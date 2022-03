Gülle-Laster in Kaufungen-Papierfabrik umgekippt

Kaufungen-Papierfabrik (ots) – An der Kreuzung der B 7 und der Autobahnauffahrt Kassel-Ost ist gegen 14:10 Uhr ein Lkw umgekippt. Das Fahrzeug war offenbar aus Richtung Kaufungen gekommen, wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Autobahn abbiegen und ist aus noch unbekannten Gründen umgekippt.

Wie die neben den Rettungskräften an der Unfallstelle eingesetzten Streifen des Polizeireviers Ost berichten, ist der Fahrer glücklicherweise nicht schwerer verletzt worden und wird vorsorglich von Rettungskräften versorgt.

Der Silo-Lkw hat nach derzeitigen Erkenntnissen Gärreste aus einer Biogasanlage geladen, wobei die Gülle ausgelaufen ist und nun großflächig auf der Fahrbahn stehen soll. Aus diesem Grund musste die Autobahnabfahrt gesperrt werden.

Das bedeutet, dass derzeit von der A 7 weder in Fahrtrichtung Süden noch in Fahrtrichtung Norden an der Anschlussstelle Kassel-Ost abgefahren werden kann. Auch die Auffahrt von der B 7 auf die Autobahn ist nicht möglich.

Da die restliche Ladung aus dem beschädigten und auf der Seite liegenden Lkw abgesaugt, das Fahrzeug aufgerichtet und die Fahrbahn gereinigt werden muss, ist eine Sperrung der Auf- und Abfahrt zur A 7 weiterhin erforderlich. Die Dauer der Sperrung kann momentan noch nicht abgesehen werden.

Kind bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Söhrewald-Wellerode (ots) – Am Donnerstagabend 24.03.2022 kam es im Söhrewalder OT Wellerode zu einem Unfall, bei dem eine 11-jährige schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 18:20 Uhr.

Das Mädchen war zuvor in der Wattenbacher Straße an der Haltestelle “Kirche” aus einem in Richtung Lohfelden fahrenden Linienbus ausgestiegen. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang wollte sie anschließend vor dem noch haltenden Bus die Wattenbacher Straße überqueren und war auf die Straße getreten.

Dabei wurde sie von dem in Richtung Lohfelden an dem stehenden Bus vorbeifahrenden Pkw einer 36-Jährigen aus Lohfelden erfasst und bei dem Zusammenstoß verletzt.

An dem Skoda der Frau war ein Frontschaden im vorderen rechten Bereich entstanden, den die eingesetzte Streife auf rund 4.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen werden nun bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

Kassel:

Diebesgut vor den Augen des Bestohlenen angeboten

Kassel-Nord (ots) – Nicht besonders geschickt war es von einem Mann, das Diebesgut aus einem Auto-Aufbruch am Donnerstagmorgen 24.03.2022 in unmittelbarer Nähe des Tatorts und vor den Augen des bestohlenen Pkw-Besitzers anzubieten. Dieser alarmierte sofort die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife geschickt hin. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen aus Kassel an Ort und Stelle fest.

Er beteuerte daraufhin, nichts mit dem Einbruch in das Auto oder den gestohlenen Werkzeugen zu tun zu haben. Die rund 6 Kilogramm schweren 2 Kupferbleche, die er dabeihatte und ebenfalls zum Verkauf anbot, habe er gefunden, so der Verdächtige. Gegen ihn wird nun nichts destotrotz wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug sowie des Verdachts des Diebstahls der Kupferbleche ermittelt.

Zu dem Auto-Aufbruch war es im Laufe der vergangenen Nacht in der Jägerstraße gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte in einem Hinterhof die Scheibe des Kofferraums eines Opels aufgebrochen und eine Bohrmaschine sowie einen Winkelschleifer im Gesamtwert von rund 600 Euro aus dem Wagen gestohlen.

Genau diese Gegenstände wurden dann gegen 6:20 Uhr um die Ecke, in der Unteren Königsstraße, einem Jugendlichen zum Verkauf angeboten. Der Opelbesitzer war zufällig darauf aufmerksam geworden, hatte die Polizei alarmiert und sich anschließend unauffällig in das Ankaufsgespräch eingeschaltet. Dabei hielt er den ihn unbekannten Mann mit der Frage nach weiteren zu verkaufenden Gegenständen hin, woraufhin dieser ihm die Kupferbleche zum Kauf anbot.

Wenige Augenblicke später wurde das weitere Verkaufsgespräch dann jedoch durch das Eintreffen der alarmierten Polizeistreife abrupt beendet. Der festgenommene 35-Jährige musste die Beamten des Reviers Mitte anschließend zur Dienststelle begleiteten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Speedmarathon 2022: Nordhessische Polizei zieht positive Bilanz

Nordhessen (ots) Der am Donnerstag 24.03. 2022durchgeführte europaweite Speedmarathon verfehlte auch in Nordhessen nicht seine Wirkung: Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit an den 55 Messstellen. Die Zahl der Temposünder lag wieder deutlich unter denen, die an üblichen Tagen ertappt werden.

Es zeichnete sich jedoch bereits gestern Nachmittag die Tendenz ab, dass die im Vorfeld angekündigten Messstellen offenbar nicht zu allen Verkehrsteilnehmern durchgedrungen waren. Dennoch fuhren nur 4,1 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Damit liegt die Quote unter der aus den vergangenen Jahren.

Das Ergebnis zeigt, dass der Speedmarathon auch in unserer Region ein Erfolg war. Die Polizei stellte an den Messstellen fest, dass die Aktion fast ausnahmslos positiv von den Verkehrsteilnehmern aufgenommen wurde. Auch ertappte Temposünder zeigten sich dabei überwiegend einsichtig. In unzähligen Gesprächen konnten die Beamten den Fahrern die schlimmen Folgen von Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Bewusstsein rufen.

24.725 Fahrzeuge gemessen – 1.004 Verstöße, davon sechs Fahrverbote

Am Ende der 16 Stunden Speedmarathon waren 24.725 Fahrzeuge durch die 55 Messstellen in Stadt und Landkreis Kassel sowie den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner gefahren. In 1.004 Fällen zeigten die verschiedenen zum Einsatz gebrachten modernen Messtechniken zu hohe Geschwindigkeiten an. Die Überschreitungsquote von 4,1 Prozent liegt unter dem Wert der Vorjahre. Beim letzten Speedmarathon 2021 waren 4,3 Prozent, davor im Jahr 2019 5,3 Prozent auf nordhessischen Straßen zu schnell unterwegs (zur Erklärung: Im Jahr 2020 fand pandemiebedingt kein Speedmarathon statt). Der Großteil der Tempoüberschreitungen, 878 an der Zahl, bewegte sich im unteren Bereich von Verwarngeldern bis 55 Euro. 126 Fahrer waren mit höheren Geschwindigkeiten gemessen worden und müssen nun mit einem Punkt in Flensburg und Bußgeldern rechnen. Sechs Verkehrsteilnehmer waren deutlich zu schnell, weshalb sie nun Fahrverbote erwarten.

“Traurige Spitzenreiter” waren deutlich zu schnell

Mehrere “traurigen Spitzenreiter” überschritten die Höchstgeschwindigkeit mehr als deutlich: Auf der B 7 bei Vellmar waren zwei Autofahrer mit 189 und 160 km/h anstatt der erlaubten 100 Stundenkilometer gemessen worden. An der Kontrollstelle auf der L 3215 bei Schauenburg überschritt ein Verkehrsteilnehmer die dort erlaubten 100 km/h um 64 Stundenkilometer. Auf der Ihringshäuser Straße in Kassel zeigte das Messgerät bei einem Autofahrer 85 Stundenkilometer anstelle der erlaubten 50 km/h an. Ebenfalls deutlich zu schnell war ein Verkehrsteilnehmer auf der B 253 im Schwalm-Eder-Kreis am Abzweig Rothelmshausen in Richtung Bad Wildungen, der bei erlaubtem Tempo 70 mit 109 km/h unterwegs war.

Autofahrer flüchtet in Eschwege vor Polizei

In Eschwege flüchtete in den Mittagsstunden ein 25-jähriger Autofahrer vor der Polizei, der verfälschte Kennzeichen an seinem nicht versicherten Pkw angebracht hatte. Die Flucht endete in einer Sackgasse, wo der Mann am Steuer festgenommen werden konnte. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, stand der 25-Jährige unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Darüber hinaus fanden die Polizisten noch eine geringe Menge Amphetamine in seinem Fahrzeug.

Smartphone und Laptop im Zug gestohlen

Kassel (ots) – Opfer von Taschendieben, während der Zugfahrt im Regionalexpress wurde am Donnerstag 24.3.2022 eine 27-Jährige aus Bochum. Die Frau war auf der Fahrt von Bochum in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Kurz vor der Ankunft in der “Documenta-Stadt” bemerkte die Bochumerin den Verlust ihres Laptops und ihres Mobiltelefons.

Bei den gestohlenen Gegenständen soll es sich um ein “Think Pad” in einer schwarzen Softshellhülle sowie um ein Smartphone der Marke “XIAOMI” (RED ME 10 S – Farbe Blau mit durchsichtiger Hülle) gehandelt haben.

Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 1.400 Euro geschätzt. Die 27-Jährige erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

32-Jähriger am Auedamm mit Messer angegriffen – Passanten als Zeugen gesucht

Kassel-Süd (ots) – Zeugen eines Angriffs mit einem Messer, der sich am Donnerstagnachmittag 24.03.2022 am Auedamm, unweit des Auebads ereignet haben soll, werden gesucht. Ein 32-jähriger Mann aus Kassel war am Abend auf dem Polizeirevier Mitte erschienen und hatte dort eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Wie er den Polizisten schilderte, war er gegen 17:30 Uhr plötzlich am Auedamm von einem ihm bekannten 32-Jährigen aus Hann. Münden angegriffen worden, mit dem er im Streit liegt. Nachdem der Angreifer ihn zunächst mit Schlägen traktiert haben soll, habe er plötzlich ein Messer gezückt und dem Kasseler damit eine leichte Schnittverletzung am Hals zugefügt.

Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete in den Auepark, so das Opfer. Anschließend suchte er ein Krankenhaus auf und ließ dort seine Verletzung behandeln, bevor er zur Polizei ging.

Zeugen, die die Körperverletzung am Auedamm am gestrigen Nachmittag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

