Widerstand bei Festnahme – Stadtpolizist leicht verletzt,

Wiesbaden-Westend, Faulbrunnenplatz, 24.03.2022, 19.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend leistete ein 50-jähriger Mann auf dem Faulbrunnenplatz

Widerstand gegen seine Festnahme und verletzte hierbei einen Stadtpolizisten.

Eine Streife der Stadtpolizei unterzog den 50-Jährigen gegen 19.40 Uhr auf dem

Platz der Deutschen Einheit einer Personenkontrolle, da dieser dort

verbotenerweise Alkohol konsumierte. Einem anschließend ausgesprochenen

Platzverweis kam der Mann nur widerwillig nach und reagierte zudem verbal

aggressiv. Die Polizeistreife folgte dem 50-Jährigen daraufhin bis zum

Faulbrunnenplatz, wo es dann zu einer erneuten verbalen Auseinandersetzung kam,

in deren Verlauf der Aggressor schließlich eine Glasflasche auf den Boden warf.

Als der 50-Jährige daraufhin von dem Stadtpolizisten und seiner Kollegin

festgenommen werden sollte, habe er sich dagegen zur Wehr gesetzt und hierbei

den Polizisten leicht verletzt. Beim Eintreffen der verständigten Streife der

Landespolizei zeigte sich der zu diesem Zeitpunkt bereits gefesselte Mann weiter

aggressiv und spuckte in Richtung der eingesetzten Kräfte, woraufhin ihm eine

Spuckschutzhaube angelegt wurde. Der 50-Jährige wurde zwecks weiterer Maßnahmen

zum 1. Polizeirevier gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

21-Jährige zu Boden geschlagen,

Wiesbaden, Burgstraße, 24.03.2022, 18.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde eine 21-jährige Frau in der Burgstraße von einem

unbekannten Täter angegriffen. Der Angreifer soll die Geschädigte gegen 18.50

Uhr zu Boden geschlagen und anschließend noch weiter attackiert haben. Der Täter

wurde als ca. 30 Jahre alt und leicht verwahrlost beschrieben. Er habe eine

dunkle Jogginghose, eine schwarze Lederjacke sowie einen grünen Schal getragen.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung in der Wellritzstraße, Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße,

24.03.2022, 20.50 Uhr,

(pl)In der Wellritzstraße kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung,

bei welcher ein 30-jähriger Mann verletzt und dessen Brille beschädigt wurde.

Nach Angaben des Geschädigten seien er und seine weibliche Begleitung gegen

20.50 Uhr von einem unbekannten Mann auf unflätige Weise in englischer Sprache

angesprochen worden. Auf die Bitte, sich zu entfernen, habe der Unbekannte

aggressiv reagiert und dem 30-Jährigen schließlich mit der Faust ins Gesicht

geschlagen. Durch den Schlag sei der Geschädigte zu Boden gestürzt, wobei seine

Brille zu Bruch ging. Nach dem Angriff sei der Täter die Schwalbacher Straße in

Richtung Emser Straße davongelaufen. Der Angreifer soll etwa 40 Jahre alt, ca.

1,80 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare sowie einen schwarzen

Vollbart gehabt haben. Getragen habe er ein dunkles Sweatshirt, eine schwarze

Hose und einen um den Hals gebundenen hellen Schal. Zeuginnen oder Zeugen des

Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu

setzen.

Trickdiebe täuschen Hilfsbereitschaft vor – Senior bestohlen, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, 24.03.2022, 16.45 Uhr,

(pl)Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße ist ein

Senior am Donnerstagnachmittag zwei Trickdieben zum Opfer gefallen. Die beiden

Männer folgten dem Geschädigten gegen 16.45 Uhr ins Treppenhaus des Wohnhauses.

Dort täuschte das Duo dem Senior ihre „Hilfe“ vor und trug dessen Rollator die

Treppe bis zum Aufzug hoch. In der Wohnung angekommen musste der Geschädigte

dann feststellen, dass seine Brieftasche aus der am Rollator angebrachten Tasche

gestohlen wurde. Einer der beiden Trickdiebe soll ca. 45-55 Jahre alt, etwa 1,90

Meter groß sowie Brillenträger gewesen sein und eine schlanke, sportliche Statur

sowie kurze, dunkle Haare gehabt haben. Er habe einen flachen Ordner in der Hand

gehalten und einen blauen Anorak, eine blaue Hose sowie eine FFP2-Maske

getragen. Der Komplize sei etwa 1,75 Meter groß gewesen und habe ebenfalls eine

sportliche, schlanke Statur sowie kurze, dunkle Haare gehabt. Getragen habe er

ein rot/orangenes Holzfällerhemd und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gespuckt und gegen Auto geschlagen,

Wiesbaden, Bertramstraße, 24.03.2022, 15.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Täter in der Bertramstraße einen

57-jährigen Mann bespuckt und dessen Auto durch einen Schlag beschädigt. Der in

seinem Auto sitzende Geschädigte war mit dem Unbekannten gegen 15.00 Uhr in

einen verbalen Disput geraten. In Folge dessen sei der 57-Jährige dann von

seinem Gegenüber angespuckt und die Motorhaube seines Autos durch einen

Faustschlag beschädigt worden. Nach dem Vorfall habe sich der Unbekannte dann

mit seinen Begleitern von der Örtlichkeit entfernt. Der Täter soll etwa 17-20

Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und braune kurze Haare

gehabt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Katalysator entwendet,

Wiesbaden, Moltkering, 23.03.2022, 11.00 Uhr bis 24.03.2022, 16.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag auf dem

Park-and-Ride-Parkplatz im Moltkering auf den Katalysator eines dort

abgestellten VW Golf abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des

betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend mit dem erbeuteten

Katalysator unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Hund auf die Fahrbahn gerannt – Businsassin bei Bremsvorgang verletzt,

Wiesbaden, Luisenstraße, 24.03.2022, 09.00 Uhr,

(pl)In der Luisenstraße kam es am Donnerstagmorgen aufgrund eines auf die Straße

gelaufenen Hundes zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Insassin eines

Linienbusses verletzt worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrer

des Linienbusses gegen 09.00 Uhr die Luisenstraße in Richtung Bahnhofstraße, als

in Höhe der Hausnummer 26 ein von einer Frau an einer Leine geführter Hund auf

die Fahrbahn lief. Bei der daraufhin vom Busfahrer eingeleiteten Bremsung, kam

eine Businsassin zu Fall und verletzte sich leicht. Die Verletzte wurde zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde nicht von dem

Linienbus erfasst. Die etwa 35-45 Jahre alte Hundehalterin mit schulterlangen,

lockigen, blonden Haaren entfernte sich anschließend mit ihrem kleinen weißen

Hund von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte

nachgekommen zu sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche: Dienstag: Bundesautobahn 66, hinter Anschlussstelle

Nordenstadt, Fahrtrichtung Rüdesheim Die beteiligten Behörden weisen

ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte

Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall,

Eltville am Rhein, B42 zwischen Erbach und Hattenheim, Freitag, 25.03.2022,

09:00 Uhr

(fj)Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall

auf der B42 zwischen Eltville-Erbach und Eltville-Hattenheim. Ein 60-Jähriger

aus Wiesbaden war mit seinem BMW der 5er Reihe auf der B42 in Richtung Rüdesheim

unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam er aus noch ungeklärter

Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Betonmischer

zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der

Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 59-jährige Mainzer Fahrer des

Betonmischers stand unter Schock und wurde von einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens

wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein

Sachverständiger angefordert. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam auch ein Rettungshubschrauber

zum Einsatz. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B42 zwischen

Erbach und Hattenheim für etwa fünf Stunden vollgesperrt.

Verkehrsunfallflucht,

Hohenstein, Strinz Margarethä, Friedhofstraße, Freitag, 18.03.2022, 10:00 Uhr

bis Donnerstag, 24.03.2022, 10:00 Uhr

(fj)Zwischen Freitag, dem 18.03.2022 um 10:00 Uhr und Donnerstag, dem 24.03.2022

um 10:00 Uhr kam es in der Friedhofstraße im Hohensteiner Ortsteil Strinz

Margarethä zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der

Geschädigte hatte im genannten Zeitraum seinen roten Peugeot Partner in der

Friedhofstraße geparkt. Ein Unbekannter touchierte das geparkte Fahrzeug und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden linkseitig

am Fahrzeugheck wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Bad Schwalbach

unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Verkehrskontrolle in Idstein,

Idstein, Gerichtstraße, Donnerstag, 24.03.2022, 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(fj)Am Donnerstagnachmittag wurden in der Gerichtsstraße in Idstein

Verkehrskontrollen im Hinblick auf Gurt- und Handyverstöße durchgeführt. Es

wurden mehrere Fahrzeuge kontrolliert, deren Insassen nicht angeschnallt waren.

Ein schwarzer Dodge RAM 1500 fiel auf Grund seines lauten Motorengeräusches in

der Kontrolle auf. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

wurden an dem Fahrzeug mehrere Umbauten festgestellt. Für die meisten Umbauten

konnte der Fahrzeugführer ordnungsgemäß sogenannte Änderungsabnahmen vorweisen.

Eine solche konnte er jedoch nicht für eine Veränderung an der Abgasanlage,

welche für die extreme Lautstärke des Fahrzeuges verantwortlich war, nachweisen.

Dies hatte das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Außerdem wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B 42, Gemarkung Oestrich Winkel Die beteiligten Behörden weisen

ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte

Messstellen geben kann.