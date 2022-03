Unfall beim Ausparken

Um 15:45 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 53-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Waldkappel rückwärts aus. Dabei übersah sie den vorbeifahrenden Pkw, der von einem 34-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2.500 EUR.

Sachbeschädigung

Nachträglich angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung, die bereits am 21.03.22 festgestellt wurde. Demnach haben Unbekannte einen Zaun eines Betriebsgeländes in der Königsberger Straße in Eschwege überklettert.

Dort wurde mit einem aufgefundenen Feuerlöscher eine Glasscheibe der nicht mehr im Betrieb befindlichen Tankstelle eingeschlagen. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Spind

Am 23.03.22 wurde in der Döhlestraße in Eschwege aus einem Spind im dortigen Seniorenzentrum Bargeld entwendet. Zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr haben unbekannte offensichtlich mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss durchtrennt, um dann aus dem Spind eine schwarze Ledergeldbörse mit 50 EUR Bargeld zu stehlen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstähle aus Pkw – Hauswand beschädigt

(ots) – Am 23.03.22, um 22:30 Uhr, wurde noch eine männliche Person gesehen, die aus der Straße “Töpferhof” in Großalmerode flüchtete. Zuvor hat sich der Tatverdächtige an einem dort abgestellten und unverschlossenen Auto zu schaffen gemacht. Dabei löste der Unbekannte die Handbremse des Autos, wodurch dieses aus der Einfahrt herausrollte und an der nachbarlichen Hauswand zum Stehen kam.

Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Von dem Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass er dunkel gekleidet war, wobei die schwarze Kapuzenjacke weiße Ärmel hat. In unmittelbarer Nähe wurde zudem ein VW Golf durch den Täter geöffnet. Auch dieses Fahrzeug war nicht verschlossen. Entwendet wurden daraus 15 EUR Bargeld.

Aus der Teichstraße in unmittelbarer Nähe wird am gestrigen Morgen ein aufgebrochener VW Polo gemeldet. Aus dem Fahrzeug wurde das Autoradio aus der Mittelkonsole gehebelt, welches dann durch die Geschädigte auf der Rücksitzbank wieder aufgefunden wurde. Sachschaden: 250 EUR. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 20:08 Uhr, ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen, der auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg unterwegs war. Das Tier wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

“Speedmarathon”- Bilanz im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots) – Im Laufe von Donnerstag 24.03.2022 wurden im gesamten Kreisgebiet unter Beteiligung aller Polizeistationen sowie des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner an 6 Kontrollstellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 1.310 Fahrzeuge erfasst und dabei 39 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon lagen 34 Verstöße im Bereich der Verwarnung und 5 im Bereich eines Bußgeldes. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

Insgesamt wurden 4 Tests wegen Verdacht auf Alkohol- oder Konsum illegaler Drogen durchgeführt, die in 2 Fällen zu einer Blutentnahme führten.

Dabei handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Sickerode, der am frühen Morgen, um 09:25 Uhr, in der Kontrollstelle an der B 27 zwischen Albungen und Strahlshausen angehalten und kontrolliert wurde. Wegen Verdacht auf Konsum illegaler Drogen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Bei einer Kontrolle im Bereich “Hessenring” in Eschwege flüchtete in den Mittagsstunden ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal vor den kontrollierenden Beamten. Die Flucht endete jedoch in einer Sackgasse, so dass der 25-Jährige festgenommen werden konnte. Gründe, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, lagen ausreichend vor. Die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen bzw. verfälscht; das Auto zudem nicht pflichtversichert. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel. Darüber hinaus wurden noch geringe Mengen Amphetamine im Fahrzeug aufgefunden, so dass den 25-Jährigen nun mehrere Verfahren erwarten.

