro benötige und nur die angerufene Seniorin weiterhelfen könne.

Eine weitere Betrügerin gab sich als Enkeltochter aus und verlangte 15.000 Euro für ein neues Fahrzeug. Ein Senior erhielt eine WhatsApp Nachricht seiner angeblichen Tochter, welche aufgrund von Problemen ca. 2.000 Euro benötige. In keinem der Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden.

Ziel der Betrüger ist es, die Angerufenen durch geschickte Gesprächsführung nach vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen auszufragen.

Die Polizei rät: – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sollte diese Nummer in Ihrem Display erscheinen, handelt es sich um Betrüger! – Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben. – Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! – Sollten vermeintliche Angehörige Sie am Telefon um Bargeld bitten, halten Sie persönlich Rücksprache mit dem jeweiligen Angehörigen.

Kontrollwoche Geschwindigkeit

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen der Kontrollwoche von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL nahm die Polizeiinspektion Schifferstadt am “Speedmarathon” teil. Hierbei fanden am Morgen Geschwindigkeitsmessungen auf der K30 von Schifferstadt in Richtung Waldsee statt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 31 Verstöße geahndet.

Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 97 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

Weiterhin wurden zwei Handyverstöße und ein Gurtverstoß geahndet. Bei einem PKW wurden Änderungen an der Beleuchtung festgestellt, sodass die Betriebserlaubnis erlosch. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.