Großkontrolle mit Schwerpunkt Ladungssicherung

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, den 24.03.2022 erfolgte eine Großkontrolle der Polizeiwache Wörrstadt in Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion Mainz und dem Zoll. Zwecks Überprüfung der Ladungssicherheit wurden in diesem Zusammenhang schwerpunktmäßig Klein-LKW einer Kontrolle unterzogen. Von insgesamt 51 kontrollierten Fahrzeugen, wurde vier Fahrern die Weiterfahrt mit ihren LKW untersagt. Zudem konnten sowohl diverse Verstöße strafrechtlicher Natur, als auch im Bereich von Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden.

Geschwindigkeitskontrollen (Blitzmarathon)

Worms (ots) – Im Rahmen des sogenannten „Blitzmarathon“ wurde am 25.03.2022 in

der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr durch die PI Worms auf der B9 in Worms

in Fahrtrichtung Mainz auf Höhe der Karl-Hofmann-Anlage eine Kontrollstelle mit

dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsverstöße durchgeführt. Insgesamt konnten 23

Fahrzeuge kontrolliert werden.

Das Verkehrsaufkommen war uhrzeitbedingt gering, jedoch konnten trotzdem 7

Geschwindigkeitsverstöße und 1 Ordnungswidrigkeit gem. §24a II StVG wegen des

Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Bei dem 33-jährigen

Fahrer konnte die Einnahme von Kokain festgestellt werden. Entsprechende

Anzeigen wurden gefertigt.

Der schnellste gemessene Pkw wird bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50

km/h nach Toleranzabzug mit 97 km/h gemessen.