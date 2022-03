Östringen – Raubüberfall auf Einkaufsmarkt – Drei Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe

Drei Täter haben am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss einen Einkaufsmarkt in

Östringen überfallen. Sie überwältigten zwei Angestellte des Supermarktes und

entnahmen das in einer Kasse befindliche Bargeld. Sodann zwangen sie die

Geschädigten, in einem Büroraum den dortigen Tresor zu öffnen, aus dem sie

weiteres Bargeld entnahmen. Im Anschluss fesselten die Täter die beiden

Geschädigten mit Seilen an Händen und Beinen und verließen die Örtlichkeit mit

einer Beute von ca. 10.000 Euro. Die beiden Geschädigten konnten sich selbst

wieder befreien und die Polizei verständigen.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber

zum Einsatz kam, wurden in einem Waldstück drei Tatverdächtige im Alter zwischen

15 und 17 Jahren vorläufig festgenommen. Sie werden im Laufe des heutigen Tages

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter

vorgeführt.

Gegenstand der andauernden Ermittlungen ist auch, ob ein Zusammenhang mit zwei

Raubüberfällen Anfang Februar in Weingarten bzw. Anfang März in Jöhlingen

besteht.

Bretten – Einbruch und Geldautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Einen Einbruch in eine Bankfiliale in Bretten-Büchig stellte

ein Anwohner am Freitagmittag fest. Ein Fenster war aufgebrochen worden und der

Inhalt des Geldautomaten gestohlen.

Ein Anwohner verständigte die Polizei gegen 12 Uhr am Freitagmittag, dass an

einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Büchig ein Fenster offenstehe. Die

Polizisten fanden ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite vor.

Außerdem war der Geldautomat mit einem vermutlich hydraulischen Werkzeug

aufgebrochen worden. Der Inhalt wurde gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Tat nach Mitternacht in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag begangen.

Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben. Diese können sich mit dem Kriminaldauerdienst der

Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Zwei Einbrüche in Bäckereien

Karlsruhe – In der Nacht zum Freitag haben sich bislang unbekannte Täter

gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in Karlsruhe-Rüppurr sowie einer Backstube

in Karlsruhe-Neureut verschafft und entwendeten jeweils das dort aufgefundene

Bargeld.

In Karlsruhe Neureut drangen die Täter nach bisherigem Sachstand des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag,

04.15 Uhr, in das Gebäude der Backstube in der Straße „Am alten Bahnhof“ ein,

indem sie die Terrassentüre gewaltsam eintraten. In den Innenräumen durchsuchten

die Diebe unter anderem Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie die

Trinkgeldkasse mit etwas Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

In Karlsruhe-Rüppurr verschafften sich möglicherweise dieselben Einbrecher auch

in der Nacht zum Freitag zwischen 20.00 Uhr und 04.30 Uhr auf gleiche Art und

Weise Zutritt zu einer Bäckerei am Ostendorfplatz. Auch hier durchsuchten sie

die Innenräume und erbeuteten etwas Bargeld sowie mehrere Leergutcoupons.

Zeugen, die zu der Tat in Rüppurr verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

melden diese bitte unter 0721 666-3411 dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Karlsruhe – Dachstuhlbrand bei Dacharbeiten

Karlsruhe – Am Freitagmittag kam es bei Bauarbeiten an einem leerstehenden

Haus in der Moningerstraße in Karlsruhe zu einem Dachstuhlbrand mit einem

geringen Ausmaß.

Arbeiten an der Dämmung eines Daches führten zu einem Brand, der von den

Dachdeckern selbst gelöscht werden konnte. Nach einer Überprüfung der oberen

Etagen sowie des Daches des unbewohnten Mehrfamilienhauses durch die

hinzugerufene Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. Derzeitigen

Ermittlungen zufolge kamen keine Personen zu Schaden.

Waghäusel Wiesental – Zwei Geldautomaten gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Unbekannte Täter haben am Freitag gegen 03.15 Uhr in Waghäusel

Wiesental zwei Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt gesprengt und Bargeld in

noch unklarer Höhe erbeutet. Allein der verursachte Sachschaden wird bei

mindestens 100.000 Euro angesiedelt.

Ein Zeuge konnte zunächst drei Männer beobachten, die das Glas einer Eingangstür

einschlugen und das Gebäude betraten. Sekunden später erfolgte eine starke

Detonation, die Gebäudeteile erheblichen beschädigte. Auch die Sprinkleranlage

löste aus und setzte den Tatort unter Wasser.

Nach der Tat fuhren die drei mutmaßlichen Täter auf zwei Motorrollern in

Richtung Hambrücken davon.

Die noch während der Tathandlung alarmierte Polizei leitete umgehend eine

großangelegte Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein. Allerdings

fehlt von dem Trio bislang jede Spur.

Die Täter wurden als vollständig dunkel gekleidet beschrieben und führten dunkle

Sporttaschen und Rücksäcke bei sich.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden

Bruchsal – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Am Donnerstagvormittag kam es in Bruchsal zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und dem Fahrer eines Pedelecs, wobei der

Zweiradfahrer leichte Verletzungen davontrug.

Der 60-jährige Autofahrer wollte offenbar gegen 11.00 Uhr von einem Parkplatz

auf die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah er wohl den 83-jährigen

Pedelec-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs

war. Bei der darauffolgenden Kollision stürzte der 83-Jährige zu Boden und trug

ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen

brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden kann

derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Karlsruhe – Geschockt war eine 81-jährige Wohnungsinhaberin in

Leopoldshafen, als sie am Donnerstagmittag Einbruchspuren an ihrer Terrassentür

vorfand.

Anscheinend haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag versucht,

sich Zutritt zu ihrer Wohnung im Grabener Weg zu verschaffen. Nach derzeitigem

Stand hat die Terrassentür dem Einbruchsversuch jedoch standgehalten und die

Täter gelangten nicht ins Innere.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch und zwei Versuche in der Karlsruher Oststadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zeugen

Am Donnerstag, zwischen 14 und 16 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Okenstraße ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch Klingeln an

mehreren Wohnungen Zugang zum Mehrfamilienhaus. Danach hebelten die Einbrecher

die Wohnungstüre des Bewohners auf. Sie durchsuchten und durchwühlten den

gesamten Wohnungsbereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Im Zuge einer Nachbarschaftsbefragung konnte ermittelt werden, dass gegen 15:00

Uhr zwei unbekannte Frauen an der Anschrift klingelten. Der Hausbewohner

beschrieb die Damen wie folgt: eine dünn, eine korpulent, schwarze Haare, circa

20 Jahre alt, circa 165-170 cm groß, südeuropäisches Aussehen, schwarze

Kleidung, beide sprachen deutsch mit leichtem Akzent.

In der Jordanstraße und Mannheimer Straße blieb es im Zeitraum von Donnerstag,

12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, lediglich beim Versuch, Wohnungseingangstüren in

Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils

1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 in

Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Unfallflucht auf der Landstraße 554 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der

Landstraße 554, als ein bislang unbekannter Fahrer eines Traktors mit Anhänger

beladen mit herausstehenden Ästen einen entgegenkommenden LKW beschädigte.

Offenbar war der unbekannte Traktorfahrer gegen 20:30 Uhr im Kreisverkehr an der

Neuenwegstraße in Richtung Unteröwisheim unterwegs. Auf dem geschlossenen

Anhänger hatte der Landwirt Stämme und Äste geladen. Beim Verlassen des

Kreisverkehrs drückte das herausstehende Holz eine Ecke des Führerhauses des

entgegenkommenden LKW ein. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf

5.000 Euro geschätzt.

Der Traktorfahrer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt. Ob er den

Unfall bemerkt hat, ist unklar. Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier

Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 entgegen.

Karlsruhe – Exhibitionist im Schlossgarten aufgetreten

Karlsruhe – Ein 24 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 19.00 Uhr im

Schlossgarten in Karlsruhe als Exhibitionist vor zwei jungen Frauen aufgetreten.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Frauen saßen auf einer Parkbank als sich der

Täter auf eine benachbarte Bank setzte und an seinem Geschlechtsteil

manipulierte. Ihm war die Anwesenheit der jungen Frauen bewusst, da er sie

hierbei mehrfach anschaute.

Der mutmaßliche Täter wurde von Polizeibeamten des Polizeireviers Marktplatz

vorläufig festgenommen und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Viele Geschwindigkeitsverstöße bei „Speedmarathon“ verzeichnet

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Im Zuge des für Donnerstag anberaumten,

europaweiten „Speedmarathons“ verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe binnen

24 Stunden 409 Geschwindigkeitsverstöße bei mehr als 8.400 gemessenen

Fahrzeugen. Davon müssen 342 Verkehrssünder mit einem Verwarnungsgeld rechnen

und 67 erwartet ein Bußgeldverfahren. Vier Verkehrsteilnehmenden droht gar ein

Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsübertretungen stellte das Bruchsaler Polizeirevier

einmal einen Alkoholverstoß und in einem weiteren Fall das Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt Drogeneinfluss fest.

Bei 19 Fahrzeugführenden war der oft lebensrettende Sicherheitsgurt nicht

angelegt oder bei motorisierenden Zweiradfahrenden der in gleichem Maße

schützende Sturzhelm nicht getragen.

Auch für das eigene Leben nicht minder gefährlich ist die Nutzung eines

Mobiltelefons während der Fahrt. Hier wurden drei Fahrzeugführende geahndet.