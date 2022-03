Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Wachenheim: Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Bad Dürkheim (ots) – Am 23.03.2022, zwischen 09:50 Uhr bis 11:20 Uhr, wurde in der Eichstraße, in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Geschwindigkeit von insgesamt 57 Fahrzeugen wurde in dem genannten Zeitraum gemessen. Hierbei überschritten drei Verkehrsteilnehmer die erlaubten 30 km/h.

Weiterhin wurde in der Pegauer Straße, in Wachenheim, im verkehrsberuhigten Bereich eine Kontrollstelle zur Geschwindigkeitsmessung aufgebaut. Im gemessenen Zeitraum, von 12:05 Uhr bis 13:45 Uhr, passierten insgesamt 17 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Hierbei konnte lediglich ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Gegen die Geschwindigkeitssünder werden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Während der beiden Kontrollen konnten die Beamten Bürgergespräche führen. Durch die Anwohner wurde die Geschwindigkeitskontrolle sehr positiv wahrgenommen. Im Kreis Bad Dürkheim sind zukünftig weitere Kontrollen geplant.

Bockenheim: Diebstahl aus Weingut

Bockenheim an der Weinstraße – 21. bis 23.03.2022 (ots) – Diebe hatten es auf die Kasse und einen Tresor in der Vinothek eines Bockenheimer Weingutes abgesehen. Der Geschädigte bemerkte die Tat am 23.03.2022, gegen 10:00 Uhr. Aus der Kasse im Weinverkauf wurde eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Zudem wurde aus einem Nebenraum ein kleiner Möbeltresor, in dem sich ein 4-stelliger Eurobetrag befand, komplett entwendet. Die Tatzeit lässt sich nicht konkretisieren.

