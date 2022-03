Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Warnhinweis der Polizei: Betrügerischer Spendensammler

Neustadt/Weinstraße (ots) – Der Förderverein Kinderhospitz Sterntaler e. V. erstattete Strafanzeige bei der Polizei wegen eines unbekannten männlichen Spendensammlers im Bereich Neustadt, der sich als Mitarbeiter des Kinderhospiz Sterntaler ausgab und Spendengelder an Haustüren sammelt. Es ist auch ein weiterer Fall bekannt, bei dem der Täter telefonisch Kontakt mit einer Neustadter Arztpraxis aufgenommen hat, um die dort von „den Sterntalern“ aufgestellte Spendendose wegen angeblicher Corona-Hygiene-Gründen abzuholen. Einrichtungen, die eine entsprechende Spendendose für das Kinderhospitz aufgestellt haben, sollten sich vorsorglich beim Förderverein Kinderhospiz Sterntaler e.V. rückversichern. Der Förderverein weist außerdem darauf hin, dass der Verein keine Spenden-Sammlungen an Haustüren vornimmt. Zeugen, die von ähnlichen Vorfällen berichten können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neustadt, K/4, Tel. 06321-854-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 24.03.22 gegen 12:00 Uhr in der Speyerdorfer Straße wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Motorradfahrer fuhr von der Chemnitzer Straße in die Speyerdorfer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer eine Fraktur des rechten Beines. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebraucht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):