Heidelberg-Pfaffengrund: Fahrbahn querende Mutterkuh und ihr Kalb von 31-jährigem Motorradfahrer erfasst – Motorradfahrer und Kalb verletzt!

Pfaffengrund – Freitagmorgen, erfasste bereits gegen 8:00 Uhr ein

31-jähriger Motorradfahrer während seiner Fahrt zwei Kühe, die unachtsam die

Fahrbahn des Baumschulenweges überquerten. Der 31-Jährige fuhr mit seiner

Harley-Davidson aus Pfaffengrund in Richtung Speyerer Straße, als die zwei

Weidetiere urplötzlich hinter einem Gebüsch auf die Fahrbahn hervortraten. Der

Motorradfahrer hatte beim Erblicken der Tiere noch versucht, eine Vollbremsung

einzuleiten – jedoch vergebens. Der 31-Jährige kollidierte folglich mit dem

Kalb, welches hierbei verletzt wurde. Auch der Harley-Davidson-Fahrer wurde

durch den Zusammenstoß leicht, am rechten Knie, verletzt. Aufgrund dessen wurde

der 31-Jährige von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Am Motorrad

entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.000,-Euro. Der Verkehrsdienst

Heidelberg kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach, hatten die

Tiere durch ein verschlossenes Tor die Weide verlassen. Der Verantwortliche muss

sich nun wegen einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung und fahrlässiger

Körperverletzung verantworten.

Wieblingen/ Heidelberg: Unachtsamer Transporter-Fahrer verursacht beim Abbiegen Unfall – Beide Beteiligte verletzt!

Wieblingen – Am Donnerstagabend kam es auf der K 9700, in Höhe des

Einmündungsbereiches zum Grenzhöfer Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

20-jährigen Transporter-Fahrer und einem 36-jährigen Opel-Fahrer. Der 20-jährige

Unfallverursacher fuhr mit seinem Transporter zunächst auf der Umgehungstraße

von Edingen in Richtung Wieblingen und übersah beim Linksabbiegen, in den

Grenzhöfer Weg, den ihm entgegenkommenden Opel-Fahrer. Im dortigen

Einmündungsbereich kam es sodann unweigerlich zur Frontalkollision beider

Fahrzeuge. Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und nach

medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. Über die Art der Verletzung ist derzeit noch nichts

Näheres bekannt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens

8.000,- geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger

Aufräumarbeiten wurde die L 637 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Seitens der Polizeikräfte kam es zu Verkehrslenkungsmaßnahmen, bei denen eine

örtliche Umleitung eingerichtet wurde. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige

wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Heidelberg-Bergheim: Streifenwägen und Wände beschmiert – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim – Am Donnerstag gegen 17 Uhr beschmierte ein

21-jähriger Mann mit einem schwarzen Filzstift zwei Streifenwagen, welche vor

dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte geparkt waren. Als der Mann bemerkt wurde,

flüchtete er zunächst in Richtung Bismarckplatz und setzte seine Schmierereien

in der Poststraße fort, indem er eine Betonmauer bemalte. Dort wurde er

schließlich im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte in flagranti erwischt

und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass

weitere Farbschmierereien im Bereich der Alten Glockengießerei und in der

Bergheimer Straße ebenfalls auf das Konto des 21-jährigen Verdächtigen gehen

dürften. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die

Hintergründe für sein Verhalten und weitere Tatorte sind Teil der weiteren

Ermittlungen. Hinweise auf weitere Beschädigungen, welche zum fraglichen

Zeitraum mit einem Filzstift erzeugt wurden, werden beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 telefonisch entgegengenommen.