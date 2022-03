Warnung vor neuer Betrugsmasche via WhatsApp

In den letzten Monaten kommt es bundesweit zu einer Vielzahl von Betrugsdelikten über den Messenger-Dienst WhatsApp. Hierbei kontaktieren die Täter die potentiellen Opfer mit unbekannter Rufnummer und täuschen vor, Familienangehörige/r/ Bekannte/r des Angerufenen zu sein und in einer angeblichen finanziellen Notlage zu stecken.

Die Täter geben hierbei an, dass ihr Mobiltelefon defekt ist und sie deshalb ihr altes Mobiltelefon mit neuer Telefonnummer nutzen müssen. Im Verlauf des Chats erklären die Betrüger, dass sie Überweisungen sofort tätigen müssen, dies jedoch durch die Beschädigung ihres Mobiltelefons nicht möglich ist.

Anrufversuche auf die unbekannte Rufnummer werden durch die Täter mittels Störgeräusch unterdrückt und es wird vorgetäuscht, dass das Mikrofon des alten Mobiltelefons defekt und daher ein Anruf nicht möglich ist. Auf diese Weise werden die Opfer angewiesen, vorgegebene Geldbeträge an Dritte oder Firmen zu überweisen.

Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik und der polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Bad Kreuznach für das Jahr 2021

Rüdesheim – Polizeidirektion Bad Kreuznach

Am heutigen Tag wurden die Verkehrsunfallstatistik und die polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeidirektion Bad Kreuznach veröffentlicht. Unter folgendem Link sind die entsprechenden Dokumente auf der Website der Polizeidirektion Bad Kreuznach einsehbar:

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/polizeidirektion-bad-kreuznach/

Präventionsveranstaltung – Sicherheitsmobil der Polizei

Kirchheimbolanden

In den vergangenen Monaten hat sich leider die Zahl von Trickdiebstählen, Taschendiebstählen und damit einhergehend auch EC-Kartendiebstählen insbesondere in Bereichen von Einkaufmärkten und Parkplatzgeländen spürbar erhöht. In verschiedenen kleineren Aktionen hat die Polizei Kirchheimbolanden hier bereits Informationsgespräche mit Bürgern auf Parkplätzen verschiedener Einkaufsmärkte geführt, um Tipps zu geben, wie man es Tätern schwerer oder unmöglich macht, diese Diebstähle zu begehen. Nunmehr wird am 29.03.2022 in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 12 Uhr die Polizei Kirchheimbolanden auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Mühlstraße (EDEKA, Rossmann, Mercator-Apotheke, Netto, AWG) mit einem Sicherheitsmobil präsent sein und für Informations- und Beratungsgespräche bereitstehen.