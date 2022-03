Straßenraub – Mit Messer bedroht und bestohlen

Darmstadt (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus Mühltal wurde am Donnerstag 24.3.2022 von zwei Männern in der Bismarckstraße/Rondell im Herrngarten ausgeraubt. Das Täter-Duo forderte gegen 21.30 Uhr den 34-Jährigen zur Herausgabe von Geld auf. Nachdem der Mühltaler verneinte, wurde er von einem der Täter an der Jacke gepackt, zu Boden gestoßen und mit einem Messer bedroht. Ein zweiter Täter trat an den 34-Jährigen heran, durchsuchte dessen Hosentasche und entwendete die Geldbörse.

Mit ihrer Beute trat das Duo die Flucht in Richtung Innenstadt an. Zeugen versuchten die Flüchtenden zu stoppen, doch ihre Spur verlor sich im Bereich des Luisenplatzes.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 30-40 Jahre, ca. 1,70 bis 1,80 groß, athletische Statur, Glatze. Bekleidet mit einem grauen sowie schwarz gestreiften Adidas-Sportanzug.

Täter 2: etwa 20-30 Jahre, ca.1,70 bis 1,80 Meter groß. Schlank, dunkle Haare, Bart. Er trug eine Jeans sowie eine Reißverschlussjacke.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Verbindung zusetzen (Rufnummer 06151/9690).

Fahrrad mit Anhänger vor Kindertagesstätte entwendet – Mann mit gelber Warnweste aufgefallen? – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Groß war der Ärger am Freitagmorgen (25.3.) als der Besitzer eines grauen Mountainbikes vom Hersteller Giant zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte und den Diebstahl feststellen musste. Noch viel ärgerlicher dürfte es sein, dass mit dem Gefährt auch der daran angebrachten Zweisitz-Fahrradanhänger “Queridoo-Kid” entwendet wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat am Freitagmorgen innerhalb weniger Minuten in der Emilstraße vor einer Kindertagesstätte. Dort hatte der 34-jährige Familienvater sein Gefährt verschlossen abgestellt, um sein Kind in der Zeit zwischen 07.45-08 Uhr in die Einrichtung zu bringen.

Ob ein etwa 45-55 Jahre alter Mann, der aufgrund seiner gelben Warnweste am Tatort aufgefallen war, als möglicher Täter in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der noch Unbekannte war im Vorfeld auf einem Fahrrad fahrend am Tatort beobachtet worden. Beim Entdecken des Diebstahls fehlte von ihm jede Spur, dafür hatte er sein Fahrrad zurückgelassen.

Auf dem entwendeten Mountainbike ist ein schwarzer Schriftzug angebracht. An dem Fahrradanhänger ist eine Fahne in der Farbe Orange angebracht, das Gestell des Anhängers ist grau und petrolfarben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des entwendeten Fahrrades mit Anhänger geben können oder Hinweise zu der beschriebenen verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden Rufnummer 06151/9690.

Kriminelle haben es auf Büroraum abgesehen

Darmstadt (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (24.-25.3.) auf die Büroräume eines Firmengebäudes in der Brandschneise abgesehen. Dort gelangten sie über eine Außentreppe an die Brandschutztür und hebelten diese auf. Nach Betreten der Räume suchten die Täter nach Wertvollem und ließen einen Tresor mitgehen.

Aufgrund seines Gewichts dürfte der Abtransport der Beute mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Die Höhe des Gesamtschadens sowie der Umfang der Beute sind derzeit noch nicht abschließend bekannt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Darmstadt (ots) – Zwei Fenster haben bislang noch unbekannte Täter massiv bei ihrem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte in der Pankratiusstraße verursacht. Die Tatzeit wird nach ersten Ermittlungen auf die Nacht zum Freitag (24.-25.3.), zwischen 17-06 Uhr, begrenzt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Gestoppt und gedroht?

Messel (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr haben Beamte des 3. Polizeireviers Ermittlungen gegen einen Mann aus Messel eingeleitet. Der 44-Jährige hatte am Donnerstag 24.3.2022 gegen 06 Uhr den Einsatz der Polizei in der Roßdörfer Straße/Gustavsweg ausgelöst, nachdem sich Zeugen bei den Ordnungshütern gemeldet hatten.

Dort, so die Mitteilungen, soll der Mann andere Verkehrsteilnehmer gestoppt und mutmaßlich mit einem Langschwert bedroht haben. Noch vor Ort wurde der 44-Jährige von den hinzueilenden Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei seiner Kontrolle und der Durchsuchung seines Autos stellten die Beamten ein Langschwert sicher.

Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Rufnummer 06151/969-41310).

Scheiben eingeschlagen und Innenräume durchwühlt

Münster (ots) – Offenbar in der Nacht zum Freitag 25.3.2022 gerieten mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein grauer Opel, die auf einem Parkplatz in der Münsterer Straße abgestellt waren, in den Fokus eines Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an mindestens 3 Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchwühlt.

Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte.

Sein Alter wurde laut Zeugen auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke. Seine Haare wurden als lockig beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

“WhatsApp”-Betrüger machen Beute – Polizei warnt vor Masche

Mörfelden-Walldorf/Bischofsheim (ots) – Nachdem in den vergangenen Tagen Betrüger über WhatsApp-Nachrichten Beute machten, warnt die Polizei vor der neuen Betrugsmasche. Eine 61-jährige Frau aus Bischofsheim und eine 58-Jährige aus Mörfelden-Walldorf überwiesen jeweils rund 1.800 Euro an ihre angeblichen Söhne.

Die Polizei gibt daher folgende Hinweise:

Über WhatsApp oder einem anderen Messenger-Dienst werden Personen angeschrieben, wie z.B. “Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer…muss Geld überweisen…Online-Banking noch nicht möglich…”. Im Zuge des Chats wird ein Konto angegeben, auf das überwiesen werden soll.

Was ist zu tun? Auf keinen Fall sofort überweisen. Überprüfen Sie die Angaben. Rufen Sie bei der Person unter der ihnen bekannten (alten) Telefonnummer an.

Wie kann man sich vor solchen Nachrichten schützen? Überprüfen Sie den Datenschutz Ihres Accounts in den Einstellungen. Schränken Sie z.B. die Sichtbarkeit Ihres Profilbildes für alle Nutzer ein.

Wie ein betrügerischer Chatverlauf aussehen kann, sehen Sie im folgenden Beitrag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5164632

Roter Skoda Kodiaq gestohlen

Groß-Gerau (ots) – Ein in der Niersteiner Straße in Dornheim geparkter roter Skoda Kodiaq geriet in der Nacht zum Freitag (25.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang nicht bekannte Weise.

An dem Skoda im Wert von rund 30.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen GG-K 2615 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Trebur (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag 24.3.2022 gegen 11:20 Uhr in der Nauheimer Straße/Wilh.-Leuschner-Platz in Trebur in Höhe der dortigen Bäckerei.

Der noch unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den dortigen geparkten grauen VW Passat eines 38-jährigen Hofheimers, so dass am linken Außenspiegel ein entsprechender Schaden in Höhe von ca. 250 EUR entstand. Hinweise zum Verursacher werden erbeten unter 06152/175-0 oder persönlich bei der Polizeistation Groß-Gerau.

Kreis Bergstraße

Gullydeckel bricht auseinander – Einbrecher im Sonnenstudio

Viernheim (ots) – Mit einem Gullydeckel wurde am frühen Donnerstagmorgen 24.03.2022 die Glaseinfassung der Eingangstür eines Sonnenstudios in der Heidelberger Straße eingeworfen. Die Täter waren offensichtlich auf der Suche nach Geld.

Hierfür durchsuchten sie gegen 1.40 Uhr die Geschäftsräume und versuchten erfolglos einen Tresor zu öffnen. Die Täter nahmen dabei den Gullydeckel zur Hilfe, bis der Eisendeckel durch die Schlagwucht auseinanderbrach.

Geld konnten sie nicht erbeuten. Dafür aber eine Überwachungskamera und eine Musikanlage. Der Gesamtschaden ist über 1.000 Euro hoch.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der 06252/706-0 an die Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim.

Polizei führt Alkoholkontrollen durch – Führerschein sichergestellt

Viernheim (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagabend (24.03.) bis zum frühen Freitagmorgen (25.03.) mobile Verkehrskontrollen im Viernheimer Stadtgebiet durchgeführt. Im Vordergrund stand die Verkehrstüchtigkeit der Wagenlenker. Bei insgesamt 15 kontrollierten Fahrzeugen wurde gegen 1.40 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Nibelungenstraße angehalten.

Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Mit einem Wert von über einem Promille war die Fahrt beendet. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde einbehalten und Anzeige erstattet.

Grauer Ford Fiesta gestohlen

Wald-Michelbach (ots) – Seit Donnerstagmorgen (24.03.) sucht die Polizei nach einem gestohlenen Ford Fiesta. Das graue Auto mit dem amtlichen Kennzeichen HP-KM 2305 wurde am Vorabend (23.03.) “Im Rainzengrund” geparkt.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere, wo das 17 Jahre alte Auto aktuell abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Wald-Michelbach.

Telefon: 06207 / 9405-0.

