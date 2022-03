Stationäre Verkehrskontrollstelle

Mainz-Laubenheim – Im Rahmen des polizeilichen

Verkehrssicherheitsauftrags, richtete die Polizei Mainz am gestrigen Donnerstag

eine Verkehrskontrollstelle am Ortsausgang in der Wormser Straße,

Mainz-Laubenheim ein.

Während des Betriebs der Kontrollstelle wurden zwischen 09:50 und 15:30 Uhr 57

Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 4 Straftaten

(1x Trunkenheit im Verkehr, 3x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) und

50 Ordnungswidrigkeiten fest.

Von den 57 kontrollierten Fahrern nutzten 24 während der Fahrt verbotswidrig ihr

Mobiltelefon, was ein Bußgeld von 100,- Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister

nach sich zieht. 25 Fahrzeuginsassen wurden jeweils mit 30,- Euro Verwarngeld

belegt, da diese nicht angeschnallt waren. Und an einem Fahrzeug fehlte die

nötige Umweltplakette, um mit einem Kraftfahrzeug im Stadtgebiet Mainz fahren zu

dürfen.

Raubüberfall auf 22-Jährige

Mainz-Oberstadt – An der Philippsschanze wurde am Donnerstagabend um 19:30

Uhr eine 22-jährige Mainzerin auf offener Straße von einem Mann überfallen, der

ihr den Rucksack entreißen wollte. Die wehrhafte 22-Jährige hielt den Rucksack

jedoch fest, weshalb ihr der Angreifer ins Gesicht schlug. Sie ließ dennoch

nicht von ihrem Rucksack ab und rief stattdessen um Hilfe.

Drei unbeteiligte Männer von einer nahegelegenen Pizzeria eilten ihr daraufhin

zu Hilfe und hielten den 45-jährigen Angreifer solange unter Kontrolle, bis die

Polizei vor Ort eintraf.

Der wohnsitzlose Mann gab an, dass eine Stimme in seinem Kopf ihm befohlen

hätte, die Frau anzugreifen. Aufgrund seiner Äußerungen wurde er durch

hinzugezogene Mitarbeiter des Ordnungsamtes in einem psychiatrischen Klinikum

vorgestellt.

Dank des Eingreifens der couragierten Zeugen, kam die 22-Jährige mit einem

Schrecken davon.

Spielautomaten in Restaurant aufgebrochen

Mainz-Oberstadt – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein

unbekannter Täter in ein Restaurant An der Philippsschanze ein. Er hebelte die

Hoftür des Gebäudes auf und machte sich dann zielstrebig daran, die im Lokal

befindlichen Spielautomaten aufzuhebeln, ohne den Rest des Restaurants zu

durchwühlen. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Höhe des Schadens lässt

sich noch nicht näher beziffern.

Die vorhandenen Spuren wurden kriminalpolizeilich gesichert. Die Ermittlungen

dauern an. _____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine

Kindertagesstätte in einem Mainzer Stadtteil eingebrochen. Unbekannte Täter

verschafften sich über ein Fenster zum Hof gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die

Tagesstätte wurde komplett durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit

noch ermittelt.

Vorhandene Spuren wurden gesichert, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen

dauern an.

Betrugsmasche durch falsche EUROPOL-Beamte

Mainz-Altstadt – Donnerstagmorgen erhielt eine 23-jährige Mainzerin einen

Anruf auf ihrem Smartphone. Durch eine Bandansage wurde sie darüber informiert,

dass ihre Steuer-ID im Rahmen von Ermittlungen zu Geldwäsche und

Drogengeschäften aufgetaucht sei. Sie wurde sodann telefonisch zu einer

angeblichen Polizeidienststelle in Berlin und anschließend zu einem

vermeintlichen EUROPOL-Officer in Den Haag durchgestellt.

Dieser wies sie an, ihr Vermögen auf einem privaten Konto zu sichern, indem sie

Google Play Cards in Geschäften kaufen und aufladen sollte. Die

Gutscheinkartennummern gab sie anschließend telefonisch weiter.

Erst im Nachgang wurde sie misstrauisch und bemerkte den Betrug. Doch bis dahin

war ihr bereits ein finanzieller Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich

entstanden.

Hinweis: Die Polizei würde Sie niemals um die Überweisung oder Übergabe von Geld

oder sonstigen Wertgegenständen bitten. Geben Sie am Telefon niemals Auskunft

über Ihre finanziellen oder sonstige Lebensverhältnisse! Im Zweifelsfall

verständigen Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110!

Eine Meldung des Landeskriminalamtes mit weiteren Verhaltensanweisungen finden

Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5180093

Mainz – Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind – Unfallermittler suchen Zeugen

Mainz – Nach dem schweren Verkehrsunfall vom Dienstagmittag, 22.03.2022 –

12:26 Uhr, werden die Ermittlungen weiterhin intensiv vorangetrieben. Das

unfallbeteiligte KFZ ist sichergestellt und durch einen Sachverständigen

begutachtet worden. Ebenso werden Spuren am Laufrad des Kindes, an der Kleidung

sowie auf der Straße derzeit ausgewertet und letztendlich in eine Bewertung

einfließen. Die Unfallstelle ist mit einer Drohne digital vermessen worden

Um die Phase und die Situation unmittelbar vor dem Unfall detailliert

rekonstruieren zu können sucht die Polizei Personen, die hierzu Angaben machen

können und stellt dazu folgende Fragen:

Wer befand sich unmittelbar vor dem Unfall in der Nähe der Unfallstelle und kann

Angaben zu dem Unfall machen ? Wer kann Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug vor

dem Unfall machen? Wer kann Angaben zu der Personengruppe um das Mädchen machen?

Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu

setzen. Telefon: 06131 – 65 4110 Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

Oder per Hinweis über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz.

Mainz – Piloten einer Passagiermaschine mit Laserpointer geblendet

Mainz – Bei der Polizeiinspektion Mainz 3 laufen derzeit Ermittlungen in

Zusammenhang mit einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Am 12.03.2022

kommt es im Luftraum über Mainz, gegen 21:00 Uhr zu einer Blendung des Piloten

und der Co-Pilotin durch einen grünen Laserstrahl. Die Passagiermaschine

befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Landeanflug auf Frankfurt. Durch die beiden

Geschädigten konnte aufgrund einer Geopositionierung der Standort des

Verursachers sehr genau auf einen Bereich Mainz-Finthen, in der Straße

„Katzenberg“ lokalisiert werden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb

zunächst ohne Ergebnis.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Unterstützung. Wer kann Angaben zu

dem Vorfall machen oder hat an dem Wochenende vom 11. – 13.03.2022 Personen in

Mainz-Finthen gesehen, die einen grünen Laserpointer in Gebrauch hatten.

Möglicherweise ist es zu weiteren Blendung gekommen. Die Polizei bittet

betroffenen und andere Personen sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2,

06131-65-4310 zu melden. Informationen können auch jederzeit über die

Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz gegeben werden.

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ereignisauswahl/

Das Blenden mit einem Laserpointer kann zu Verletzungen der Augen führen. Über

starke, kurzzeitige Sehbeeinträchtigungen hinaus, kann es auch zu bleibenden

Beeinträchtigungen der Sehkraft, bis zu deren vollständigen Verlust führen. Die

Blendung von Piloten wird in der Regel als „Gefährlicher Eingriff in den

Luftverkehr“ gewertet. Das Strafmaß kann dabei bis zu zehn Jahre betragen. Wenn

der Täter eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen verursacht

beträgt die Mindestfreiheitsstraße ein Jahr. Eine schwere Gesundheitsschädigung

liegt hier nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Warnung vor Anrufen angeblicher Europol-Mitarbeiter / Frau mit der Masche um rund 500.000 betrogen

Mainz – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor

betrügerischen Anrufen von Personen, die sich als Mitarbeiter der europäischen

Polizeibehörde Europol ausgeben. Diese werden derzeit bundesweit festgestellt.

Am Telefon behaupten die Täter meist, dass den Betroffenen persönliche Daten

gestohlen wurden und Kriminelle diese Daten nun nutzen, um Straftaten begehen.

Mit dieser Masche versuchen die Täter die angerufenen Personen, oftmals ältere

Menschen, zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen oder an

Informationen über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu gelangen, um

weitere Straftaten vorzubereiten.

Auch in Rheinland-Pfalz wurden solche Anrufe bereits registriert. Leider

kürzlich mit einem großen finanziellen Schaden für eine Geschädigte aus dem Raum

Rheinhessen-Nahe. Sie wurde mit der Masche um rund 500.000 Euro betrogen. Ein

angeblicher „Officer“ behauptete, dass sie Opfer eines Identitätsdiebstahls

geworden sei. Es seien Bankkonten auf ihren Namen eröffnet und Autos auf ihren

Namen gemietet worden. Die Bankkonten würden in Verbindung mit Geldwäsche und

anderen Straftaten stehen. Auch ein Bezug ihres Namens zu einem angeblichen

Mordfall wurde hergestellt. Die Betrüger gaben an, der Frau helfen zu wollen.

Tatsächlich brachten sie die Frau über mehrere Tage dazu, Käufe und

Transaktionen von Kryptowährungen durchzuführen und erbeuteten damit rund eine

halbe Million Euro. Erst als die Täter an die Rentenversicherung der

Geschädigten gelangen wollten, fiel der Betrug auf.

Das Vorgaukeln eines Anrufs durch eine Polizeibehörde wird in vielen solcher

Fällen dadurch unterstützt, dass bei den Anrufern tatsächlich eine zu Europol

oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer auf dem Display

erscheint. In manchen Fällen bezeichnen sich die Täter auch als Police Officer

oder Mitarbeiter des Federal Police Department oder Interpol

Das Landeskriminalamt (LKA) weist ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei

niemals um die Übergabe oder Überweisung von Geld bitten würde. Das gilt auch

für Europol. Auch sollten keiner Details zu persönlichen oder finanziellen

Verhältnissen am Telefon preisgegeben werden.

Weitere Tipps des LKA:

Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter

Druck setzen – Europol hat keine Befugnis, Bußgelder zu

verhängen oder mit sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen gegen

Sie vorzugehen. Legen Sie einfach auf und drücken Sie auch auf

Aufforderung einer Bandansage keinesfalls eine Taste Ihres

Telefons!

Druck setzen – Europol hat keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen gegen Sie vorzugehen. Legen Sie einfach auf und drücken Sie auch auf Aufforderung einer Bandansage keinesfalls eine Taste Ihres Telefons! Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte!

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache. Wenn Sie tatsächlich

einen finanziellen Schaden erhalten haben, erstatten Sie bitte

umgehend Anzeige.

Weitere Informationen zu Formen des Betruges erhalten Sie auf: https://www.poliz

ei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/aktuelle-betrugsmasche-fal

sche-polizeibeamte/

Verkehrskontrolle

Bingen, 24.03., Schultheiß-Kollei-Straße, 15:00 – 17:00 Uhr. Durch die eingesetzten Streifen wurde im o.g. Zeitraum eine Standkontrolle durchgeführt. Es wurden insgesamt 6 Gurtverstöße und 2 Handyverstöße festgestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Trechtingshausen, 24.03., Mainzer Straße, 09:20 Uhr. Ein 48-Jähriger parkte seinen Post-Transporter zum Ausliefern entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bacharach. Während er an der seitlichen Schiebetür mit dem Ausladen von Paketen beschäftigt war, hörte er einen Knall und konnte gerade noch einem grauen Fiat Ducato Transporter beim Wegfahren zusehen. Leider war das Kennzeichen (MZ-Kennung) nicht zu erkennen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen!

Brand

Bodenheim, Am Dollesplatz – Am 24.03.2022, gegen 19:40 Uhr, kam es in Bodenheim am Dollesplatz aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand einer dortigen Hecke. Das Feuer griff im Anschluss auf einen angrenzenden Garten über, in dem sich ein Wohnwagen befindet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten explodierten zwei Gasflaschen. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Bei dem Feuer wurden mehrere Bäume, ein Wohnwagen und ein Zelt beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Brand eines Hochsitzes

Dalheim, Gemarkung Dalheim, südlich der K39 – Am 24.03.22, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Gemarkung Dalheim, südlich der K 39 zwischen Weinolsheim und Dalheim, zum Brand eines ca. 6 Meter hohen Hochsitzes. Der Brand drohte auf einen nahegelegenen Hang und die dortigen Bäume überzugreifen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.