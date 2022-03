Unbekannter Toter: Wer kennt den Mann?

Pirmasens (ots) – In einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße ist am Freitag, 18.

März 2022, gegen 21 Uhr, ein Mann kollabiert und verstorben (wir berichteten:

https://s.rlp.de/yXPLv). Die Identität des Toten ist weiterhin nicht geklärt,

weshalb sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit wendet.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat jetzt das Video einer Überwachungskamera

veröffentlicht, das den Unbekannten beim Einkauf zeigt.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann? Wer hat ihn gesehen oder kann Hinweise

geben? Wo wird eine Person vermisst oder wurde seit Freitag nicht mehr gesehen

beziehungsweise hat sich nicht mehr gemeldet? Der Verstorbene hatte einen

Einkaufstrolley dabei. Wer kann Angaben zu dem Trolley machen?

Das Video, ein aktualisiertes Bild des Verstobenen und des Trolleys finden Sie

unter https://s.rlp.de/88ubX auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz.

Bitte beachten Sie, dass das Foto einen Toten zeigt, was belastend oder

verstörend wirken kann.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06331 520 0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |erf

Europaweiter Speedmarathon – Geschwindigkeitskontrollen auch in der Westpfalz

Westpfalz (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz hat am Donnerstag mit den an

der europaweiten Aktion „Speedmarathon“ teilgenommen und an mehreren Standorten

in der Pfalz Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Der europaweite 24-Stunden-Speed-Marathon findet traditionell während der

ROADPOL- Kontrollwoche Geschwindigkeit im März (21. – 27.) statt. Es handelt

sich hierbei um einen Geschwindigkeitskontrolltag, der zeitgleich in vielen

europäischen Länder durchgeführt wird. Dabei kontrollieren die europäischen

Verkehrspolizeien und Kommunen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen

im Straßenverkehr.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache

bei tödlichen Verkehrsunfällen. Der Speedmarathon dient der Prävention. Die

Polizei will, dass sich Autofahrer Gedanken über ihre Geschwindigkeit machen und

nur so schnell wie erlaubt und immer auch angepasst an die jeweiligen

Verkehrsverhältnisse fahren. Wer sich so verhält, reduziert das Risiko für sich

selbst und andere Verkehrsteilnehmer an einem Unfall beteiligt zu sein. Der

unmittelbar von der Geschwindigkeit abhängige Anhalteweg kann lebenswichtig

sein. Denn: höhere Geschwindigkeit bedeutet längerer Anhalteweg.

Neben der Ahndung der Geschwindigkeitsverstöße nutzten die Beamten die

Kontrollen, um bei den Fahrzeugführern auch an die Einsicht zu appellieren,

niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.

Im ganzen Dienstgebiet waren die Beamten im Einsatz. Die Bilanz: über 4.500

gemessene Fahrzeuge und 768 Fahrzeugführer die sich nicht an die vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit hielten.

Ein Motorradfahrer auf der B48 hat sich zwar an die Geschwindigkeit gehalten,

passierte die Messstelle aber mit ausgestrecktem Mittelfinger. Der überraschte

23-jährige Fahrer wurde unmittelbar nach der Messstelle, an der Kontrollstelle

angehalten und kontrolliert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, wegen

Beleidigung.

Unterm Strich verzeichnet die Polizei eine positive Bilanz des Tages. Ein

Großteil hielt sich an die Geschwindigkeitsvorgaben. |elz

Haftbefehl am HBF Kaiserslautern vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Am Abend des 23. März 2022 bestreiften die Beamten der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 23:15 Uhr den HBF Kaiserslautern.

Dabei stellten sie einen 30- jährigen Letten, der offensichtlich den Kontakt mit

den Beamten vermeiden wollte, fest. Aufgrund des gezeigten Verhaltens der Person

entschlossen sich die Beamten dazu den jungen Mann einer polizeilichen Kontrolle

zu unterziehen. Die im Anschluss durchgeführte Fahndungsabfrage ergab

schließlich, dass der Polizeipflichtige durch das Amtsgericht Gütersloh zu einer

Gesamtfreiheitsstrafe von 285 Tagen wegen des 19-fachen Diebstahls, des 2-fachen

Diebstahls mit Waffen, der Unterschlagung sowie des unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmitteln in zwei Fällen verurteilt wurde. Der Polizeipflichtige wurde,

aufgrund der vorliegenden Ausschreibung, festgenommen und zur

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern verbracht. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde dieser im Anschluss in die JVA Frankenthal zum

Verbüßen der Freiheitsstrafe überführt.

Alkohol am Steuer

Gaugrehweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem

56-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in

der Straße „Im Herrengarten“ Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann gab an, kurz

zuvor zwei bis drei Bier getrunken zu haben. Daraufhin wurde auf der

Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Ihm wurde

die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel

wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Er muss

mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem

Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Darüber

hinaus erfolgt auch eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle. |pirok

Diebe treiben ihr Unwesen

Matzenbach/Rehweiler (ots) – In der Nacht auf Mittwoch kam es zu mehren

versuchten und vollendeten Diebstählen aus PKWs, Garagen und Schuppen. Wie

mehrere Geschädigte be-richteten, betraten bislang unbekannte Täter verschiedene

Privatgrundstücke, durchwühlten hier unverschlossene Fahrzeuge, Garagen und

Schuppen. Sie entwendeten unter anderem ein Kraftrad sowie mehrere Werkzeuge.

Die Polizei appelliert, Fahrzeuge und Garagen verschlossen zu halten. Zeugen,

die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf

die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06381/919-0 oder per Mail an

pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen.

|pikus

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Kurt-Schumacher-Straße in den

Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Freitagvormittag stellte ein

Bewohner den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an mehreren Kellerabteilen zu

schaffen. Aus einem Abteil stahlen sie ein E-Bike der Marke Fischer EM 1726 im

Wert von 1.300 Euro. Ob aus den anderen Abteilen etwas fehlt ist noch unklar.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 23. März 15 Uhr und Freitag, 25. März,

11:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Aufklärungsquote auf dem höchsten Stand seit Organisationsreform 1993 – Polizeipräsidium Westpfalz stellt Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) 2021 vor

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Auch im Jahr 2021 hat das Polizeipräsidium

Westpfalz die Aufklärungsquote erneut gesteigert. Im vergangenen Jahr gelang es,

71,7 Prozent aller Straftaten aufzuklären. So viele wie seit der

Organisationsreform der Polizei im Jahre 1993 nicht. Zugleich ist die Zahl der

registrierten Straftaten gesunken.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz hat die

Polizei im vergangenen Jahr 28.257 Straftaten bearbeitet. Diese verteilen sich

über die unterschiedlichen Deliktsgruppen, die das Strafgesetzbuch und die

strafrechtlichen Nebengesetze vorsehen.

Insgesamt 22 Straftaten gegen das Leben – das sind beispielsweise Mord,

Totschlag und fahrlässige Tötung – bearbeitete die Polizei. Das sind doppelt so

viele wie im Vorjahr. In zwölf Fällen blieb es beim Versuch. Vier Mordfälle,

fünf Fälle der Fahrlässigen Tötung und ein Fall der Tötung auf Verlangen wurden

aufgeklärt. In zwei der 13 Fälle des Totschlags, darunter der Fall der getöteten

Frau Bodi sowie ein Fall in einer Diskothek, wird noch ermittelt. Die

Aufklärungsquote beträgt rund 91 Prozent.

Die Polizei hat in 2021 insgesamt 615 Sexualdelikte und damit 72 mehr als im

Vorjahr bearbeitet. Vor allem im Deliktsbereich des so genannten Ausnutzens

sexueller Neigungen sind Steigerungsraten zu verzeichnen. Sie haben einen Anteil

von rund 54 Prozent an den Sexualdelikten insgesamt. Es sind 332 Fälle im Jahr

2021 bearbeitet worden. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Fälle (271)

von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornographischer Schriften

gemäß Paragraph 184 b Strafgesetzbuch (StGB). Die Fallzahlen im Bereich von

Vergewaltigung, sexueller Nötigung, sexuellen Übergriffs sowie des sexuellen

Missbrauchs sind erfreulicherweise zurückgegangen. Die Aufklärungsquote der

Sexualdelikte ist mit 94 Prozent auf einem Höchststand.

Positiv ist die Entwicklung bei den Rohheitsdelikten, wie Raub und

Körperverletzungen sowie Straftaten gegen die persönliche Freiheit, wie zum

Beispiel Nötigung, Bedrohung, Nachstellung, Erpressung und Geiselnahme. So sind

die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um 404 auf 5.036 Fälle zurückgegangen. Den

Großteil davon, rund 64 Prozent, machen die Körperverletzungsdelikte aus. Die

Aufklärungsquote beträgt 92,2 Prozent. Von den 109 Raubdelikten sind rund 66

Prozent aufgeklärt worden.

Die Fallzahlen der Straftaten gegen die persönliche Freiheit sind auf den

höchsten Wert in der Fünfjahresbetrachtung gestiegen. Ursächlich dafür ist der

Anstieg der Fälle von Bedrohungen um 209 auf 1.085 Fälle (+ 23,9 Prozent). Dies

hat seine Ursache in der zum 3. April 2021 erfolgten Änderung von Paragraph 241

StGB. Bislang war nur die Bedrohung mit einem Verbrechen – wie beispielsweise

die Morddrohung – strafbar. Nunmehr kann auch derjenige wegen Bedrohung belangt

werden, der einen Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder eine ihm

nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle

Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder

gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht. Die Gesetzesänderung erfolgte in

erster Linie, um menschenverachtende Hetze im Netz besser bekämpfen zu können.

Erfreulich hingegen ist die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der

Eigentumsdelikte: Sie hat den niedrigsten Wert in der Zehnjahresbetrachtung

erreicht. Sowohl im Falle des Diebstahls ohne erschwerende Umstände (- 540) als

auch beim Diebstahl unter erschwerenden Umständen (- 390) sind die Fallzahlen

erneut deutlich zurück gegangen. Bei den Delikten ohne erschwerende Umstände

bewegt sich die Aufklärungsquote mit 44,3 Prozent im Schwankungskorridor der

Fünfjahres-betrachtung. Bei den Eigentumsdelikten mit erschwerenden Umständen

erreicht sie mit 24,1 Prozent den Höchstwert in der Fünfjahresbetrachtung.

Seit 2016 sind die Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls

rückläufig. Die Polizei hat im abgelaufenen Jahr 265 Wohnungseinbruchsdiebstähle

bearbeitet. Das ist der niedrigste Wert in der Zehnjahresbetrachtung. Dabei ist

es in 130 Fällen beim Versuch geblieben. Wir werten das als ein Indiz dafür,

dass die intensive Sicherheits- und Beratungsarbeit der Polizei Früchte trägt.

Die Aufklärungsquote beträgt 35,5 Prozent. Das ist der höchste Wert in der

Zehnjahresbetrachtung. Die niedrigen Fallzahlen könnten im Zusammenhang mit der

Corona-Pandemie stehen. Durch eingeschränkte Freizeitaktivitäten sind viele

Menschen Zuhause geblieben. Tatgelegenheiten haben sich dadurch reduziert.

Der Deliktsbereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte umfasst Betrugs- und

Untreuedelikte sowie Urkundenfälschung, Insolvenzstraftaten und Bankrott. 2021

sind 80,3 Prozent der 4.660 Fälle aufgeklärt worden. Betrugstatbestände bilden

mit Abstand den größten Anteil an den Vermögens- und Fälschungsdelikten. Die

Polizei hat im zurückliegenden Jahr 3.577 Fälle und damit 300 mehr als im

Vorjahr bearbeitet. Die Aufklärungsquote beträgt dabei 81,2 Prozent.

Bei rund einem Drittel der Vermögens- und Fälschungsdelikte spielte das

Tatmittel Internet eine Rolle. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich liegt bei

84,5 Prozent. Die scheinbare Anonymität im Internet, die Vielzahl potentieller

Opfer sowie der geringe Arbeitsaufwand lässt die Hemmschwelle zur Begehung von

Vermögens- und Betrugsstraftaten sinken.

Die Anzahl der durch die Polizei bearbeiteten Rauschgiftdelikte liegt mit 2.960

Fällen um 544 Fälle über dem Vorjahreswert. Die Aufklärungsquote ist leicht auf

96 Prozent gestiegen. Hier macht sich insbesondere die gezielte

Kontrolltätigkeit der Polizei und die damit einhergehende Aufhellung des

Dunkelfeldes bemerkbar.

Zurückgegangen sind die Fälle des Widerstandes gegen beziehungsweise des

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Hier sind von der Polizei mit 1.402

Fällen 299 Fälle weniger bearbeitet worden als noch 2020.

2021 hat die Polizei 4.623 Delikte der Straßenkriminalität bearbeitet. Das sind

Delikte, die ihren Ausgangspunkt auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen

haben. Sicherlich auch pandemiebedingt ist dies der niedrigste Wert in der

Zehnjahresbetrachtung. Die Aufklärungsquote liegt bei rund 28 Prozent.

Die Anzahl der Opferdelikte, also der Fälle, bei denen der Mensch unmittelbar

betroffen ist, verzeichnet einen Rückgang um 507 auf 5.536 Fälle. Hingegen ist

die Anzahl von Fällen, bei denen Gewalt in engen sozialen Beziehungen eine Rolle

gespielt hat (1.076), auf dem Vorjahresniveau geblieben. In 96 Prozent der Fälle

von Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelt es sich um Rohheitsdelikte. Von

871 ermittelten Tatverdächtigen waren 648 männlichen und 223 weiblichen

Geschlechts, darunter zwei nichtdeutsche Tatverdächtige.

Die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz hat im

letzten Jahr 998 weniger Straftaten als 2020 bearbeitet. Im Bereich der

Polizeidirektion Kaiserslautern waren es 661 und bei der Polizeidirektion

Pirmasens 337 weniger Straftaten. Relativ gesehen ist der Fallzahlenrückgang in

der kreisfreien Stadt Zweibrücken am Höchsten. Dies ist insbesondere dem

Rückgang der Fallzahlen bei den Eigentumsdelikten geschuldet. 2021 sind in der

Stadt Kaiserslautern 10.441 Straftaten durch die Polizei bearbeitet worden. Das

sind 351 weniger Fälle als im Vorjahr. Dabei beträgt die Aufklärungsquote rund

70 Prozent. Das ist die höchste Aufklärungsquote in der Fünfjahresbetrachtung.

Die Wahrscheinlichkeit im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Westpfalz Opfer

einer Straftat zu werden hat sich erneut erheblich verringert. In der

Kriminologie wird die sogenannte Häufigkeitsziffer als Gradmaß für die Zahl der

polizeilich registrierten Straftaten je 100.000 Einwohner für ein bestimmtes

Jahr berechnet. Im Jahr 2021 gab es statistisch gesehen je 100.000 Einwohner

5.848 Straftaten. In der Zehnjahresbetrachtung ist das der niedrigste Wert.

An die Ermittlungserfolge will das Polizeipräsidium Westpfalz im laufenden Jahr

anknüpfen und regionale Kriminalitätsschwerpunkte durch gezielte Maßnahmen

weiter bekämpfen. Oberstes Ziel bleibt, die Sicherheit der Menschen in der

Westpfalz zu gewährleisten und weiterhin auf hohem Niveau zu halten.

Die komplette PKS für den Bereich Westpfalz ist als PDF-Datei angefügt. Ab

Montag finden Sie die Kriminalitätsstatistik auch auf der Internetseite der

rheinland-pfälzischen Polizei unter diesem Link:

https://www.polizei.rlp.de/de/service/statistiken/kriminalstatistik/ oder dem

Shortlink: https://s.rlp.de/SU1 Auf dieser Seite haben Sie auch Zugang zu den

Polizeilichen Kriminalstatistiken der anderen Präsidien und des

Landeskriminalamtes. |mhm