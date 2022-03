Unfall zwischen zwei Radfahrenden

Speyer (ots) – Zur Kollision zweier Radfahrenden kam es am Donnerstag gegen 09:30 Uhr im Schillerweg. Als ein 56-Jähriger mit seinem Rad von einem Grundstück Im Hafenbecken nach links in den Schillerweg abbog, kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 48-jährigen Radfahrerin. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich. Die 48-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht

Mit E-Scooter ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs

Speyer (ots) – Weil ein E-Scooter mit blauem und somit nicht mehr gültigem Versicherungskennzeichen versehen war, geriet das Fahrzeug gestern gegen 21:00 Uhr in den Fokus einer Polizeistreife. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Landwehrstraße stellten die Beamten bei dem 33-jährigen Fahrer zudem drogentypische Auffälligkeiten fest.

Da der Drogentest positiv auf THC, Kokain und Amphetamin reagierte, wurde dem Mann aus Speyer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Ebenfalls mit einem E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung unterwegs war um 20:00 Uhr ein 23-Jähriger in der Tullastraße. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag 25.03.2022 um 02:40 Uhr fiel eine PKW-Fahrerin auf, da sie auf einem Tankstellen Gelände in der Bahnhofstraße mehrfach vor und zurückfuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 55-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem noch alkoholisiert war.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel ihrem nüchternen Beifahrer überreicht. Sie muss sich nun hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Mit 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Speyer (ots) – In Schlangenlinien fuhr am Donnerstag 24.03.2022 kurz vor 23:30 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer aus Dudenhofen. Der Mann war in der Dudenhofer Straße unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Der Grund für seine auffällige Fahrweise war schnell klar: Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und hatte einen Wert von über 2 Promille. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei weist daraufhin: Auch für alkoholisierte Radfahrende und Pedelec – Fahrende kann es Sanktionen geben. Je nach festgestelltem Blutalkoholwert drohen Bußgelder, Strafanzeigen, Punkte in Flensburg oder auch der Führerscheinentzug. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt bei einem Wert von 1,6. Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar.