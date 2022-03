Mannheim-Neckarstadt: Schwerpunktkontrolle von Gaststätten und Freizeitvereinen im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt

Mannheim-Neckarstadt – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums

Mannheim, des Hauptzollamts Karlsruhe und der Stadt Mannheim:

Nachdem die Polizei im Bereich Mannheim-Neckarstadt-West bei Kontrollen von

Gastronomiebetrieben in der Vergangenheit wiederholt Verstöße gegen einschlägige

Rechtsvorschriften festgestellt hatte, fand am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr

in Gaststätten dieses Stadtteils eine gemeinsame Kontrollaktion von Polizei,

Zoll und Ordnungsdienst der Stadt Mannheim statt. An den Kontrollen waren neben

39 Polizeibeamten, zwölf Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des

Hauptzollamts Karlsruhe sowie Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes

beteiligt.

Insgesamt wurden bei der Aktion 29 Gastronomiebetriebe und 126 Personen nach

ganzheitlichen Gesichtspunkten überprüft. Hauptaugenmerk lag dabei neben der

Feststellung gaststätten- und gewerberechtlicher Verstöße und der Einhaltung

geltender Corona-Bestimmungen auch auf der Überprüfung der

Beschäftigungsverhältnisse nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Dabei konnten unter anderem, aufgrund eines festgestellten Verstoßes gegen das

Tabaksteuergesetz, ca. zwölf Kilogramm Tabak beschlagnahmt werden. Weiterhin

wurde ein Betrieb vor Ort geschlossen, da der Besitzer keine

Gaststättenkonzession vorweisen konnte. Nach Feststellung eines Falles von

illegalem Glücksspiel wurde darüber hinaus ein Glücksspielautomat beschlagnahmt.

Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen:

23 gaststättenrechtliche Verstöße (wie z. B. Verstöße gegen das

Landesnichtraucherschutzgesetz)

zwölf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

ein Mindestlohnverstoß

fünf Hinweise auf Vorenthalten und Veruntreuen von

Arbeitsentgelt (Hinterziehung von Sozialabgaben)

Beziehen von Sozialleistungen)

zwei Aufzeichnungspflichtverletzungen (Stundenaufzeichnungen

wurden nicht geführt)

von illegalem Glücksspiel

drei Verstöße gegen die Coronaverordnung

sowie eine weitere fehlende Gaststättenkonzession

Die weiteren Ermittlungen sowie die abschließende Sachbearbeitung erfolgen durch

die jeweils zuständigen Stellen.

Das Ergebnis der Aktion wurde durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der

beteiligten Institutionen ermöglicht und zeigt die Bedeutung solcher Maßnahmen

hinsichtlich der künftigen Einhaltung der einschlägigen Vorschriften durch die

Gastronomiebetriebe. Derartige Kontrollen in diesem Bereich werden auch künftig

fortgesetzt.

Mannheim-Neckarstadt: Brennendes Fahrzeug; Pressemitteilung

Mannheim-Neckarstadt – Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet am Freitag

gegen 12:00 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen ein in der

Herzogenriedstraße geparkter PKW in Brand. Der Citroen war in Höhe der

Hausnummer 123 am Fahrbahnrand abgestellt, als plötzlich Flammen aus der

Motorhaube schlugen. Ein zufällig vorbeikommender Passant verständigte daraufhin

die Rettungsleitstelle. Eine Anwohnerin, die gerade dabei war ihren Garten zu

bewässern, wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam und fing sofort an, den

Brand mit ihrem Gartenschlauch zu löschen. Bereits kurz danach trafen auch die

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt sowie die Feuerwehr ein.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Herzogenriedstraße kurzzeitig für

rund 10 Minuten gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es

allerdings nicht. An dem Citroen entstand Totalschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis: Europaweiter Speedmarathon – Polizei zieht Bilanz

Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag, 24. März 2022

fand im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche der europaweite

Speed-Marathon statt. Das Polizeipräsidium Mannheim war an der Aktion beteiligt

und führte ganztägig an insgesamt 28 Örtlichkeiten in Mannheim, Heidelberg und

dem Rhein-Neckar-Kreis mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch.

Dabei kamen sämtliche verfügbare Geschwindigkeitsmessgeräte, z. B.

Handlasermessgeräte und Großgeräte, sowie fast 90 Beamte zum Einsatz.

Ziel des sogenannten Speedmarathons ist, die Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der

Gefahren zu sensibilisieren, aufgrund nichtangepasster oder überhöhter

Geschwindigkeit in einen schweren oder gar tödlichen Unfall verwickelt zu

werden.

Es wurden insgesamt 4.462 Verkehrsteilnehmer gemessen. Hierbei mussten 404

Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden, was einer

Beanstandungsquote von fast 10 Prozent entspricht. Ergebnis der Überschreitungen

sind 77 Verwarnungen und 327 Bußgeldverfahren, woraus 44 Fahrverbote

resultierten. Der höchste gemessene Wert war 189 km/h bei erlaubten 120 km/h auf

der A 6 Fahrtrichtung Mannheim in Höhe Sinsheim.

Der überwiegende Teil der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim wurde

dabei in Form von Anhaltekontrollen durchgeführt, bei denen zu beanstandende

Verkehrsteilnehmer unmittelbar mit ihrem Geschwindigkeitsverstoß konfrontiert

wurden. Im Gespräch konnte diesen die Problematik Hauptunfallursache

nichtangepasste Geschwindigkeit nähergebracht und ins Bewusstsein gerufen

werden.

Wie die hohe Zahl von 44 Fahrverboten deutlich zeigt, sind solche Kontrollen

dringend erforderlich, daher wird die Polizei auch in Zukunft intensive

Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchführen. Diese Kontrollmaßnahmen der

Polizei werden hauptsächlich an Örtlichkeiten durchgeführt, an denen sich

schwere Unfälle aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit häufen. Dadurch wird

ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit

geleistet.

Mannheim-Neckarstadt: verbotenes Autorennen ohne Führerschein – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Neckarstadt – Ein 25-jähriger Autofahrer raste am Donnerstagabend

durch die Neckarstadt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand und keinen

Führerschein hatte. Ein Zeuge verständigte kurz vor 23 Uhr die Polizei wegen

einer Ruhestörung vor einem Anwesen in der Zeppelinstraße. Beim Eintreffen der

Beamten stellten diese einen mit vier jungen Männern besetzten VW Golf an der

genannten Örtlichkeit fest. Die Rücklichter brannten, der Motor lief und die

Motorhaube war warm. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, sprangen alle

vier aus dem Auto. Der 25-Jährige hatte zuvor auf dem Fahrersitz gesessen. Bei

ihm bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein

Führerschein konnte jedoch nicht einbehalten werden, da er keinen besaß.

Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten Videoaufnahmen sichern, die

zeigen, dass der junge Mann zuvor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h

durch Straßen im Stadtteil Neckarstadt gerast war, in denen eine

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt.

Das Fahrzeug wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Gegen den

jungen Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen,

Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem

erwartet ihn ein Bußgeld wegen unzulässigen Lärms. Die weiteren Ermittlungen

dauern an.

Mannheim-Innenstadt: 52-Jähriger entblößt sich vor Passanten – Festnahme; Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Mannheim-Innenstadt – Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr verständigte ein

32-Jähriger die Polizei, nachdem sich an der Straßenbahnhaltestelle

Abendakademie ein Mann in sexueller Art und Weise vor mehreren Passanten

entblößt hatte. Darüber hinaus hatte dieser die Schaufenster eines in der Nähe

befindlichen Ladengeschäfts aufgesucht und sich auch dort vor mehreren im

Geschäft befindlichen Kunden gezeigt. Sofort suchten Einsatzkräfte des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt die besagte Örtlichkeit auf. Der 51-jährige

Tatverdächtige konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Er wurde zur

weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht nun nach Zeugen sowie nach möglichen

weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Unbekannter belästigt 17-Jährige und zeigt ihr anzügliches Video; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang – Bereits am Dienstag gegen 18:15 Uhr lief eine

17-Jährige von der Haltestelle Vogelstang West kommend in Richtung Potsdamer Weg

und nutzte hierfür den über die Grünfläche führenden Fußweg. Nach wenigen Metern

wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg

gefragt. Die hilfsbereite 17-Jährige blieb daraufhin stehen. Der Unbekannte,

welcher vorgab, der 17-Jährigen den gesuchten Straßennamen auf seinem Handy

zeigen zu wollen, öffnete stattdessen ein pornografisches Video. Die 17-Jährige

lief daraufhin weg und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, blaue Jeanshose, neon-orangefarbene

Jacke, schwarze Basecap, sprach gebrochen deutsch

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Zeugen, die den gesuchten Mann gesehen haben und/oder Angaben zu

dessen Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Oststadt: 39-jährige VW-Fahrerin übersieht bei Wendemanöver eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin – 64-Jährige wurde dabei verletzt

Mannheim – Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde eine 64-jährige

Pedelec-Fahrerin von einer 39-jährigen VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall im

Kreuzungsbereich Otto-Beck-Straße Ecke Richard-Wagner-Straße erfasst und dabei

verletzt. Die 39-Jährige soll zunächst mit ihrem VW auf der Otto-Beck-Straße in

Richtung Augustaanlage unterwegs gewesen sein, als sie im besagten

Kreuzungsbereich ein Wendemanöver einleitete. Hierbei übersah sie offenbar die

bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin, welche gerade die Richard-Wagner-Straße in

Richtung Carl-Reiß-Platz entlangfuhr. Infolge der Kollision stürzte die

64-Jährige zu Boden und zog sich dabei eine linksseitige Sprunggelenkfraktur zu.

Die 64-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung zur weiteren Behandlung

durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Unfallschaden am VW-Golf beläuft sich auf schätzungsweise 1.000,- EUR,

wohingegen das Pedelec nur geringfügig beschädigt wurde. Eine Streife des

Verkehrsdienstes Mannheim sowie des Polizeireviers Mannheim-Oststadt kamen zur

Unfallaufnahme vor Ort.