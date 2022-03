Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen „Landschaftsfenster“ – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein

sogenanntes „Landschaftsfenster“ auf dem Erlebnisweg „Rund um Neidenstein“. Auf

den Holzbilderrahmen, der in der Waibstadter Straße aufgestellt ist, wurde

offenbar gewaltsam eingewirkt. Im Zuge dessen brach an mehreren Stellen das Holz

und der Rahmen stürzte zu Boden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von rund 300 Euro.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 07263 5807

zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 25-jähriger Mann war am

Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss mit einem nicht zugelassenen Toyota auf

der B 535 bei Schwetzingen unterwegs.

Die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar-Kreis verständigte gegen 22.40 Uhr die

Polizei, da ein Rettungsfahrzeug derzeit ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf

der B 535 absichern würde. Eine hinzugerufene Polizeistreife übernahm

anschließend die weitere Absicherung und die Beamten stellten dabei fest, dass

der 25-jährige Fahrer dieses Pannenfahrzeugs deutlich unter Drogeneinfluss

stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Opiate. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Mann zuvor mit dem Toyota, den er sich

von einem Freund geliehen haben will, auf der B 535 in Richtung Heidelberg

unterwegs. Aufgrund Treibstoffmangels blieb er jedoch in Höhe Schwetzingen,

unmittelbar nach dem dortigen Tunnel liegen. Im Fahrzeug konnten die Kennzeichen

des Fahrzeugs aufgefunden werden, die jedoch zur zwangsweisen Stilllegung des

Fahrzeugs ausgeschrieben waren. Zudem konnte der Mann keine Ausweispapiere und

keinen Führerschein vorweisen. Er konnte lediglich ein Foto des Führerscheins

auf seinem Mobiltelefon vorzeigen. Schon hier waren eindeutige

Fälschungsmerkmale erkennbar. Über den tatsächlichen Verbleib seiner

Fahrberechtigung machte der 25-Jährige widersprüchliche und unglaubwürdige

Angaben.

Der nicht zugelassene Toyota wurde abgeschleppt. Gegen den 25-Jährigen wird nun

wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie wegen des Verdachts des

Drogenbesitzes, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie Verdachts weiterer steuer- und

verkehrsrechtlicher Verstöße ermittelt.

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Autoreifen nach unerlaubtem Parken auf Stellplatz zerstochen

Brühl – Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr stellte ein 62-Jähriger

kurzzeitig, jedoch unerlaubt, seinen Mercedes-Benz auf einem privaten Stellplatz

in der Nibelungenstraße ab, bevor er sich anschließend in das dortige Wohnhaus

begab. Als der 62-Jährige schon nach wenigen Minuten zu seinem Auto

zurückkehrte, vernahm er noch im Hausflur die Alarmanlage seines Fahrzeuges. Auf

dem Weg dorthin kam ihm der 56-jährige Stellplatzinhaber entgegen. An seinem

Auto stellte der 62-Jährige sodann mit Entsetzen fest, dass die beiden Reifen

der Beifahrerseite offensichtlich zerstochen worden waren. Er begab sich eiligst

zurück in das Mehrfamilienhaus und stellte den Eigentümer prompt zur Rede. Dabei

bezichtigte er den 56-Jährigen der Tat. Der 56-Jährige bestritt dies jedoch

vehement. Zwischen den beiden entbrannte daraufhin ein Streit, in dessen Verlauf

der 56-Jährige den 62-Jährigen mit Worten aus der Gossensprache beleidigte. Eine

zwischenzeitlich hinzugerufene Streife des Polizeirevier Neckaraus kam zur

Streitschlichtung und Sachverhaltsklärung vor Ort. Der 56-Jährige sieht nun

einer Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie Beleidigung entgegen. Die Höhe des

Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Trickbetrug – Aufmerksame Bankangestellte verhindert Schadenseintritt

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis – Nur einer aufmerksamen Bankangestellten ist es

zu verdanken, dass Trickbetrüger am Donnerstag leer ausgingen und ein Ehepaar

aus Brühl nicht um ihr Erspartes gebracht wurde.

Gegen 14:30 Uhr erhielten die beiden über 70-Jährigen einen dieser sogenannten

„Schockanrufe“. Am Telefon meldete sich eine unbekannte männliche Person, die

sich als Staatsanwalt vorstellte. Angeblich habe die Enkeltochter einen schweren

Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kleinkind zu Tode gekommen wäre. Aus

diesem Grund würde die Frau nun einer Haftstrafe entgegensehen. Das Ehepaar

könne diese lediglich durch die sofortige Bezahlung einer Kaution in Höhe von

rund 40.000 Euro abwenden. Die beiden über 70-Jährigen, die fest der Meinung

waren, dass die Angaben des Unbekannten richtig sind, nahmen sofort Kontakt mit

der Bank auf. Als das Ehepaar die Bankangestellte aufforderte, einen

fünfstelligen Bargeldbetrag bereitzulegen, wurde diese jedoch misstrauisch und

verständigte die Familie des Ehepaars. Eine Angehörige begab sich daraufhin

sofort zu den beiden über 70-Jährigen. Noch während das ältere Ehepaar über die

Betrugsmasche aufgeklärt wurde, riefen die Trickbetrüger erneut an. Sofort nahm

die Angehörige den Telefonhörer an sich und machte den Unbekannten klar, dass

sie kein Geld bekommen werden. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme seitens der

Trickbetrüger kam es daraufhin nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs,

TANs oder sonstige Bankdaten preis.

TANs oder sonstige Bankdaten preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeutel beim Einkauf gestohlen – Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagvormittag kurz nach 10 Uhr

befand sich eine 58-jährige Frau zum Einkauf in einem Supermarkt im Brühlweg.

Als die Frau ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr

Geldbeutel fehlte. Dieser wurde ihr vermutlich durch eine unbekannte Frau,

welche ihr im Bereich der Kühltheke nahekam, aus der Jackentasche entwendet. Als

die 58-Jährige bei der Bank ihre Karte wenig später sperren ließ, waren bereits

drei unberechtigte Abhebungen über 1.000 Euro erfolgt. Die Verdächtige wird wie

folgt beschrieben: 20 Jahre, 170cm groß, schlank und schulterlange dunkle Haare.

Sie trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Die Polizei ermittelt

nun wegen Diebstahls. Hinweise werden beim Polizeirevier Neckargemünd unter

Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte fordern unter Vorhalt von Waffen Wertgegenstände – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr hielt

sich eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren auf dem

Gelände einer Bildungseinrichtung in der Schulstraße auf, als sie von drei ihnen

unbekannten Personen angesprochen wurden. Diese forderten unter Vorhalt von

Waffen sogleich die Herausgabe von Wertgegenständen. Als die 17 und 18 Jahre

alten jungen Männer der Aufforderung der Unbekannten nicht nachkamen, gab einer

der Täter, der eine Gaspistole mit sich führte, mehrere Schüsse in die Luft ab.

Hierbei verletzte sich ein 18-Jähriger leicht. Eine medizinische Behandlung war

in der Folge nicht erforderlich. Daraufhin entfernten sich die 17 und 18 Jahre

alten Männer von der Tatörtlichkeit, ohne ihre Wertsachen an die Unbekannten

auszuhändigen. Die Täter, welche die Gruppe noch kurzzeitig zu Fuß verfolgten,

flüchteten letztendlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1.männlich, ca. 180-185 cm groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, maskiert,

evtl. Tattoo am rechten Handrücken

männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet, ebenfalls maskiert männlich, ca.170-180 cm groß, schmale Statur, dunkel gekleidet, ebenfalls

maskiert

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und deren

Fluchtrichtung geben können. Sie werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.