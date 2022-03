Illegales Glücksspiel – Kripo beschlagnahmt 13 Geräte und über 11.000 EUR

Hinterland/Frankfurt (ots) – Die Ermittler der BAO Spektrum beschlagnahmten in den Geschäftsräumen eines Spiel- und Wettbetriebs im Hinterland des Landkreises Marburg-Biedenkopf 10 illegal betriebene Geldspielgeräte und 3 illegale Wettterminals, Geschäftsunterlagen und etwas über 5.000 Euro Bargeld.

Zeitgleich erfolgte in der Privatwohnung des 38-jährigen Verantwortlichen in Frankfurt die Sicherung weiterer mehr als 6.000 Euro und eines sehr wahrscheinlich illegal erworbenen zweiten, auf den Mann ausgestellten Führerscheins.

Die BAO Spektrum vollstreckte damit unterstützt durch das ortsansässige Ordnungsamt, sowie die Bereitschaftspolizei, die Kripo Gießen und Frankfurt am Donnerstag, 24. März, zeitgleich die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten und vom Amtsgericht Marburg erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Glücksspiels, missachteter Gewerbevorschriften und in Bezug auf den Führerschein dauern an. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den 38-Jährigen nicht vor, sodass die Kripo ihn nach den notwendigen Maßnahmen wieder entließ.

Die BAO Spektrum

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt “Spektrum” gestartet. Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums erfolgte. Als “Besonderen Aufbauorganisation” (BAO) der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Mittelhessen arbeitet die BAO Spektrum seit 01. Juli 2021. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit Sicherstellungen von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals. “Ein solches Gerät macht im Jahr mehrere Zehntausend Euro Umsatz. 2021 haben wir Dutzende davon sichergestellt. Wir haben darüber hinaus zum Teil gravierende Verstöße festgestellt, etwa zoll-, steuer- und baurechtliche Verstöße. Immer arbeiten wir eng mit anderen Behörden, wie dem Zoll, dem Regierungspräsidium und der Stadt zusammen” so Polizeipräsident Bernd Paul.

Der Paragraf 284 des Strafgesetzbuches stellt das unerlaubte Veranstalten eines Glücksspiels unter Strafe, der Paragraf 285 die Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel. Das erste Vergehen führt zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, wobei sich der Strafahmen z.B. bei gewerbsmäßigem Handeln auf eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren erweitert. Die Beteiligung führt zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Die beim Glücksspiel verwandten Geräte oder etwaiges Geld unterliegen der Einziehung. Die strafrechtlichen sind unabhängig von etwaigen gewerberechtlichen Konsequenzen.

Kirchhain: Weitere Graffiti

(ots) – Am Donnerstag 24.03.2022 berichtete die Polizei über Graffiti an einem Stromkasten und den Stützpfeilern des Bahnviadukts im Steinweg/Frankfurter Straße. Dort hatten wohl 2 Männer mit schwarzer Farbe Beleidigungen gegen einen Polizeibeamten und die Polizei an sich aufgesprüht. Mittlerweile stehen dieselben Männer aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs und der Schrift unter Verdacht, weitere Graffiti begangen zu haben.

In den Farben Rot und Schwarz waren zusätzlich der Fernradweg R 6, Schautafeln an dem Radweg und eine Sitzgruppe besprüht mit einzelnen Worten und Ziffern sowie mehrfach mit verbotenen Symbolen. Auch hier geht die Polizei von einer Tatzeit am Mittwoch 23.03.2022 in den frühen Morgenstunden zwischen 06-07 Uhr aus.

Wer hat in dieser Zeit im Steinweg, auf der Frankfurter Straße oder eben auf dem angrenzenden Fernradweg verdächtige Personen gesehen? Wer hat die Sprayer noch beobachtet und kann sie beschreiben? Hoffnung setzt die Polizei zudem in die Spurensuche und -auswertung einer sichergestellten Farbspraydose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt: Autodiebstahl – Audi A 6 Kombi weg

In der Nacht zum Donnerstag, 24. März, stahlen Autodiebe in der Mozartstraße in Neustadt einen karatbeige metallicfarbigen Audi A6 Avant im Wert von mindestens 30.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 00.30 und 04.30 Uhr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der oder die Täter selbst mit einem Fahrzeug am Tatort waren, von dort aus den mit “Keyless-Go” ausgestatteten Audi technisch manipulierten und dann wegfuhren.

Wem ist zur Tatzeit in der Mozartstraße ein ortsfremdes Fahrzeug aufgefallen? Wer hat in Neustadt ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Eventuell wurde der Audi auch auf einen Anhänger oder ein anderes Transportmittel verladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Betrüger am Telefon – Kripo fahndet nach Geldabholer und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) – Es gibt neue Ermittlungsansätze nach den erfolgreichen Betrügereien, die Kripo benötigt jedoch die Mithilfe der Bürger. Der Kripo Marburg liegt mittlerweile eine Personenbeschreibung eines Abholers vor und hofft auf Zeugen rund um den Übergabeort des Geldes.

Die Geldübergabe fand wahrscheinlich zwischen 13 und 14.30 Uhr vor dem Anwesen Berliner Straße 10 statt. Auffällig war, dass bei dem Treffen mit dem deutlich über 80 Jahre alten Opfer der maximal Mitte 30 Jahre alte Geldabholer dauernd telefonierte. Der Mann war klein und schmächtig und insgesamt dunkel mit schwarzer Hose und dunkler Jacke gekleidet. Seine ebenfalls dunkle Basecap hatte er tief ins Gesicht gezogen. Nach der Übergabe ging er Richtung Sonnenblickallee davon.

Die Kripo hofft auf Zeugen der Begegnung und Geldübergabe und auf Hinweise zum weiteren Fluchtweg und zur Fluchtart des Geldabholers. Eventuell hielt sich der Mann ja schon vor 13 Uhr am Richtsberg rund um die Berliner Straße auf.

Wer war in der fraglichen Zeit in der Berliner Straße und hat das Treffen zwischen der Seniorin und dem Mann gesehen? Wem ist der Mann aufgefallen? Lief er z.B. scheinbar ziellos herum oder saß er eventuell in einem Auto? Wer kann Hinweise zu einem mit dem Mann in Verbindung stehenden Fahrzeug geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrüche in die Burgberg- und die Mittelpunktschule

Dautphetal (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 23.03.2022 drangen Einbrecher in die Burgberg-Schule (Am Eckenberg, Dautphe) und in die Mittelpunktschule (Lahnstraße, Friedensdorf) ein. Ein Tatzusammenhang ist möglich, steht jedoch noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an den Tatorten melden Zeugen bitte der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Beim Einbruch in die Burgberg-Schule drangen der oder die Täter bis ins Hausmeisterbüro vor und richteten dabei durch das Eintreten von Türen und Zerstören von Glas einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Aus dem durchsuchten Büro fehlt ein Schlüsselbund für Schränke und Innentüren. Die Tatzeit dieses Einbruchs liegt zwischen 17 und 06.30 Uhr.

Die Tatzeit des Einbruchsversuchs in die Mittelpunktschule liegt zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 06.50 Uhr am Donnerstag. Hier scheiterten der oder die Täter bei dem Versuch ein Fenster zum Speisesaal der Cafeteria aufzubrechen. An dem Fenster entstand ein nur geringer Schaden.

Wer hat in der fraglichen Zeit Personen und oder Fahrzeuge an den Tatorten bemerkt? Wem sind Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben?

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Unfallflucht in der Bachgrundstraße

Am Mittwoch, 23. März, um 08.20 Uhr, stellte die Fahrerin ihren VW Golf vor dem Anwesen Bachgrundstraße 25 mit der Front zu den Bahnschienen ab. Als sie gegen 09 Uhr zurückkehrte, war der Golf hinten links frisch unfallbeschädigt. Der Unfallhergang steht nicht fest. Ebenso ergaben sich bislang keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Am Golf entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer hat in der fraglichen Zeit in der Bachgrundstraße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Auto gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenbach: Mindestens 6000 Euro Schaden an schwarzem 4er BMW

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 23. März, zwischen 10 und 16.45 Uhr in der Maurerstraße Ecke Schreinerstraße ereignete. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem dort geparkten schwarzen 4er BMW mit Siegener Kennzeichen. Bei der Kollision entstand am BMW hinten rechts an Stoßstange und Reifen ein Schaden von vermutlich mindestens 6.000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage und dem Unfallort (Industriegebiet) besteht die Vermutung der Verursachung durch einen vorbeifahrenden Lastwagen mit Anhänger oder Sattelzug. Bislang liegen allerdings keine weiteren Hinweise zum verursachenden Fahrzeug vor. Hinweise auch zu diesem Verkehrsunfall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Weitershausen: Zaunschaden in der Sackgasse Höhenweg

Der Höhenweg ist eine Sackgasse ohne eine vergrößerte Wendemöglichkeit am Ende. Nachdem der Besitzer eines dortigen Anwesens nun zum wiederholten Mal einen Schaden am Zaun seines Grundstücks feststellte, erstattete er eine Anzeige wegen Unfallflucht. Nach den festgestellten Reifenspuren wendete ein Fahrzeug in dem Gefällestück am Sackgassenende in mehreren Zügen unter Nutzung des Grünstreifens und des schmalen Fußwegs.

Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß das Auto gegen den Maschendrahtzaun des Anwesens und verursachte einen Schaden, um dessen Regulierung sich der Fahrer nicht kümmerte. Das Manöver muss bereits vor Dienstag, 15. März gewesen sein. nachdem sich bis heute kein Verantwortlicher meldete, erstattete der Besitzer die Anzeige. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte ebenfalls an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rauschenberg: Frontalzusammenstoß vermieden – Ausweichmanöver endet im Graben

Weil er nach eigenen Angaben zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes einem entgegenkommenden weißen Kombi ausweichen musste, landete ein 63 Jahre alter Mann mit seinem blauen Daimler Sprinter im Straßengraben. Der Mann blieb unverletzt, am Sprinter entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Unfall passierte am Freitag, 25. März, gegen 09.50 Uhr auf der Landstraße 3077 zwischen Bracht und Rosenthal. Der Sprinter war auf dem Weg nach Rosenthal, als der entgegenkommende Kombifahrer in einer der Kurven die Kontrolle verlor und nach links von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr fuhr. Dem Sprinterfahrer gelang es, einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu verhindern, allerdings kam er bei dem Ausweichmanöver nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Der Kombi setzte seinen Weg Richtung Bracht/Marburg ohne anzuhalten fort.

Wer war zur Unfallzeit noch auf der Strecke zwischen Bracht und Rosenthal? Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer hat den weißen Kombi, zu dem leider mehr nicht bekannt ist, noch gesehen und kann nähere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

